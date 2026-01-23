Five Star Group đầu tư trung tâm thể thao đa năng tại Five Star Eco City

Giai đoạn 1 của trung tâm có quy mô 0,8ha, được đầu tư đồng bộ với các bộ môn như bóng đá, pickleball, tennis, sân tập golf. Không gian này không đơn thuần phục vụ nhu cầu thể chất của cư dân mà còn là nơi gắn kết cộng đồng, khơi dậy tinh thần thể thao, đồng đội và năng lượng tích cực - những yếu tố được Five Star xác định là nền tảng của một doanh nghiệp phát triển bền vững. Trong tương lai gần, trung tâm sẽ tiếp tục được mở rộng ở giai đoạn 2 để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của cư dân và hệ sinh thái nội bộ.

Ngay trong ngày khai trương, hội thao truyền thống của tập đoàn đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, nhân viên và khách mời. Sân chơi này không chỉ là sự kiện mở màn năm mới, mà còn thể hiện tinh thần xuyên suốt của Five Star: phát triển con người từ thể chất, tinh thần đến văn hóa nội bộ. Mỗi cuộc thi đấu, mỗi tràng cổ vũ đều là minh chứng cho sự gắn kết - một giá trị mà Chủ tịch Trần Văn Mười luôn đặt làm trọng tâm trong quản trị.

Five Star Group xây văn hóa doanh nghiệp từ những điều bền vững: môi trường làm việc nhân văn, hoạt động nội bộ được đầu tư bài bản, sự lắng nghe và trao quyền thực chất cho nhân sự ở mọi cấp. Việc ra mắt trung tâm thể thao không phải là một động thái PR, mà là kết quả tự nhiên của chiến lược tập trung vào con người, cả trong vai trò cư dân lẫn người lao động.

"Muốn tổ chức vững, từng cá nhân phải mạnh", câu nói quen thuộc của ông Trần Văn Mười một lần nữa được cụ thể hóa qua công trình này. Five Star không chỉ kiến tạo nơi ở, mà còn kiến tạo một không gian sống, nơi con người là giá trị cốt lõi - sống khỏe, sống kết nối và sống có mục tiêu.