FIATO City - nơi lưu trú tiện nghi 'all in one' kết nối Sân bay Long Thành

Lưu trú tiện nghi - 10 phút đến Sân bay Long Thành

Nằm ở tọa độ vàng giữa "trái tim Nhơn Trạch", FIATO City được ví như một thành phố trung chuyển (transit city) kết nối giữa TP.HCM và Sân bay Quốc tế Long Thành - dự kiến hoàn thành vào năm 2026, giúp kết nối đường hàng không trong và ngoài nước. Những nơi gần sân bay cũng là đích đến của các doanh nghiệp, luôn thu hút nguồn lực lao động chất lượng cao đến làm việc, đồng thời thuận tiện sinh sống/lưu trú phục vụ nhu cầu công việc.

Dự án còn sở hữu khả năng kết nối liên vùng/liên tỉnh giữa Nhơn Trạch với TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh miền Tây qua các tuyến giao thông trọng điểm như: CT TP.HCM-LT-DG, Vành đai 3, QL51 hay CT Bến Lức - Long Thành cũng đang dần hoàn thiện.

Kết nối cảng biển cũng là một thế mạnh khác của Nhơn Trạch khi sở hữu 2/3 khu bến cảng biển trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhờ lợi thế dễ dàng tiếp cận đến bất kỳ đâu, FIATO City trở thành "trạm dừng chân" lý tưởng cho du khách hay các chuyên gia đến nghỉ ngơi, thư giãn và tiết kiệm thời gian kết nối giữa các địa điểm; đặc biệt là giới chuyên gia, doanh nhân thường xuyên đi công tác xa, nước ngoài.

FIATO City kết nối trực tiếp với Sân bay Long Thành, QL51, CT TP.HCM-LT-DG, Vành đai 3

Thay vì lưu trú tại các khách sạn địa phương và phải chờ taxi mỗi khi cần ra ngoài để ăn uống, mua đồ dùng, FIATO City chính là điểm đến tiện nghi nhờ đa dạng loại hình food court, nhà hàng, café terrace, spa, clinic, nhà thuốc,… tại khu phức hợp thương mại - dịch vụ ngay khối đế thương mại của tòa nhà.

Căn hộ FIATO City sở hữu đa dạng các loại hình sản phẩm từ căn 1-3 phòng ngủ và căn thương mại dịch vụ được bàn giao nội thất cơ bản. Dự án đáp ứng mọi nhu cầu ở thực dành cho người độc thân, gia đình trẻ, gia đình đa thế hệ; đồng thời dễ dàng cho thuê lưu trú đối với giới chuyên gia/doanh nhân trong khu vực, đội ngũ nhân sự Sân bay Quốc tế Long Thành và đông đảo du khách.

Phong cách sống "all in one" - thêm tiện nghi, thêm thư thái

Với vị trí mặt tiền đường Tôn Đức Thắng - tuyến đường huyết mạch và sầm uất hàng đầu Nhơn Trạch và là tâm điểm kết nối đa trải nghiệm sống hiện đại, FIATO City hội tụ đa dạng hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động hiện hữu và cư dân đông đúc.

Trong đó, khu phức hợp thương mại - dịch vụ với đa dạng loại hình food court, nhà hàng, café terrace, spa, clinic, nhà thuốc,… đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư - thương mại - giải trí hiện đại hàng đầu Nhơn Trạch; đồng thời định hình phong cách sống mới "all in one".

Hệ tiện ích đa dạng kiến tạo chuẩn sống "all in one" đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, giải trí, kết nối

Tiện nghi "all in one" không chỉ là phong cách sống mà còn là tiêu chuẩn khắt khe mà cộng đồng tinh hoa như giới chuyên gia và doanh nhân đặt ra. Hướng tới cuộc sống thuận tiện, hiện đại, văn minh và tiết kiệm tối đa thời gian/quãng đường di chuyển đến các tiện ích sinh hoạt thường nhật.

Nhờ đó, FIATO City là lựa chọn sáng giá dành cho hơn 120.000 lao động trực tiếp với khoảng 5000 chuyên gia, CEO, quản lý cấp cao đang làm việc tại các KCN địa phương. Ngoài ra còn có đội ngũ nhân sự của Sân bay Quốc tế Long Thành (phi công, tiếp viên hàng không và nhất là đối với đội ngũ khai thác mặt đất sân bay thường là người bản địa). Người làm việc tại khu vực TP. Thủ Đức (TP.HCM) cũng có xu hướng lựa chọn an cư tại đây nhờ Cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây (CT TP.HCM-LT-DG), di chuyển từ Thủ Đức - Nhơn Trạch chỉ trong 30 phút, sở hữu không gian sống thoáng đãng và giá cả "vừa túi tiền" hơn tại TP.HCM.

Hội ngộ bằng hữu - xứng tầm chuẩn sống tự hào

FIATO City là nơi hội ngộ, kết nối với lời mời đậm chất tự hào "Nhà tôi ở FIATO City". Cuối tuần, cư dân có thể thoải mái mời bạn bè, đồng nghiệp về nhà mình giao lưu, vui chơi, ăn uống tại khu food court, nhà hàng, café terrace,... để thắt chặt quan hệ và trải nghiệm sự đồng điệu về phong cách sống.

Đối với gia chủ đang đặt văn phòng/nơi kinh doanh tại FIATO City hoặc khu Thanh Long Home - Hiệp Phước, thật thuận tiện để mời đối tác, khách hàng dùng bữa tại khu phức hợp thương mại - dịch vụ ngay khối đế tòa nhà, chỉ cách vài bước chân!

Chuẩn sống tự hào nâng tầm trải nghiệm cuộc sống hiện đại, năng động, văn minh tại FIATO City

Ngoài ra, thết đãi bạn bè, đồng nghiệp một bữa tối thịnh soạn mà ấm cúng tại BBQ Garden tầng thượng cũng là trải nghiệm ấn tượng. Không gian tổ chức tiệc nướng BBQ hiện đại, thoáng đãng với skyview mãn nhãn từ trên cao cho tầm nhìn rộng mở và khẳng định chuẩn sống tự hào tại tòa nhà cao 18 tầng mang biểu tượng hình đôi cánh đầu tiên tại Nhơn Trạch.

Hệ thống sân tennis hiện đại nội khu, vừa là nơi giao lưu, gặp gỡ đối tác, khách hàng đậm phong cách người thành đạt vừa rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Đặc biệt, việc sở hữu một căn hộ hiện đại, chất lượng tại các khu dân cư danh giá không chỉ giúp chủ nhân thể hiện được địa vị bản thân, mà còn là cơ hội để giao lưu, kết nối với những người hàng xóm ưu tú, thành đạt. Từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư cùng phát triển.