Ferroli - Haier phát triển gia dụng thông minh, tiết kiệm năng lượng cho gia đình Việt

Một chiếc bình nước nóng ngày nay không chỉ cần làm nóng nhanh mà còn phải bảo đảm an toàn điện, duy trì nhiệt độ ổn định và sử dụng năng lượng hiệu quả. Tương tự, máy điều hòa hay thiết bị lọc nước cũng được người tiêu dùng kỳ vọng đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn về tiện nghi, khả năng vận hành và tính thân thiện với môi trường.

Xu hướng này đang thúc đẩy ngành thiết bị gia dụng chuyển từ cung cấp những sản phẩm riêng lẻ sang các giải pháp phục vụ nhu cầu sinh hoạt toàn diện hơn.

Lễ Công bố Ferroli gia nhập Tập đoàn Haier

Đó cũng là hướng phát triển được Ferroli ASEAN và Haier Smart Home xác định sau khi hoàn tất thương vụ Haier mua lại 100% vốn tại Ferroli ASEAN vào tháng 10.2026. Sự kết hợp mở ra cơ hội đưa công nghệ và năng lực nghiên cứu phát triển của Haier vào những sản phẩm vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Chú trọng an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Với các thiết bị sử dụng điện trong môi trường ẩm ướt như bình nước nóng, an toàn luôn là yếu tố được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu. Bên cạnh đó là yêu cầu về tốc độ làm nóng, khả năng duy trì nhiệt độ và chi phí vận hành.

Theo định hướng phát triển mới, Ferroli - Haier sẽ tập trung cải tiến những tính năng gắn trực tiếp với trải nghiệm sử dụng, trong đó có công nghệ chống giật Shock Proof, làm nóng nhanh và kiểm soát nhiệt độ ổn định.

Những cải tiến này hướng tới nâng cao tính an toàn, hạn chế sự bất tiện do nhiệt độ nước thay đổi đột ngột, đặc biệt đối với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Cùng với đó, hiệu quả sử dụng năng lượng được xác định là một trong những ưu tiên trong phát triển sản phẩm.

Đại diện Haier và đại diện Ferroli Asean công bố định hướng phát triển tại lễ công bố

Bên cạnh các dòng bình nước nóng trực tiếp và gián tiếp, máy nước nóng bơm nhiệt (heat pump) là nhóm sản phẩm có tiềm năng đáp ứng nhu ko cầu tiết kiệm điện. Thay vì tạo nhiệt hoàn toàn bằng điện trở, công nghệ này tận dụng nhiệt từ môi trường để làm nóng nước, qua đó có thể nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong những điều kiện phù hợp.

Tuy nhiên, hiệu quả tiết kiệm điện thực tế phụ thuộc vào đặc tính thiết bị, điều kiện lắp đặt và thói quen sử dụng. Vì vậy, việc lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu của từng gia đình cũng quan trọng không kém việc nâng cấp tính năng sản phẩm.

Định hướng của Ferroli - Haier là phát triển các thiết bị đáp ứng đồng thời yêu cầu về an toàn, tiện nghi và hiệu quả vận hành, giúp người tiêu dùng cân nhắc tốt hơn giữa chi phí đầu tư và chi phí sử dụng lâu dài.

Phát triển giải pháp gia dụng thông minh phù hợp gia đình Việt

Bên cạnh những cải tiến về công nghệ, Haier Smart Home hướng tới phát triển các giải pháp gia dụng dựa trên nhu cầu và từng tình huống sử dụng thực tế, thay vì chỉ tập trung vào chức năng của từng thiết bị riêng lẻ.

Định hướng này xuất phát từ sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, khi các gia đình ngày càng chú trọng khả năng vận hành thuận tiện, hiệu quả và phù hợp với nhịp sinh hoạt hằng ngày.

Chẳng hạn, gia đình sống trong căn hộ có diện tích hạn chế thường ưu tiên thiết bị gọn gàng, dễ lắp đặt. Trong khi đó, những gia đình đông thành viên có thể quan tâm nhiều hơn đến công suất, dung tích và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục.

Ông Huang Xiaowu - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Đầu tư và Phát triển Haier Smart Home chia sẻ tại lễ công bố

Theo đại diện Haier, việc phát triển sản phẩm tại Việt Nam sẽ dựa trên đặc điểm khí hậu, thói quen sinh hoạt, nhu cầu sử dụng và điều kiện dịch vụ tại địa phương. Đây là cơ sở để kết hợp kinh nghiệm thị trường của Ferroli ASEAN với công nghệ và nguồn lực nghiên cứu phát triển toàn cầu của Haier.

Sau thương vụ, danh mục sản phẩm cũng được định hướng mở rộng từ các dòng bình nước nóng truyền thống sang máy lọc nước, điều hòa không khí và những giải pháp gia dụng thông minh.

Thay vì chỉ cung cấp từng thiết bị, doanh nghiệp hướng tới những giải pháp đáp ứng đồng bộ nhu cầu về nước nóng, nước sạch và không khí trong gia đình, đồng thời chú trọng hiệu quả sử dụng năng lượng và sự thuận tiện trong vận hành.

Để thực hiện kế hoạch này, Haier dự kiến chia sẻ với Ferroli ASEAN năng lực nghiên cứu phát triển (R&D), quản lý chuỗi cung ứng, kiểm soát chất lượng và dịch vụ hậu mãi. Việc kết nối các nguồn lực quốc tế được kỳ vọng giúp đẩy nhanh quá trình cải tiến sản phẩm, trong khi vẫn phát huy lợi thế sản xuất và am hiểu thị trường tại Việt Nam.

Ông Zheng Wei, Tổng giám đốc Sản phẩm Giải pháp Nước của Haier Smart Home phát biểu

Ông Zheng Wei, Tổng giám đốc Sản phẩm Giải pháp Nước của Haier Smart Home, cho biết việc kết hợp năng lực nghiên cứu phát triển, chuỗi cung ứng và phân phối của Haier với chuyên môn địa phương của Ferroli ASEAN sẽ tạo nền tảng để cung cấp những giải pháp nhà ở chất lượng cao hơn, bền vững hơn.

Theo ông, sự hợp tác này còn mở rộng danh mục sản phẩm tại Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường thiết bị nước nóng và các giải pháp không khí trong khu vực.

Với Ferroli - Haier, mục tiêu đặt ra không chỉ là mở rộng danh mục sản phẩm mà còn nâng cao giá trị sử dụng của từng thiết bị. Từ những cải tiến về an toàn, hiệu quả năng lượng đến các giải pháp gia dụng thông minh, doanh nghiệp hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiện nghi trong đời sống hằng ngày của gia đình Việt.