Flycam ngắm chợ nổi ‘độc nhất vô nhị’ ở Quảng Ngãi

Chỉ họp trong hơn 2 giờ vào rạng sáng, chợ nổi Cửa Đại (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) là nơi hải sản được mua bán ngay trên mặt nước, tạo nên nét sinh hoạt độc đáo của ngư dân vùng cửa biển.