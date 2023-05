Flamingo Holdings mang mô hình lưu trú homestay công phu và tinh tế tới Tân Trào

"Homestay" là khái niệm phát triển mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, thu hút du khách bởi trải nghiệm mới lạ khi được hòa mình cùng văn hóa - thiên nhiên - con người bản địa. Bắt đầu từ những điểm đến du lịch nổi tiếng top đầu cả nước như Hội An, Đà Lạt, homestay đã lan tỏa đến hầu hết tọa độ du lịch trên bản đồ Việt Nam.

Lựa chọn mô hình lưu trú homestay cho dự án đầu tay tại Tuyên Quang - Flamingo Tân Trào, Flamingo Holdings khéo léo lồng ghép những hoa văn, họa tiết mang tinh thần bản địa vào thiết kế sản phẩm. Kết hợp với những trải nghiệm văn hóa - lịch sử đặc sắc, dự án được kỳ vọng sẽ mở đường cho sự bứt phá của du lịch Tân Trào trong tương lai không xa.

Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Theo thông tin ban đầu từ Chủ đầu tư, mô hình lưu trú homestay tại Flamingo Tân Trào sẽ được tích hợp với những căn Shophouse (nhà phố thương mại) để tạo ra một dòng sản phẩm 2 trong 1, tối ưu công năng cho chủ sở hữu và tối đa trải nghiệm cho du khách. Những căn nhà phố mang âm hưởng của thiết kế hiện đại, nhưng được lấy cảm hứng từ chính nếp nhà truyền thống, những vật dụng hàng ngày đã gắn liền với cuộc sống của đồng bào dân tộc tại Tuyên Quang. Có thể kể đến những chất liệu văn hóa đã được sử dụng như nhà sàn, hoa văn thổ cẩm, vòng bạc trang trí…, đặc biệt là hoa văn trên trang phục người Dao (đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia).

Những hình khối đơn giản như hình vuông, hình chữ nhật, hình quả trám trên trang phục người Dao được khéo léo trong thiết kế, tạo nên điểm nhấn duyên dáng và độc đáo.

Tương tự nét đẹp đa văn hóa, đa dân tộc tại địa phương, thiết kế mặt ngoài của chuỗi nhà phố có sự biến đổi linh hoạt, tạo nên một bức tranh đầy màu sắc. Layout căn nhà được bố trí những khoảng chung riêng hợp lý, dễ dàng xây dựng mô hình "ba cùng": cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, giúp du khách thấu hiểu và cảm nhận văn hóa bản địa độc đáo mà vẫn thoải mái, tiện nghi. Chủ đầu tư không can thiệp vào nội thất bên trong, để mỗi căn nhà trở thành một bảo tàng lưu giữ những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng và mang dấu ấn riêng của từng gia chủ.

Nâng cao trải nghiệm, bứt phá doanh thu cho chủ sở hữu



Khác biệt hoàn toàn với các mô hình tự phát, hình thức lưu trú homestay tại Flamingo Tân Trào được xâu chuỗi thành một quần thể kiến trúc quy mô lớn. Các dãy nhà được quy hoạch ngay ngắn, phảng phất hơi thở hiện đại trên nền những chất liệu truyền thống. Bên cạnh đó là các tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp, đồng bộ như Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Mùa Hoa, nhà hàng Cơm Kháng Chiến, Phố đi bộ đêm, Bảo tàng triển lãm Mỹ thuật - Lịch sử, Công viên chủ đề "Một thoáng Thành Tuyên’,... cùng những lễ hội truyền thống sôi động quanh năm.

Công viên chủ đề "Một thoáng Thành Tuyên" trải dọc hai bên bờ sông Phó Đáy, được định hướng trở thành nơi tổ chức những lễ hội đặc sắc của cộng đồng người Tày, người Dao…

Có thể thấy, hình thức lưu trú homestay được Flamingo Tân Trào nâng lên tầm cao mới, không chỉ là một lựa chọn bình dân với những hoạt động gói gọn trong cộng đồng nhỏ người bản địa mà còn trở thành trải nghiệm cao cấp, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí đa màu sắc. Từ đó, nơi đây hứa hẹn mở rộng tệp khách du lịch, thu hút thêm nhiều người đến với vùng đất giàu giá trị lịch sử - văn hóa Tân Trào.



Flamingo Tân Trào mang đến không gian lưu trú tiện nghi đồng thời đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp cho du khách.

Đối với chủ sở hữu, mô hình lưu trú homestay mang đến lợi ích kép vô cùng hấp dẫn khi tích hợp với thiết kế Shophouse, Chủ sở hữu có thể lựa chọn vừa sống - kinh doanh trong quần thể Flamingo Tân Trào đầy đủ tiện nghi, vừa hưởng trọn khả năng hút khách từ kiến trúc độc đáo và hệ thống trải nghiệm được đầu tư đồng bộ. Flamingo Holdings còn phát triển thêm ứng dụng On The Go hỗ trợ các chủ nhà trong việc kết nối khách hàng, kiểm soát chi phí, tăng tính chủ động và quản lý tài sản một cách chuyên nghiệp. "Tôi đang chờ đợi để xuống tiền đầu tư một căn nhà phố tại Flamingo Tân Trào vì thiết kế bài bản dễ dàng cho thuê; chính sách bàn giao thô, tự hoàn thiện nội thất giúp tiết kiệm chi phí. Quan trọng nhất là tôi tin nơi này sẽ có nguồn khách dồi dào trong thời gian tới từ uy tín và sự hỗ trợ của Chủ đầu tư Flamingo" - anh Quang Minh, một chủ sở hữu tương lai chia sẻ.