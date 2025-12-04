Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Flower & Go ra mắt máy bán hoa tự động 24/7 tiên phong tại Việt Nam

Nguồn: Thông tin dịch vụ
Nguồn: Thông tin dịch vụ
04/12/2025 09:45 GMT+7

Tại TP.HCM, 29.11.2025 - Công ty Flower & Go vừa chính thức vận hành máy bán hoa tự động 24/7 tiên phong tại Việt Nam, đặt tại Đường Sách TP.HCM. Mô hình được xem là bước mở đầu cho xu hướng ứng dụng công nghệ vào ngành hoa, mang đến trải nghiệm mua hoa nhanh chóng, văn minh và phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Máy bán hoa hoạt động liên tục suốt ngày đêm, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi đến những lời tri ân, cảm ơn hay yêu thương đến thầy cô, bạn bè và đối tác một cách nhanh chóng và tinh tế. Dù là người đi làm về muộn, vừa đi công tác về, du khách dạo phố hay bất kỳ ai muốn bày tỏ sự quan tâm đến người khác, đều có thể chọn ngay một bó hoa đẹp chỉ với 3 bước đơn giản: chọn mẫu hoa - thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc mã QR - nhận sản phẩm ngay lập tức. Toàn bộ thao tác diễn ra chưa tới 10 giây, mang đến sự tiện lợi, linh hoạt cho người mua hoa.

Flower & Go ra mắt máy bán hoa tự động 24/7 tiên phong tại Việt Nam- Ảnh 1.

Bà Lê Thị Thu Trang - CEO cùng các Co-Founder Nguyễn Thị Ngọc Mai và Bùi Thị Ngọc Kiều chia sẻ về ý tưởng phát triển dự án "Máy bán hoa tự động 24/7" tại Đường Sách TP.HCM

Trong thời gian tới, Flower&Go sẽ mở rộng máy bán hoa tự động đến khu dân cư, trung tâm thương mại và điểm du lịch. Đồng thời phát triển nhượng quyền, tạo cơ hội để những người yêu hoa dễ dàng sở hữu mô hình, lan tỏa vẻ đẹp và cảm xúc đến nhiều nơi hơn.

