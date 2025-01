Festive Season - Lucky Seven: Cơ hội săn quà siêu hấp dẫn cùng Acer

Săn quà giá trị lên đến 3.500.000 VNĐ mỗi ngày

Từ ngày 1.1.2025 đến hết 31.3.2025, khách hàng khi mua các dòng Laptop Gaming Nitro & Predator tại các đại lý chính hãng Acer Việt Nam trên toàn quốc sẽ được đăng ký thông tin để nhận ngay thẻ mua sắm/ quà tặng Got It trị giá 200.000 VNĐ, đồng thời có cơ hội nhận 1 trong 7 phần quà may mắn cực chất:

Balo Predator Utility trị giá 3.500.000 VNĐ: Chiếc balo được thiết kế chuyên dụng với ngăn đựng laptop và phụ kiện, vừa thời trang vừa tiện dụng.

Bàn phím Gaming Predator Aethon 301 TKL trị giá 2.500.000 VNĐ: Trải nghiệm cảm giác gõ siêu nhạy và thiết kế tối ưu cho game thủ.

Màn hình Acer EK251Q G trị giá 2.390.000 VNĐ: Chất lượng hiển thị sắc nét, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí và làm việc.

Quạt đối lưu không khí Acerpure Cozy F3 trị giá 2.790.000 VNĐ: Làm mát hiệu quả với thiết kế hiện đại, gọn nhẹ.

Tai nghe Gaming Predator Galea 550 trị giá 3.000.000 VNĐ: Âm thanh sống động, chân thực đến từng chi tiết - món quà không thể thiếu cho các game thủ.

Bàn phím Gaming Predator Aethon PKR200 trị giá 2.000.000 VNĐ: Hoàn hảo cho trải nghiệm chơi game và làm việc chuyên nghiệp.

Combo chuột Gaming Predator Cestus 335 trị giá 1.500.000 VNĐ và thẻ nạp Zing Card trị giá 1.000.000 VNĐ: Bộ đôi quà tặng cực chất cho các tín đồ yêu game online.

Sản phẩm áp dụng: Dàn laptop gaming đỉnh cao từ Acer

Chương trình áp dụng cho các sản phẩm laptop gaming nổi bật thuộc dòng Predator và Nitro V, bao gồm:

Predator Helios 18 (PH18-71)

Predator Helios 16 (PH16-71)

Predator Helios Neo 16 (PHN16-71, PHN16-72)

Predator Helios Neo 14 (PHN14-51)

Predator Triton Neo 16 (PTN16-51)

Nitro V 15 (ANV15-51, ANV15-41)

Nitro V 15 ProPanel (ANV15-51, ANV15-41)

Nitro V 16 ProPanel (ANV16-41)

Đây đều là những sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các game thủ, nhà sáng tạo nội dung và người dùng yêu thích công nghệ, mang đến trải nghiệm đỉnh cao với hiệu năng vượt trội và thiết kế mạnh mẽ.

Cách tham gia chương trình