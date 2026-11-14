Festival quy tụ khoảng 200 nghệ nhân, nhà thiết kế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra không gian giao lưu văn hóa, trình diễn, trải nghiệm, kết nối thiết kế sáng tạo và xúc tiến thương mại.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại Hà Nội ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, thành phố hiện có 337 làng nghề, làng nghề truyền thống và 47 nghề truyền thống quốc gia.

Đặc biệt, 4 làng nghề tiêu biểu đã được vinh danh trong Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo toàn cầu của Hội đồng Thủ công thế giới, gồm: Gốm sứ Bát Tràng, Dệt lụa Vạn Phúc, Điêu khắc sơn mỹ nghệ Sơn Đồng và Khảm trai sơn mài Chuyên Mỹ; đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số lượng thành viên tham gia mạng lưới danh giá này.

"Đây là niềm tự hào, đồng thời là trách nhiệm để Hà Nội tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị nghề truyền thống", ông Bùi Duy Cường nói.

Theo ông Bùi Duy Cường, mỗi sản phẩm thủ công truyền thống không đơn thuần là một vật phẩm, mà còn kết tinh tâm hồn, trí tuệ, thẩm mỹ và bàn tay tài hoa của nhiều thế hệ nghệ nhân. Bảo tồn làng nghề vì thế không chỉ là giữ sản phẩm, mà còn phải gìn giữ tri thức, kỹ năng nghề, không gian văn hóa và tạo điều kiện để các thế hệ tiếp nối nghề.

Thành phố Hà Nội xác định bảo tồn và phát triển làng nghề là nhiệm vụ quan trọng, mang nhiều giá trị: vừa gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, vừa tạo sinh kế, việc làm bền vững cho người dân nông thôn; đồng thời góp phần phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Festival diễn ra từ ngày 13 đến 16.11.2026 tại Hoàng thành Thăng Long và một số địa điểm liên quan, với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, trình diễn nghề thủ công, giao lưu văn hóa, trình diễn thời trang thủ công, Hội thi sản phẩm thủ công châu Á - Thái Bình Dương và các tour trải nghiệm làng nghề.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội