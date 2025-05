FIFA Club World Cup 2025: Châu Âu đại chiến Nam Mỹ, cực kỳ gay cấn

Tại FIFA Club World Cup 2025, châu Âu chiếm số lượng áp đảo với 12 suất tham dự. Kế đến là Nam Mỹ với 6 suất. Các khu vực khác như châu Á, châu Phi, Bắc Trung Mỹ và Caribe cùng có 4 suất. Hai đại diện còn lại thuộc về châu Đại Dương và chủ nhà Mỹ. Sự phân chia các suất tham dự phần nào phản ánh trình độ của các khu vực.

Châu Âu áp đảo về chất lượng ở FIFA Club World Cup

Đây là điều không cần phải bàn cãi. Tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất đều muốn chơi bóng tại châu Âu - thiên đường bóng đá thế giới. Cộng với trình độ tổ chức, đầu óc kinh doanh nhạy bén của những người quản lý, các CLB tại châu Âu đã sớm tạo ra khác biệt với phần còn lại của thế giới.

Trong 20 lần FIFA Club World Cup được tổ chức trước đây, chỉ có 4 lần chức vô địch không thuộc về các đội bóng châu Âu. Điều đó cho thấy, các đại diện đến từ lục địa già quá “out trình” tại sân chơi này. Cán cân sức mạnh trong thời gian rất dài hoàn toàn nghiêng về những CLB châu Âu. Tại FIFA Club World Cup 2025, châu Âu có 12 đại diện và hầu như các CLB mạnh nhất đều góp mặt.

Man City sẽ rất quyết tâm ở FIFA Club World Cup 2025 ẢNH: AP

Một viễn cảnh về sự thống trị của các đội bóng châu Âu tại FIFA Club World Cup 2025 là điều có thể hình dung. Vấn đề lúc này là liệu họ có thực sự nghiêm túc với FIFA Club World Cup? Phiên bản mới này có hấp dẫn các đại diện bóng đá châu Âu hay không?

Nếu thực sự xem trọng FIFA Club World Cup 2025, tất cả các đội bóng châu Âu đều trở thành những ứng viên vô địch. Trong đó, Real Madrid, Man City, PSG, Bayern Munich và Inter Milan sẽ là những đội bóng được đánh giá cao nhất. Real Madrid và Man City vừa trải qua một mùa bóng bết bát nên có nhiều động lực ở FIFA Club World Cup 2025.

PSG và Inter Milan là 2 đội vào chung kết UEFA Champions League và cũng rất muốn khẳng định vị thế của mình với bóng đá thế giới. Về phía Bayern Munich, họ cần danh hiệu tại FIFA Club World Cup 2025 để xoá bỏ những hoài nghi vẫn còn âm ỉ dưới thời của HLV Vincent Kompany.

Một trở ngại cho các nỗ lực của những đội bóng châu Âu là sức khỏe và thể lực. Họ vừa mới trải qua mùa giải khốc liệt gần như đã vắt kiệt sức tại châu Âu - nơi một đội bóng phải tham dự 3-4 đấu trường với trên dưới 50 trận đấu. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của họ tại FIFA Club World Cup 2025.

Đối thủ duy nhất có thể đánh bại các CLB lục địa già là chính họ.

Kylian Mbappe liệu có giúp Real Madrid chinh phục FIFA Club World Cup? ẢNH: AP

Sự cạnh tranh đến từ Nam Mỹ

Nếu có đội bóng nào ngăn cản được các đại diện châu Âu tại FIFA Club World Cup 2025 thì chỉ có thể là những CLB Nam Mỹ. Lịch sử đã chứng minh điều đó khi các đội bóng Nam Mỹ từng 4 lần đánh bại các đại diện châu Âu để đăng quang chức vô địch FIFA Club World Cup.

Có thể yếu hơn so với những đại diện châu Âu nhưng điều các đội bóng Nam Mỹ luôn dồi dào quyết tâm và tinh thần thi đấu rất cao. Trái với những CLB châu Âu luôn xem UEFA Champions League là số 1 thì những đội bóng Nam Mỹ lại hướng đến FIFA Club World Cup và xem đây là danh hiệu cực kỳ quan trọng, gần như đỉnh cao của sự nghiệp cấp CLB.

Một yếu tố mang đến sự khác biệt nữa là so với các khu vực khác, trình độ bóng đá Nam Mỹ tiệm cận châu Âu hơn (so ở cấp CLB) nhất. Những cầu thủ Nam Mỹ thường rất “quái”, và có kinh nghiệm quốc tế đặc biệt dày dạn khi bước vào các trận đấu lớn. Tại FIFA Club World Cup 2025, Botafogo, River Plate và Boca Juniors sẽ là những cái tên thách thức các đội bóng châu Âu. Nếu được may mắn ủng hộ cùng lối chơi hợp lý, những đội bóng Nam Mỹ này hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho các ông lớn đến từ châu Âu.

Ngoài Nam Mỹ, các đại diện đến từ những khu vực khác cũng hoàn toàn có thể gây bất ngờ. Tuy nhiên, khả năng họ lật đổ được những đội bóng châu Âu là rất thấp. Dù số đội FIFA Club World Cup 2025 được mở rộng nhưng cuộc chơi vẫn chỉ dành cho các đội bóng đến từ châu Âu và Nam Mỹ.

Một nỗi lo lớn khi FIFA tăng số đội dự FIFA Club World Cup 2025 lên 32 đội là chất lượng chuyên môn của giải có thể sẽ giảm sút. Thực tế trình độ của các đội bóng khu vực này và khu vực khác quá cách biệt nên nhiều trận đấu dễ mất cân bằng và khả năng sẽ có tỷ số cao.