FIFA ủng hộ ý tưởng World Cup có 64 đội

Tại đại hội bất thường của FIFA vào tháng 12.2024, đã xác định VCK World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada với lần đầu tiên có tới 48 đội tham dự. FIFA cũng trao quyền đăng cai World Cup 2030 cho Tây Ban Nha, Ma Rốc và Bồ Đào Nha, trong đó có các trận đấu mở màn được tổ chức tại Uruguay, Argentina và Paraguay, nhằm kỷ niệm 100 năm World Cup diễn ra lần đầu tiên tại Uruguay vào năm 1930. FIFA cũng trao quyền đăng cai World Cup 2034 cho Ả Rập Xê Út. Các kỳ World Cup này được mặc định có 48 đội tham dự ở VCK.

Cúp vô địch World Cup, mơ ước của mọi đội tuyển trên thế giới Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, mới đây FIFA đã tiếp nhận đề xuất từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Uruguay, ông Ignacio Alonso, với mong muốn tăng số đội dự VCK World Cup lên 64, nhằm tạo sự đa dạng trong lần kỷ niệm 100 năm World Cup. "Đề xuất này đã được trình lên Hội đồng FIFA vào ngày 7.3 (giờ VN), bởi một trong những nước đồng đăng cai World Cup 2030. Ý tưởng này tưởng chừng rất hoang đường, nhưng đã được FIFA xem xét và đón nhận một một cách thận trọng", theo tờ AS (Tây Ban Nha).

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng đây là ý tưởng rất thú vị và cần được phân tích kỹ hơn. Vì thế, FIFA sẽ nghiên cứu mức độ khả thi và đưa vấn đề này ra bàn luận trong một cuộc họp.

VCK World Cup với 48 đội tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè năm sau được dự đoán sẽ giảm sức hút, vì nhiều đội có trình độ chênh lệch. Nếu tăng lên 64 đội, sự chênh lệch này càng lớn hơn. Tuy nhiên, với FIFA lại khác. "FIFA mong muốn đem đến cơ hội dự World Cup cho phần còn lại của bóng đá thế giới, tạo ra sự đa dạng và thúc đẩy sự phát triển của bóng đá thế giới", tờ AS nhận định.

Trong lịch sử phát triển, VCK World Cup có sự thay đổi từ 13 đội, 15 đội và 16 đội. Cuối cùng con số 16 đội được FIFA áp dụng từ World Cup 1954 đến 1978, nâng lên 24 đội từ 1982 đến 1994, và 32 đội từ 1998 đến 2022.

Theo một số chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới, sở dĩ FIFA ủng hộ ý tưởng tăng số đội ở mỗi kỳ World Cup là do lợi nhuận. "World Cup mang lại lợi nhuận cực lớn cho FIFA, liên tục tăng hàng tỉ USD qua mỗi kỳ tổ chức với số đội tăng lên. Do đó, việc mở rộng World Cup lên 64 đội tưởng chừng là bất khả thi, nhưng với FIFA không có gì là không thể", một đánh giá trên tờ AS.

Ngoài ra, một lợi ích về việc tăng suất dự World Cup là sẽ giúp cơ hội được góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới của các nước Đông Nam Á như VN, Thái Lan hay Indonesia trở nên rõ ràng hơn.