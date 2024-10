Five Star Group ủng hộ 2 tỉ đồng cho đồng bào miền Bắc

Theo đó, tại Hội trường Thống Nhất, tỉnh Long An, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group) Trần Văn Mười đã trao 1 tỉ đồng đóng góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3. Đồng thời, ông Trần Văn Mười trao 1 tỉ đồng đóng góp vào Quỹ vì người nghèo tỉnh Long An thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An.

Trao đổi với báo giới, ông Trần Văn Mười cho biết thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Five Star Group đã đồng hành cùng với người dân bị bão lũ và khó khăn, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả và người nghèo tỉnh Long An. Trước những thiệt hại to lớn về người và của người dân miền Bắc, tập đoàn đã trích một phần quỹ phúc lợi để ủng hộ đồng bào sớm vượt qua những mất mát, khó khăn. Hằng năm tập đoàn luôn dành quỹ phúc lợi để thực hiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Long An nói riêng và trên toàn quốc nói chung với tinh thần nhường cơm, xẻ áo, lá lành đùm lá rách.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương Five Star Group về những đóng góp ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão số 3 và Quỹ vì người nghèo tỉnh Long An. Điều này đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp với cộng đồng.

Được biết Five Star Group là thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An, chuyên đầu tư kinh doanh bất động sản đô thị, khách sạn du lịch 5 sao với các dự án trọng điểm như: đại đô thị sinh thái phía Nam Sài Gòn - Five Star Eco City, với quy mô 669 ha; tổ hợp căn hộ - khách sạn Năm Sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey Vũng Tàu cao 50 tầng và Five Star Poseidon Vũng Tàu cao 43 tầng. Một dự án khác là khu biệt thự nghỉ dưỡng Happy Valley Đà Lạt...

Trong đó, đại đô thị sinh thái phía Nam Sài Gòn - Five Star Eco City được tạp chí diễn đàn doanh nghiệp thẩm định bình chọn là khu đô thị xanh đáng sống trong nhiều năm liền. Đây là khu đô thị đẳng cấp, là khu đô thị kiểu mẫu và sinh thái quốc tế. Đến nay khu đô thị đã thu hút đông dân cư vào ở, với cộng đồng dân cư văn minh, chan hòa, hài lòng với các dịch vụ, tiện ích mà Five Star Eco City cung cấp. Five Star Eco City được tỉnh Long An đánh giá cao và góp phần vào sự phát triển bền vững, lớn mạnh của tỉnh Long An.

Trong khi đó tổ hợp hai dự án căn hộ - khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey và Five Star Poseidon Vũng Tàu mới đây cũng đã được tổ chức động thổ, là tâm huyết thể hiện tầm nhìn chiến lược của tập đoàn, đóng góp vào hành trình phát triển chung của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cả hai dự án đều kết nối với đường hầm xuyên qua biển. Bên cạnh dự án Five Star Odyssey là công viên rộng 12.000m² và TP.Vũng Tàu chuẩn bị đầu tư 1.300 tỉ đồng để biến bãi biển Thùy Vân thành khu phố đi bộ đẳng cấp quốc tế. Riêng Tổ hợp căn hộ khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế Five Star Odyssey Vũng Tàu được xem là công trình cao bậc nhất tại TP.Vũng Tàu, với kiến trúc Đông Nam Á kiêu hãnh bên bờ biển Đông, được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của đại dương xanh. Đặc biệt, tại dự án này tất cả các căn hộ condotel đều có 100% tầm nhìn hướng biển.

Song song với hoạt động đầu tư kinh doanh, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao luôn dành quỹ phúc lợi để thực hiện công tác an sinh xã hội tại tỉnh Long An và trên toàn quốc. Ông Trần Văn Mười có tầm nhìn chiến lược và giàu lòng nhân ái, luôn quan tâm sẻ chia với cộng đồng, có trách nhiệm với xã hội, tiên phong trong việc thực hiện an sinh xã hội.