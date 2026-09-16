FIFA phạt nặng CLB CAHN: VFF gửi thư khẩn, yêu cầu trả đủ cầu thủ Brazil khoản nợ quá hạn

Theo công văn của VFF được gửi đi vào ngày 16.9, FIFA đã ra quyết định giải quyết tranh chấp số FPSD-21531 giữa CLB CAHN và cầu thủ Andrey Ramos do Nascimento, nhưng đến nay đội bóng ngành công an vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quyết định này. Do đó, FIFA thông báo áp dụng án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới ở cả phạm vi quốc tế lẫn trong nước, có hiệu lực cho đến khi CLB thanh toán khoản nợ quá hạn, với thời gian tối đa 3 giai đoạn đăng ký liên tiếp.

Nếu không sớm giải quyết ổn thỏa vụ việc này, HLV Polking khó có thể cải tổ lực lượng trong thời gian tới ẢNH: CLB CÔNG AN HÀ NỘI





Dựa trên quyết định của FIFA, VFF nêu rõ, do CLB CAHN chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với cầu thủ theo phán quyết của FIFA, nên tổ chức này đã chính thức áp dụng án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới ở cả phạm vi quốc tế và trong nước. Lệnh cấm sẽ chỉ được gỡ bỏ khi CLB CAHN thanh toán xong khoản nợ quá hạn, với thời hạn tối đa là 3 giai đoạn đăng ký liên tiếp.

Cũng theo công văn, FIFA yêu cầu VFF có trách nhiệm thi hành án phạt này trong phạm vi quốc gia, đồng thời gửi kèm thông báo gốc của FIFA để VFF nắm thông tin. Về phần mình, VFF đề nghị CLB CAHN chủ động đăng nhập vào Cổng Thông tin pháp lý (Legal Portal) của FIFA để tiếp nhận quyết định cùng các thông tin liên quan.

Với án phạt này, CLB CAHN sẽ không thể đăng ký thêm cầu thủ mới cho đến khi giải quyết xong vụ việc, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tăng cường lực lượng của đội bóng trong thời gian tới.



