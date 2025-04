Finviet hợp tác HPT, nâng cấp an ninh mạng theo chuẩn quốc tế PCI DSS Level 1

Với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái thanh toán và chuỗi cung ứng số minh bạch, an toàn, Finviet đã lựa chọn HPT - đơn vị đầu ngành về an toàn thông tin tại Việt Nam - làm đối tác triển khai hệ thống bảo mật hiện đại, toàn diện.

Dự án bao gồm hàng loạt giải pháp an ninh mạng hiện đại như: Giám sát an toàn thông tin liên tục 24/7; Bảo vệ thiết bị đầu cuối, kiểm soát truy cập mạng nội bộ; Giám sát Internet và bảo vệ các ứng dụng quan trọng; Quản trị tài khoản, theo dõi thay đổi hệ thống; Phòng chống tấn công an ninh mạng như DDoS, Botnet, API độc hại; Ứng dụng tình báo an ninh mạng và quản lý lỗ hổng bảo mật.

Ông Huỳnh Trọng Thận - Phó tổng giám đốc của Finviet chia sẻ: "Việc hợp tác với HPT là một trong những bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số bền vững của Finviet. Chúng tôi cam kết mang đến môi trường giao dịch an toàn, minh bạch, đáng tin cậy cho hàng trăm ngàn người dùng và đối tác doanh nghiệp trong hệ sinh thái của mình".

Việc hợp tác không chỉ giúp Finviet nâng cao bảo mật, khẳng định chiến lược đầu tư bài bản mà còn lan tỏa giá trị bền vững đến hệ sinh thái ECO cùng cộng đồng đối tác.