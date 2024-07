Nóng: FIFA trừ đội tuyển nữ Canada 6 điểm, cấm HLV chỉ đạo 1 năm do quay lén

Rạng sáng 28.7 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) chính thức thông báo trừ đội tuyển nữ Canada 6 điểm tại Olympic Paris 2024. HLV Bev Priestman cùng hai trợ lý là Joseph Lombardi và Jasmine Mander bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong một năm. Đồng thời, Liên đoàn Bóng đá Canada (CSA) cũng phải nộp phạt 226.000 USD (hơn 5,7 tỉ đồng).



“Sau khi đánh giá tất cả các bằng chứng trong hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban Phúc thẩm FIFA đã ban hành các biện pháp trừng phạt trên đối với hành vi vi phạm điều 13 của FDC (hành vi tấn công và vi phạm các nguyên tắc chơi đẹp) và điều 6.1”, FIFA thông báo trên trang chủ.

FIFA cũng cho biết thêm, CSA, HLV Bev Priestman cùng hai trợ lý có 10 ngày để yêu cầu xem xét lại vụ việc. Nếu không hài lòng với án phạt, các bên liên quan có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế.

HLV Bev Priestman bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 1 năm AFP

Án phạt của FIFA bắt nguồn từ việc chính quyền Saint-Etienne (Pháp) đã bắt giữ một trợ lý của HLV Bev Priestman ngày 24.7. Theo tờ L'Equipe, người này vì sử dụng máy bay không người lái có gắn camera, quay lén buổi tập của đội tuyển nữ New Zealand. Ủy ban Olympic New Zealand đã vào cuộc và tuyên bố trình vụ việc lên đơn vị liêm chính của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và FIFA. Đồng thời, Ủy ban Olympic New Zealand yêu cầu IOC phải điều tra toàn diện ban huấn luyện đội tuyển nữ Canada.

HLV Bev Priestman đã không được chỉ đạo trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Canada tại Olympic Paris 2024 và bị CSA đình chỉ công việc. Ủy ban Olympic Canada cũng thừa nhận bị sốc và hoàn toàn thất vọng trước những việc mà HLV Bev Priestman cùng trợ lý đã làm.

Bà Carla Qualtrough - Bộ trưởng Thể thao Canada cho biết: "Khi các quy tắc bị phá vỡ, phải có hậu quả. Tôi ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với HLV Bev Priestman. Đồng thời, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến đội tuyển nữ New Zealand".

Đội tuyển nữ Canada bị ảnh hưởng nặng vì án phạt của FIFA REUTERS

Những quyết định trên của FIFA ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội tuyển bóng đá nữ Canada. Đội bóng này đang là đương kim vô địch của Olympic và đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV. Ở trận ra quân (25.7), đội tuyển nữ Canada đã giành chiến thắng 2-1 trước New Zealand để đứng nhì bảng bảng A với 3 điểm. Tuy nhiên, sau quyết định của FIFA, đội tuyển nữ Canada đã rơi xuống cuối bảng và đang có số điểm là -3. Ở hai lượt đấu còn lại, đội tuyển nữ Canada sẽ gặp chủ nhà Pháp (29.7) và Colombia (1.8). Dù có giành chiến thắng thì khả năng đi tiếp của đội tuyển nữ Canada vẫn rất thấp.

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Canada David Shoemaker thừa nhận, những quyết định của FIFA là quá nặng. Ông nói: "Chúng tôi cảm thấy thương xót các VĐV trong đội tuyển bóng đá nữ Olympic Canada. Theo chúng tôi biết, họ hoàn toàn không có vai trò gì trong vụ bê bối trên. Để hỗ trợ các VĐV, cùng với Liên đoàn bóng đá Canada, chúng tôi đang xem xét quyền kháng cáo liên quan đến việc trừ 6 điểm tại Olympic".

Trong khi đó, HLV Bev Priestman hiện đã trở về nước và từ chối trả lời khi được hỏi về vụ việc. Kaylyn Kyle, cựu tuyển thủ đội tuyển nữ Canada chỉ trích: "Chỉ có các cầu thủ phải chịu đựng sự ngu ngốc và ích kỷ của HLV Bev Priestman cùng các trợ lý. Bao nhiêu công sức bỏ ra để chuẩn bị cho Olympic Paris trở nên vô nghĩa. Ước mơ và hy vọng của cầu thủ Canada đã tan vỡ".