Filmore Development khởi công SOMA The First: Đón đầu chu kỳ phát triển đô thị trung tâm

Tại lõi Trấn Biên - vùng đất trung tâm sầm uất của Biên Hòa - một câu hỏi khác cũng ngày càng rõ nét: Một nơi ở có thể giúp các gia đình vận động, phục hồi và dành nhiều thời gian chất lượng bên nhau ngay trong nhịp sống hằng ngày hay không?

Từ quy hoạch đô thị đến nhu cầu về một không gian sống khỏe toàn diện và bền vững

Sau khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới về cấu trúc đô thị và hạ tầng. Nghị quyết 16-NQ/TW xác định mục tiêu phát triển theo mô hình đô thị ven sông, xanh và thông minh; đồng thời "lấy con người làm trung tâm", xem chất lượng sống của cư dân là trụ cột bền vững.

Tầm view 3 mặt hướng sông giữa đô thị trung tâm của SOMA The First

Trong bức tranh đó, Trấn Biên - đô thị trung tâm sở hữu nền tảng hiện hữu, cư dân và hệ tiện ích hiện đại, cùng chuỗi hạ tầng bứt phá như tuyến đường ven sông Đồng Nai, cầu Thống Nhất hay dự án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành khu thương mại - dịch vụ. Nhưng khi hạ tầng và các dịch vụ đô thị ngày càng hoàn thiện, câu chuyện an cư không chỉ dừng ở việc đi đâu có thuận tiện hay không, mà còn ở mỗi ngày trở về, gia đình sẽ sống như thế nào.

Nhịp sống đô thị khiến quỹ thời gian của nhiều gia đình bị lấp đầy bởi công việc và di chuyển. Việc chăm sóc sức khỏe vì thế dễ bị thu hẹp vào một vài giờ tập luyện. Trong khi đó, một không gian sống khỏe thực sự lại nằm ở khả năng nghỉ ngơi, phục hồi sau áp lực, cùng một môi trường an lành để trẻ nhỏ tự do phát triển ngoài các màn hình điện tử.

Khi đặt mình vào vị trí của người ở để thấu hiểu từng nhu cầu thực tế, nhà phát triển bất động sản đối mặt với một bài toán mới: Làm sao để một dự án nhà ở không chỉ cần có nhiều tiện ích, mà cần tổ chức không gian hợp lý quanh trải nghiệm sống thực tế của cư dân.

SOMA The First: Cách tiếp cận Wellness mới từ nhịp sống hằng ngày

Từ góc nhìn ấy, Filmore Development khởi công khu căn hộ SOMA The First tại số 01 Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Với ba mặt hướng sông Đồng Nai, gồm hai tháp cao 36 tầng với khoảng 1.800 căn hộ và shophouse.

SOMA The First được lấy cảm hứng để mang đến môi trường sống lành mạnh cho trẻ nhỏ và gia đình

Thay vì bắt đầu từ câu hỏi "khu căn hộ cần bổ sung tiện ích gì", Filmore Development đặt vấn đề theo hướng ngược lại: "Một gia đình cần gì để sống khỏe một cách bền vững, chứ không chỉ trong vài giờ tập luyện mỗi tuần?". Wellness tại SOMA The First được phát triển theo ba lớp Thân - Tâm - Trí, hướng đến việc đưa chăm sóc sức khỏe vào nhịp sinh hoạt thường ngày.

Với Thân, hệ tiện ích trải dài từ vận động đến phục hồi, tích hợp chu trình phục hồi sinh học chuyên sâu như bể ngâm nóng - lạnh và phòng xông hơi hồng ngoại, giúp giãn cơ, tăng tuần hoàn và tái tạo năng lượng. Với Tâm, thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống thông qua mảng xanh, gió và ánh sáng tự nhiên từ lợi thế ba mặt hướng sông. Với Trí, không gian được quy hoạch như một môi trường giao thoa tự nhiên để kích thích giác quan, giúp trẻ nhỏ tự do khám phá và phát triển thể chất lành mạnh.

Cách tiếp cận này cũng được đưa vào quá trình thiết kế và triển khai dự án. Filmore Development cùng các đối tác tư vấn quốc tế như RSP Architects Planners & Engineers, và LJ-Group phối hợp ăn ý để giải bài toán: "Một gia đình sẽ đi qua những không gian này ra sao trong một ngày bình thường?".

Đại diện Filmore Development cùng các đối tác chính thức khởi công dự án SOMA The First tại phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai

Theo ông Nguyễn Tấn Danh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Filmore: "Chúng tôi không muốn việc sống khỏe chỉ phụ thuộc vào nỗ lực tự thân của mỗi cư dân, mà chính không gian sống trở thành điểm tựa cho điều đó. Với chúng tôi, Wellness không được đo bằng số lượng máy tập, mà bằng việc một người đi làm về có được phục hồi năng lượng hay không, một người mẹ có vơi bớt căng thẳng hay không và một đứa trẻ có không gian để lớn lên khỏe mạnh hay không".

SOMA The First mở đầu dòng sản phẩm SOMA của Filmore Development, theo đuổi tinh thần "Authentic Living", nơi chất lượng sống được tạo nên từ những trải nghiệm chân thực mỗi ngày.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tại Lễ khởi công SOMA The First (30.9.2026), Filmore Development cùng các đơn vị đồng hành chiến lược đã đưa ra những cam kết hành động cụ thể. Dự án được bảo chứng bởi Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Tổng thầu xây dựng), Artelia (đơn vị Tư vấn giám sát) và VPBank (ngân hàng tài trợ phát triển dự án), với sự thống nhất cao độ về việc tập trung nguồn lực, giữ vững kỷ luật tiến độ, tuân thủ quy hoạch ven sông và bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Trước SOMA The First, Filmore Development đã phát triển The Filmore Da Nang theo định hướng đặt trải nghiệm con người vào trung tâm không gian sống. Tại Đồng Nai, SOMA The First tiếp tục cách tiếp cận này nhưng mở rộng bài toán sang sức khỏe toàn diện Thân - Tâm - Trí cho cả gia đình.

Bởi khi một thành phố lựa chọn sức khỏe và con người làm trụ cột cho định hướng dài hạn, câu chuyện ấy cuối cùng vẫn phải trở về với điều cốt lõi: Một cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn phải bắt đầu ngay từ chính nơi mỗi gia đình trở về mỗi ngày.