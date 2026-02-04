Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Firefox cho phép người dùng tắt toàn bộ tính năng AI

Khải Minh
Khải Minh
04/02/2026 13:30 GMT+7

Trình duyệt Firefox sẽ bổ sung công tắc tắt toàn bộ AI, đáp ứng nhu cầu kiểm soát của người dùng với công nghệ tự động hóa.

Theo Digitaltrends, Mozilla xác nhận sẽ triển khai một công tắc "tắt AI" trên trình duyệt Firefox, cho phép người dùng loại bỏ toàn bộ các tính năng hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) nếu không có nhu cầu sử dụng. Tùy chọn này trước tiên sẽ có mặt trên phiên bản Firefox Nightly, sau đó được phát hành chính thức vào ngày 24.2.2026.

Chỉ với thiết lập duy nhất, người dùng có thể vô hiệu hóa mọi thành phần AI tích hợp trong trình duyệt. Quyết định của Mozilla được đưa ra giữa lúc nhiều trình duyệt khác đang tích cực tích hợp thêm công cụ AI, bất kể nhu cầu thực tế của người dùng. Trái lại, Firefox cho phép người dùng lựa chọn sử dụng AI nếu muốn, nhưng không bắt buộc phải chấp nhận các tính năng này.

Firefox bổ sung tùy chọn cho phép người dùng tắt toàn bộ tính năng AI - Ảnh 1.

Giao diện thiết lập AI mới trên Firefox cho phép người dùng dễ dàng bật hoặc tắt toàn bộ tính năng trí tuệ nhân tạo

ẢNH: MOZZILA

Theo thông tin từ Mozilla, thiết lập mới sẽ tập trung toàn bộ các chức năng AI trong khu vực điều khiển duy nhất. Khi kích hoạt tùy chọn chặn AI, Firefox sẽ tắt các chatbot ở thanh bên, công cụ dịch thuật nội bộ, nhóm thẻ thông minh, bản xem trước liên kết có điểm nổi bật, cũng như mô tả hình ảnh trong tệp PDF phục vụ khả năng tiếp cận.

Người dùng vẫn có thể tùy chọn bật lại từng tính năng riêng lẻ nếu cần. Một khi các tùy chọn được thiết lập, chúng sẽ được duy trì qua các lần cập nhật trình duyệt mà không cần cấu hình lại. Mozilla cũng khẳng định các lời nhắc hoặc gợi ý liên quan đến AI sẽ bị chặn hoàn toàn khi công tắc này được bật.

Vào tháng 11.2025, Mozilla công bố tính năng AI Window - một không gian riêng cho phép người dùng truy cập các chatbot hoặc tác nhân AI yêu thích. Tuy nhiên, tính năng này chỉ đang được thử nghiệm thông qua danh sách chờ và hoàn toàn không bắt buộc sử dụng.

Việc Mozilla cung cấp quyền kiểm soát rõ ràng đối với AI cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận so với nhiều nền tảng trình duyệt hiện nay, vốn thường tích hợp AI mà không cung cấp phương án tắt tương ứng cho người dùng.

Tin liên quan

Firefox tung bản vá khẩn cấp để khắc phục lỗi hiển thị trên GPU Nvidia

Firefox tung bản vá khẩn cấp để khắc phục lỗi hiển thị trên GPU Nvidia

Bản cập nhật mới của Firefox sửa lỗi hiển thị nghiêm trọng trên hệ thống sử dụng GPU Nvidia với thiết lập đa màn hình có tần số quét khác nhau.

Khám phá thêm chủ đề

trình duyệt Firefox chức năng AI người dùng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận