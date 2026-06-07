Five Star Group được vinh danh Top 10 Nhà phát triển Bất động sản 2026

Năng lực phát triển bất động sản được ghi nhận ở tầm khu vực

Ngày 5.6.2026, tại lễ trao giải Hubexo Asia Awards 2026 diễn ra ở khách sạn Sheraton Saigon, Five Star Group đã được vinh danh với hạng mục Top 10 Nhà phát triển Bất động sản Việt Nam, trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được cộng đồng chuyên môn khu vực ghi nhận.

Bà Trần Diễm My - Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Quốc tế, Phó Chủ tịch HĐQT Five Star Group lên nhận giải

Tiền thân là BCI Asia Awards, Hubexo Asia Awards là một trong những giải thưởng uy tín của châu Á trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và phát triển bất động sản. Giải thưởng đánh giá doanh nghiệp dựa trên năng lực triển khai dự án, chất lượng phát triển và những đóng góp cho sự phát triển đô thị bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước chuyển mình theo hướng phát triển bền vững và đề cao giá trị thực, việc Five Star Group được vinh danh cho thấy sự ghi nhận của giới chuyên môn đối với hành trình hơn ba thập kỷ kiến tạo và phát triển của doanh nghiệp.

Dấu ấn nổi bật góp phần đưa Five Star Group vào Top 10 Nhà phát triển Bất động sản Việt Nam năm nay đến từ Five Star Odyssey - Tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế tọa lạc tại vị trí tâm điểm trên trục đường di sản Thùy Vân, đối diện biểu tượng Tháp Tam Thắng và kề cận không gian quảng trường - công viên lễ hội biển Thùy Vân, Vũng Tàu.

Five Star Odyssey - Tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế

Được phát triển theo mô hình tích hợp căn hộ hạng sang và khách sạn, Five Star Odyssey sở hữu quy mô 55 tầng, cung ứng hơn 1.200 căn hộ hạng sang và phòng khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế. Five Star Odyssey được định vị trở thành một trong những biểu tượng mới của đô thị du lịch Vũng Tàu, đồng thời phản ánh chiến lược phát triển các sản phẩm chất lượng và cao cấp hướng đến giá trị dài hạn của Five Star Group.

Song hành cùng Five Star Odyssey, Five Star Poseidon - Tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao hạng sang chuẩn quốc tế tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản cao cấp của Five Star Group tại Vũng Tàu, TPHCM. Nếu Five Star Odyssey nổi bật với vị trí tâm điểm, kiến trúc biểu tượng và lợi thế hạ tầng hiếm có, thì Five Star Poseidon mang tinh thần hoàng gia sang trọng, lấy cảm hứng từ đại dương và biểu tượng quyền năng của biển cả, hướng đến chuẩn mực nghỉ dưỡng thượng lưu, kiêu hãnh và giàu dấu ấn trải nghiệm. Sự cộng hưởng của hai công trình góp phần định hình bộ đôi biểu tượng mới của Five Star Group tại Vũng Tàu, TP.HCM đồng thời nâng tầm chuẩn mực bất động sản cao cấp tại thành phố biển.

Từ Five Star Odyssey đến tầm nhìn kiến tạo những giá trị trường tồn

Việc được vinh danh tại Hubexo Asia Awards 2026 không chỉ đến từ dấu ấn của Five Star Odyssey mà còn phản ánh năng lực phát triển bất động sản đa dạng của Five Star Group. Từ các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp tọa độ chiến lược đến những đại đô thị sinh thái quy mô lớn.

Nếu Five Star Odyssey thể hiện năng lực phát triển các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn tại những khu vực giàu tiềm năng du lịch, thì đại đô thị sinh thái Five Star Eco City phản ánh tầm nhìn dài hạn của Five Star Group trong chiến lược kiến tạo các cộng đồng cư dân bền vững.

Với quy mô 669ha tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM, Five Star Eco City được quy hoạch bài bản, kết hợp hài hòa giữa không gian sống, hệ tiện ích và các chức năng đô thị hiện đại. Trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy phát triển theo mô hình đa cực, Five Star Eco City sở hữu nhiều lợi thế từ mạng lưới hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện, đồng thời đón đầu tiềm năng tăng trưởng của khu vực Tây Nam - một trong những động lực phát triển mới của thành phố trong tương lai.

Five Star Eco City là đại đô thị sinh thái quy mô 669ha tại thủ phủ Tây Nam TP.HCM

Không chỉ tập trung vào yếu tố kết nối, Five Star Eco City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị sinh thái với mật độ xây dựng khoảng 40%, phần lớn diện tích dành cho cây xanh, mặt nước và hệ tiện ích nội khu. Cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng dịch chuyển của thị trường khi người mua ngày càng đề cao chất lượng sống và giá trị sử dụng thực của bất động sản.

Đại diện Five Star Group cho biết, giải thưởng Top 10 Nhà phát triển Bất động sản Việt Nam tại Hubexo Asia Awards 2026 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp trong hành trình phát triển các sản phẩm bất động sản chất lượng, đồng thời là động lực để Five Star Group tiếp tục theo đuổi chiến lược đầu tư dài hạn và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Với hơn 33 năm phát triển, Five Star Group đang từng bước mở rộng dấu ấn trên thị trường thông qua các sản phẩm nghỉ dưỡng, thương mại và đô thị quy mô lớn. Việc được vinh danh tại Hubexo Asia Awards 2026 không chỉ đánh dấu một cột mốc đáng nhớ của doanh nghiệp mà còn khẳng định năng lực phát triển bất động sản, tầm nhìn quy hoạch và cam kết đồng hành cùng quá trình phát triển đô thị của Việt Nam trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ của Five Star Group trong việc theo đuổi những chuẩn mực phát triển khác biệt, góp phần tạo lập các giá trị có sức lan tỏa lâu dài trên thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam.