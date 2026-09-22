Festival Hoa 2026: Phường Xuân Hương - Đà Lạt vận động nhà nhà trồng hoa

Từ một chậu hoa trước mỗi ngôi nhà

Hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), phát động chiến dịch "Nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa, cây xanh", kêu gọi người dân và các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia trồng thêm hoa, chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Phối cảnh đường hoa trên đường Trần Hưng Đạo (Đà Lạt) ẢNH: LÂM VIÊN

Thay vì chỉ tập trung vào những công trình trang trí lớn trong dịp lễ hội, chiến dịch hướng đến từng khu dân cư, từng tuyến phố và mỗi gia đình. Một chậu hoa trước cửa, một bồn hoa được chăm sóc hay một mảng xanh nhỏ cũng được kỳ vọng góp phần tạo nên diện mạo chung của thành phố Festival hoa.

Theo kế hoạch, phường phấn đấu có trên 90% hộ gia đình trồng và chăm sóc ít nhất một chậu hoa hoặc cây xanh trước nhà. 100% tổ dân phố đăng ký thực hiện ít nhất một tuyến đường hoa và một điểm hoa cộng đồng. Trên 80% cơ sở tôn giáo có đăng ký công trình "Xanh - Sạch - Đẹp - An ninh - An toàn".

Các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn được vận động xây dựng hoặc cải tạo ít nhất một công trình hoa, bồn hoa hoặc không gian xanh.

Đến mỗi khu phố một tuyến đường hoa

Chiến dịch cũng đặt mục tiêu đưa hoa đến nhiều không gian công cộng. Các tổ dân phố được vận động xây dựng "Tuyến đường hoa", "Ngõ hoa", trong khi trường học, cơ quan, khu dân cư hướng đến những mô hình "xanh - sạch - đẹp".

Người dân phường Xuân Hương - Đà Lạt chung tay trồng hoa làm đẹp phố phường ẢNH: LÂM VIÊN

Trước thời điểm khai mạc Festival Hoa 2026, phường dự kiến tổ chức ít nhất 3 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, kết hợp trồng và chăm sóc hoa. Các khu vực tiểu công viên, đất công cộng phù hợp cũng được kêu gọi xã hội hóa để tạo thêm những điểm hoa cộng đồng.

Địa phương khuyến khích người dân, doanh nghiệp lựa chọn các loại hoa phù hợp cảnh quan, kiến trúc và điều kiện tự nhiên, ưu tiên những loài hoa đặc trưng của Đà Lạt. Việc trang trí cũng được yêu cầu hướng đến sự hài hòa, bền vững và thuận lợi cho chăm sóc, duy trì lâu dài.

Không chỉ khu dân cư, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lưu trú, nhà hàng, quán cà phê và dịch vụ cũng được vận động làm đẹp mặt tiền bằng giỏ hoa, ban công hoa, tường hoa, cây xanh hoặc những góc check-in phù hợp.

Để phố hoa đẹp từ những điều nhỏ nhất

Theo kế hoạch, chiến dịch được phát động trong tháng 9.2026 và duy trì đến ngày 3.1.2027, đồng thời tiếp tục được duy trì, thay mới hoa và cây xanh thường xuyên trong năm.

Không gian hoa bên hồ Xuân Hương - Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Phường Xuân Hương - Đà Lạt cũng kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã, đoàn thể, trường học cùng xã hội hóa cây giống, vật tư; tham gia trồng, chăm sóc hoa và cây xanh.

Mục tiêu của chiến dịch không chỉ tạo thêm sắc hoa trong mùa Festival Đà Lạt mà còn hình thành ý thức chung tay giữ gìn cảnh quan đô thị. Khi người dân tự trồng và chăm sóc một chậu hoa trước nhà, các tổ dân phố cùng làm một tuyến đường hoa, doanh nghiệp dành thêm không gian cho cây xanh..., những thay đổi nhỏ sẽ nối tiếp nhau tạo thành diện mạo mới cho phố phường.

Với Đà Lạt, nơi hoa đã trở thành một phần của hình ảnh đô thị và đời sống, việc để người dân cùng trồng, cùng chăm sóc và cùng làm đẹp đường phố cũng là cách đưa tinh thần Festival Hoa đến gần hơn với từng gia đình, từng con phố.