Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023: Khánh Hòa - Khát vọng phát triển

Buổi tổng duyệt chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 tối 1.6 Ảnh: Thế Quang

Ông Khoa Nguyễn, Tổng đạo diễn chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, chia sẻ Festival biển năm nay đánh dấu mốc quan trọng khi đây là sự kiện diễn ra trong năm kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa; là kỳ Festival biển lần thứ 10 được tổ chức trong 20 năm qua, bản thân ông là người con của Khánh Hòa cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được đảm trách nhiệm vụ quan trọng này.

Màn tổng duyệt Drone Light trên bầu trời Nha Trang Ảnh: Gin Patin

"Không chỉ tôi mà trong ê kíp còn có anh Kiều Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Âm nhạc Việt Thương (Việt Thương Music), chị May Kashi (tên thật Nguyễn Thị Thu Vân) - Giám đốc Công ty TNHH May Link cũng đều là người con của Khánh Hòa, do đó chúng tôi đều mang trong mình những tâm huyết, tình cảm với quê hương và cố gắng đem tới khán giả những màn biểu diễn hấp dẫn nhất", ông Khoa Nguyên chia sẻ.

Du khách dạo biển, chụp ảnh trước lễ hội Ảnh: Ngọc Phúc

Theo tổng đạo diễn Khoa Nguyễn, khác với các kỳ Festival trước, năm nay sân khấu được thiết kế trên bờ biển với quy mô rất lớn và hoành tráng với nhiều thiết bị công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Ngoài ra còn có màn biểu diễn của 1.653 Drone Light lớn nhất Việt Nam từ trước tới nay với nhiều phân cảnh trên bầu trời, được kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với thiết bị trình diễn hiện đại.

Trong đó, phần mở đầu sẽ là hình ảnh chim yến; ngoài ra còn có các hình ảnh về Mũi Đôi - Mũi Đầu (H.Vạn Ninh) - điểm cực đông trên đất liền của Tổ quốc, là nơi đón những ánh bình minh đầu tiên của Việt Nam; hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa với biển xanh, cát trắng cùng 300 ngày nắng ấm, là nơi tự hào có vịnh biển đẹp nhất thế giới với hệ sinh thái biển giàu đẹp, phong phú; hình ảnh những dòng sông đổ về đại dương bao la rộng lớn; những đoàn thuyền mang theo bao khát vọng vượt sóng ra khơi. Bên cạnh đó còn có những hình ảnh về thành cổ Diên Khánh, tháp Bà Ponagar, tháp Trần Hương...

"Chúng tôi phải tính toán sao cho logic và hấp dẫn. Mỗi đêm sẽ là mỗi câu chuyện, mỗi thiết kế sân khấu khác nhau không gian cũng khác nhau và một câu chuyện nghệ thuật khác nhau", ông Khoa Nguyễn chia sẻ.

Trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 sẽ có 71 những hoạt động khác nhau như: Màn diễu hành với chủ đề "Áo dài phố biển Nha Trang" do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa thực hiện. Buổi diễu hành sẽ có sự tham gia của 5.000 phụ nữ trong toàn tỉnh. Mỗi chị em trong những bộ áo dài duyên dáng, thướt tha với thiết kế, màu sắc đa dạng sẽ điểm tô cho không gian phố biển trong sáng mùa hè đầy sinh động. Màn diễu hành áo dài này sẽ được đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam... Ngoài ra còn có các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, xúc tiến du lịch diễn ra trên địa bàn TP.Nha Trang và một số địa phương khác.

Trong những ngày qua, nhiều du khách đã tìm kiếm các phòng lưu trú để đến Khánh Hòa xem lễ hội biển. Ông Võ Quang Hoàng, Chủ tịch Hội khách sạn Khánh Hòa, cho biết với chuỗi sự kiện, hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao, du lịch… sôi nổi, đặc sắc, đây là dịp đặc biệt để quảng bá du lịch của địa phương một cách sâu rộng đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp và khách du lịch trong nước, quốc tế. Những ngày qua nhiều khách sạn dọc đường Trần Phú lượng khách đặt phòng đã tăng mạnh.

"Đặc biệt là những khách sạn gần khu vực quảng trường 2 Tháng 4 như Novotel, Mường Thanh Nha Trang… có view thuận lợi hầu hết đã kín phòng. Khách thường đặt phòng khá sớm để thưởng thức các chương trình nghệ thuật tại Festival và tiện di chuyển đến các điểm vui chơi", ông Hoàng cho biết.

Đa dạng các món ngon 3 miền tại Lễ hội Ẩm thực Festival Biển Nha Trang 2023 Ảnh: Ngọc Phúc

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, dự báo trong 4 ngày chính thức diễn ra Festival Biển, ngành Du lịch tỉnh sẽ đón khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú, trải nghiệm các sản phẩm du lịch. Để đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, tạo ấn tượng tốt với du khách, Sở Du lịch đã có các văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm... trong dịp Festival Biển.

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Chương trình Festival Biển 2023 là dịp để Khánh Hòa quảng bá sâu, rộng về tiềm năng kinh tế biển, vẻ đẹp văn hóa truyền thống và đương đại của địa phương. Các hoạt động trong khuôn khổ của chương trình được làm mới về nội dung, hình thức thể hiện, đảm bảo chất lượng nghệ thuật và hấp dẫn người xem.

Hội tụ các món ngon tại Lễ hội Ẩm thực Festival Biển Nha Trang 2023 Chiều 2.6, tại Công viên bờ biển cạnh tháp Trầm Hương (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đã diễn ra Lễ hội Ẩm thực Festival Biển Nha Trang 2023. Chương trình do Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Khánh Hòa phối hợp tổ chức, với sự tham gia của khoảng 90 gian hàng ẩm thực, đặc sản, dịch vụ du lịch. Trong thời gian diễn ra lễ hội 2-6.6 (từ 16 giờ đến 22 giờ), du khách sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng của các vùng miền: xôi Phú Thượng, phở Lê Gia, phở chua Lạng Sơn, gà thuốc Tây Bắc tần hải sâm, tôm hùm viên Lệ Chi, bún nước lèo Sóc Trăng, mì xứ Quảng cùng các món ăn tạo nên thương hiệu ẩm thực Nha Trang - Khánh Hòa như tôm hùm, yến sào, gỏi cá mai, bún cá Ninh Hòa... Điểm nhấn của lễ hội năm nay là công trình triển lãm bánh mì khổng lồ với tên gọi "Bánh mì Nha Trang xưa và nay", với chiều cao 3 m, chiều dài 6 m. Du khách sẽ được thưởng thức lại ổ bánh mì đúng chất Nha Trang xưa và nay để cảm nhận hết được vị rất riêng của bánh mì "đặc ruột Nha Trang".