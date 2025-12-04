Flower & Go ra mắt máy bán hoa tự động 24/7 tiên phong tại Việt Nam

Máy bán hoa hoạt động liên tục suốt ngày đêm, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi đến những lời tri ân, cảm ơn hay yêu thương đến thầy cô, bạn bè và đối tác một cách nhanh chóng và tinh tế. Dù là người đi làm về muộn, vừa đi công tác về, du khách dạo phố hay bất kỳ ai muốn bày tỏ sự quan tâm đến người khác, đều có thể chọn ngay một bó hoa đẹp chỉ với 3 bước đơn giản: chọn mẫu hoa - thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc mã QR - nhận sản phẩm ngay lập tức. Toàn bộ thao tác diễn ra chưa tới 10 giây, mang đến sự tiện lợi, linh hoạt cho người mua hoa.

Bà Lê Thị Thu Trang - CEO cùng các Co-Founder Nguyễn Thị Ngọc Mai và Bùi Thị Ngọc Kiều chia sẻ về ý tưởng phát triển dự án "Máy bán hoa tự động 24/7" tại Đường Sách TP.HCM

Trong thời gian tới, Flower&Go sẽ mở rộng máy bán hoa tự động đến khu dân cư, trung tâm thương mại và điểm du lịch. Đồng thời phát triển nhượng quyền, tạo cơ hội để những người yêu hoa dễ dàng sở hữu mô hình, lan tỏa vẻ đẹp và cảm xúc đến nhiều nơi hơn.