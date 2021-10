FIFA xóa án nợ tiền của CLB Hải Phòng, 3 đội không đủ tiêu chí cấp phép

Như Thanh Niên đã đưa tin, mới đây, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản đề nghị CLB Hải Phòng cung cấp tài liệu chứng minh hoàn tất nghĩa vụ đối với Joseph Mpande theo phán quyết của FIFA trước ngày 6.10. Nếu không thực hiện đúng hạn, CLB Hải Phòng sẽ không được cấp phép dự V-League 2022.

Sự việc xin được diễn giải lại như sau: Vào tháng 3.2021, CLB Hải Phòng và tiền đạo Joseph Mbolimbo Mpande đã xảy ra tranh chấp. Do ngay thời điểm đó, đôi bên không tìm được tiếng nói chung nên Mpande đã đưa khiếu kiện lên FIFA.

Tuy nhiên sau đó khoảng 1 tháng, đội Hải Phòng và Mpande lại thỏa thuận được với nhau. Cầu thủ này đã được nhận số tiền là 14.250 USD (gần 325 triệu đồng). Nhưng đội Hải Phòng lại quên tiến hành một động thái quan trọng là báo cáo với FIFA về việc CLB và cầu thủ không còn mâu thuẫn. Do đó căn cứ vào đơn kiện từ hồi tháng 3, FIFA đã ra phán quyết, yêu cầu đội Hải Phòng phải đền bù số tiền 56.500 USD (gần 1,3 tỉ đồng).

Phán quyết trên của FIFA đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đưa lên hệ thống cấp phép trực tuyến mục “Nợ quá hạn”. VFF cho đội Hải Phòng 6 ngày để giải quyết nợ (từ ngày 1.10 đến hết ngày 6.10). Nếu không đúng hạn, CLB Hải Phòng coi như đã vi phạm tiêu chí về tài chính nên sẽ không được cấp phép, tham dự mùa giải 2022.

Trong mấy ngày vừa qua, đội Hải Phòng mà cụ thể là Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng (chủ cũ của đội bóng) đã liên hệ với Mpande và cầu thủ này đã giúp đỡ CLB cũ bằng cách cập nhật thông tin lên hệ thống của FIFA, nói rõ giữa mình và CLB Hải Phòng không còn mâu thuẫn. Hai bên đã chấm dứt tranh chấp.

Vì đích thân chủ thể thông báo lên FIFA nên FIFA đã hủy bỏ phán quyết về việc đội Hải Phòng phải đền bù 56.500 USD cho Mpande. VFF đang hỗ trợ đội Hải Phòng hoàn tất các thủ tục tiếp theo để được AFC công nhận đội Hải Phòng không còn là đối tượng nằm trong mục nợ quá hạn trên hệ thống cấp phép của AFC.





Than Quảng Ninh, Bình Định FC và SLNA vi phạm tiêu chí cấp phép

Ngày 6.10, Ban cấp phép VFF đã họp và rà soát, kiểm tra lại danh sách các đội bóng đủ hoặc không đủ tiêu chí cấp phép. Theo đó, có 11 CLB V-League được cấp phép tham dự các giải châu Á năm 2022. Gồm: HAGL, Viettel, Nam Định, Thanh Hóa, Bình Dương, Hà Nội FC, Đà Nẵng FC, Hà Tĩnh, CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, Hải Phòng.

3 đội không được cấp phép gồm đội Bình Định, SLNA, Than Quảng Ninh do 3 đội này vẫn vi phạm một số tiêu chí về cấp phép do AFC quy định.

Mới đây, Ban chấp hành VFF đã có nghị quyết: "Dừng và không tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2021 do diễn biến của dịch Covid-19, gồm V-League từ lượt trận thứ 13, giải bóng đá hạng nhất từ lượt trận thứ 8 và Cúp quốc gia từ vòng 1/8.

Ban chấp hành VFF không công nhận danh hiệu tập thể và cá nhân theo Điều lệ các giải nói trên. Không áp dụng suất lên và xuống hạng tại V-League và giải hạng Nhất.

Căn cứ kết quả chuyên môn của các CLB đến hết vòng 12 V-League 2021, làm cơ sở để báo cáo AFC trong việc xác định đại diện Việt Nam tham dự các giải đấu cấp CLB".

Như vậy, HAGL tuy không được trao chức vô địch V-League 2021 nhưng có thể vẫn có cơ hội dự AFC Champions League 2022 nếu như AFC công nhận vị trí đầu bảng của đội bóng này sau 12 vòng V-League 2021.