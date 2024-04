FIFA ra thông báo đặc biệt về CONCACAF Champions Cup, đội của Messi có cơ hội?

Giải FIFA Club World Cup 2025 phiên bản mới với 32 CLB khắp thế giới giành quyền góp mặt thi đấu từ ngày 15.6.2025 đến 13.7.2025. Khu vực CONCACAF (4 đội) đã có 3 CLB góp mặt gồm 2 đội bóng của Mexico là Monterrey và Leon, cùng Seattle Sounders FC (Mỹ). Đây là các đội đã vô địch giải CONCACAF Champions League năm 2021, 2022 và 2023. Từ năm 2024, giải đấu này đổi tên thành CONCACAF Champions Cup, với Inter Miami của Messi lần đầu góp mặt và đang có mặt ở vòng tứ kết.

Messi (trái) và đồng đội có cơ hội dự FIFA Club World Cup 2025 nếu vô địch CONCACAF Champions Cup AFP

Vòng tứ kết CONCACAF Champions Cup diễn ra từ ngày 3 và 4.4 (giờ Việt Nam), Inter Miami tiếp đối thủ Monterrey lúc 7 giờ (ngày 4.4) trên sân nhà ở trận lượt đi. Lượt về diễn ra vào giữa tuần sau (lúc 9 giờ 30, ngày 11.4) trên sân khách.

Nếu giành quyền vào bán kết, Messi và đồng đội sẽ gặp đội thắng cặp Columbus Crew (Mỹ) và Tigres UANL (Mexico). Nhánh còn lại là 2 cặp đấu giữa New England Revolution (Mỹ) gặp Club America (Mexico) và Herediano (Costa Rica) gặp Pachuca (Mexico).

"Theo các đánh giá, Inter Miami với 2 danh thủ Messi và Suarez đang được xem là ứng cử viên vô địch số 1 của giải CONCACAF Champions Cup 2024. Tuy nhiên, các đối thủ của Mexico sẽ không dễ gì để cho đội bóng của ông David Beckham làm chủ tịch có cơ hội chiến thắng.

Club America đang là đội đương kim vô địch giải Liga MX (Mexico) và cũng đang dẫn đầu giải này mùa 2024 cùng với Monterrey. Tigres UANL là đội bóng hàng đầu ở Mexico trong nhiều năm trở lại đây. Trong khi các CLB của Mỹ khác là Columbus Crew và New England Revolution cũng đều có tham vọng vô địch. Do đó, Messi và Suarez sẽ đối mặt thử thách rất lớn tại giải CONCACAF Champions Cup để giúp Inter Miami đăng quang", tờ AS (Tây Ban Nha) nhận định.

Inter Miami đang mong chờ sự trở lại của Messi (phải) AFP

Trước trận tứ kết lượt đi giải CONCACAF Champions Cup, Messi vắng mặt tiếp buổi tập ngày 1.4. Theo báo chí Mỹ, danh thủ người Argentina nhiều khả năng sẽ có buổi tập chính và đầu tiên sau nhiều tuần cùng với các đồng đội Inter Miami trong ngày 2.4. Bên cạnh đó, HLV Tata Martino cũng sẽ có thông báo cụ thể về tình trạng của Messi trước trận đấu với Monterrey.

CLB Inter Miami thi đấu thiếu vắng Messi trong 3 trận gần đây, tổng cộng là 4 trận từ đầu mùa giải, chỉ thắng 1, thua 2 và hòa 1.