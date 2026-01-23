Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
[FLYCAM] Hầm chui nút giao An Phú hiện trạng ra sao sát ngày thông xe?
Video Đời sống

[FLYCAM] Hầm chui nút giao An Phú hiện trạng ra sao sát ngày thông xe?

Công Khởi - Sầm Ánh
23/01/2026 05:23 GMT+7

Khi Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, hầm chui HC1-02 tại nút giao An Phú là hạng mục quan trọng nhất của dự án cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện, mang theo kỳ vọng sớm khơi thông điểm nghẽn giao thông lớn ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại nút giao An Phú (TP.HCM), không khí thi công diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết.Các đội thi công liên tục để kịp hoàn thiện hạng mục quan trọng nhất của dự án: hầm chui HC1-02. Hiện tại, công trình đã đạt khoảng 90% khối lượng.

Trước thông tin hầm chui dự kiến hoàn thiện và thông xe vào ngày 31.1.2026 khiến nhiều người dân sinh sống quanh khu vực không giấu được sự mong chờ. Với họ, đây không đơn thuần là thêm một công trình giao thông, mà là kỳ vọng về sự thay đổi sau nhiều năm phải đối mặt với tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Đông thành phố.

Hầm chui nút giao An Phú cận ngày thông xe, người dân mong chấm dứt ùn tắc - Ảnh 1.

Hầm chui HC1-02, hiện tại, công trình đã đạt khoảng 90% khối lượng.

ẢNH: SẦM ÁNH

Hầm chui nút giao An Phú cận ngày thông xe, người dân mong chấm dứt ùn tắc

Người dân cũng kỳ vọng, khi hầm chui đi vào hoạt động, các dòng xe sẽ được tách lớp rõ ràng, hạn chế xung đột giữa xe tải, container với xe máy, qua đó không chỉ giảm kẹt xe mà còn nâng cao mức độ an toàn giao thông cho khu vực.

Hầm chui HC1-02 dài khoảng 760 mét, gồm 4 làn xe, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ theo hướng về hầm Thủ Thiêm. Công trình được thiết kế đồng bộ với hệ thống chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và trạm bơm, bảo đảm vận hành an toàn khi đưa vào sử dụng.

Khi hoàn thành, hầm HC1-02 sẽ kết nối liên hoàn với hầm HC1-01 đã thông xe trước đó, cùng các nhánh cầu vượt trong khu vực, hình thành trục lưu thông thông suốt từ cao tốc vào trung tâm thành phố và ngược lại. Theo tính toán, khi toàn bộ nút giao An Phú hoàn chỉnh, tình trạng ùn tắc tại đây có thể giảm mạnh so với hiện nay.

Hầm chui nút giao An Phú cận ngày thông xe, người dân mong chấm dứt ùn tắc - Ảnh 2.

Trước đó, nhánh cầu N2 nút giao An Phú đã được đưa vào khai thác, giúp tách dòng xe từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đi vào trung tâm thành phố.

ẢNH: SẦM ÁNH

Hầm chui nút giao An Phú cận ngày thông xe, người dân mong chấm dứt ùn tắc - Ảnh 3.

Việc hầm chui HC1-02 thông xe đúng tiến độ sẽ góp phần giải tỏa ùn tắc dịp cao điểm

ẢNH: CÔNG KHỞI

Với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, dự án nút giao An Phú được xác định là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM. Việc hầm chui HC1-02 thông xe đúng tiến độ không chỉ góp phần giải tỏa ùn tắc dịp cao điểm cuối năm, mà còn đáp lại mong mỏi lâu nay của người dân về hành trình bớt kẹt xe, an toàn hơn.


Khám phá thêm chủ đề

nút giao An Phú hầm chui HC1-02 giao thông cửa ngõ phía Đông kẹt xe TP.HCM Hạ tầng giao thông
Bình luận (0)

