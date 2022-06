Ford Everest 2022 về đại lý, ấn định ngày gia nhập thị trường Việt Nam

Sau khi rò rỉ những hình ảnh ngụy trang chạy thử nghiệm tại Việt Nam, mới đây lô xe Ford Everest 2022 đầu tiên nhập khẩu từ Thái Lan đã xuất hiện tại một số đại lý Ford để phục vụ cho việc đào tạo bán hàng.

Những hình ảnh được chia sẻ mới đây cho thấy, mẫu SUV 7 chỗ này sẽ được mở bán tại Việt Nam 2 phiên bản gồm Sport (tiêu chuẩn) và Titanium+ (cao cấp) đúng như thông tin đã được Ford Việt Nam chia sẻ. Trước đó, hai phiên bản này cũng đã được Ford mở bán tại Thái Lan.

Hình ảnh về những chiếc Ford Everest 2022 xuất hiện tại một đại lý Ford ở Việt Nam cho thấy, mẫu xe này không có khác biệt về thiết kế ngoại thất so với các phiên bản đang bán tại Thái Lan.

Trong khi đó, so với đời xe cũ, Everest thế hệ mới được điều chỉnh tăng chiều dài cơ sở và chiều rộng giúp khoang cabin rộng rãi hơn. Vòm bánh xe cũng được thiết kế lớn hơn. Không ít chi tiết trên Ranger mới cũng được áp dụng trên thiết kế của Everest 2022, như đèn pha hình chữ C sử dụng công nghệ Matrix LED hay lưới tản nhiệt to bản chạy ngang.





Hình ảnh nội thất Ford Everest 2022 tại đại lý vừa được hé lộ cũng cho thấy, mẫu xe này vẫn dùng cần số quen thuộc, ghế da màu đen. Dù vậy xe hệ thống giải trí trung tâm đã chuyển sang màn hình cỡ lớn đi cùng với đồng hồ kỹ thuật số.

Tại Thái Lan, Ford Everest thế hệ mới có hai lựa chọn động cơ. Trong đó, bản Sport dùng động cơ EcoBlue 2.0L tăng áp đơn, 4 xi-lanh cho công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Trong khi bản Titanium+ dùng động cơ dầu EcoBlue 2.0L tăng áp kép, 4 xi-lanh cho công suất 210 mã lực (giảm 3 mã lực so với đời cũ) và mô-men xoắn 500 Nm. Động cơ trên phiên bản này kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Mới đây, Ford Việt Nam cũng đã ấn định thời điểm trình làng mẫu xe này vào đầu tháng 7.2022. Các đại lý cũng đã nhận đặt cọc mẫu xe này với mức giá tạm tính 1,4 - 1,7 tỉ đồng. Thế hệ mới xuất hiện sẽ giúp Ford Everest tạo sức hút, tăng tính cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport hay Isuzu mu-X.