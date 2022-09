Ford Ranger 2023 'kèm lạc' hàng chục triệu đồng tại đại lý Việt Nam

Sau khi tung ra thị trường Việt Nam, Ford Ranger 2023 đang trở thành đề tài bàn tán sôi động trên mạng xã hội, trong đó có giá bán xe thực tế. So với thế hệ tiền nhiệm, giá bán Ford Ranger 2023 ghi nhận tăng từ 19 - 31 triệu đồng, song sức nóng của xe vẫn không hề hạ nhiệt khi lượng đơn đặt hàng tại đại lý ngày càng nhiều. Lúc này, tình trạng "bán bia kèm lạc" lại diễn ra đối với Ford Ranger 2023.

Thời gian xe về đại lý và dự kiến giao đến tay khách mua đầu tiên là cuối tháng 9.2022. Tại một số đại lý chính hãng, số lượng đặt cọc xe nhiều, thời gian giao xe kéo dài đến tháng 10 hoặc 11.2022. Tuy nhiên, việc kéo dài thời gian giao xe vì nguồn cung ít được xem như cơ hội cho đại lý "mời chào" khách mua thêm gói phụ kiện để được ưu tiên nhận xe sớm.

Khảo sát tại một đại lý Ford ở TP.HCM cho thấy, khách hàng muốn nhận được xe Ford Ranger 2023 trong tháng 9.2022 sẽ phải mua thêm gói phụ kiện 25 - 70 triệu đồng tùy theo phiên bản. Giá "lạc" có thể sẽ tiếp tục tăng cao vào thời điểm sát ngày xe về.

Hiện tại, cả 3 phiên bản XL, XLS MT (số sàn), XLT AT (số tự động) của Ford Ranger 2023 chênh giá 25 - 35 triệu đồng so với giá hãng xe Mỹ công bố. Trong khi đó, 2 phiên bản XLS AT có gói "lạc" lên đến 70 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Wildtrak chênh giá 65 triệu đồng. Với những khách hàng không mua phụ kiện, đại lý vẫn nhận cọc nhưng ngày giao xe sẽ lùi tới vài tháng.





Gói phụ kiện mà các đại lý Ford chào bán cho khách mua xe Ford Ranger 2023 bao gồm nắp thùng, lót thùng, bảo hiểm thân vỏ xe... cùng nhiều phụ kiện khác để người mua lựa chọn. Nhiều người mua xe dễ tính, xem giá "lạc" chỉ đơn giản là lắp thêm những "đồ chơi" cần thiết nên chấp nhận chi trả thêm tiền.

Ở đời mới, Ford Ranger 2023 tiếp tục lắp ráp trong nước với hàng loạt nâng cấp về thiết kế và công nghệ hấp dẫn người dùng, phù hợp với thị hiếu người Việt. Xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc xe bán tải như Mazda BT-50, Nissan Navara, Mitsubishi Triton....

Ford Ranger 2023 có 6 phiên bản XL, XLS MT, XLS 2x4 AT, XLS 4x4 AT, XLT và Wildtrak đi kèm mức giá công bố 659 triệu đồng cho bản XL, 3 phiên bản XLS có giá lần lượt 665 triệu, 688 triệu và 756 triệu đồng. Phiên bản XLT có giá 830 triệu đồng và bản cao nhất Wildtrak bán với giá 965 triệu đồng.

Ford Ranger thường xếp ngôi đầu Top ô tô bán chạy nhất phân khúc xe bán tải tại thị trường Việt Nam. Trong tháng 7.2022, Ford Ranger bán ra 1.306 chiếc, bỏ xa các đối thủ Triton đạt 756 chiếc; D-Max chỉ 60 chiếc và Mazda BT-50 vỏn vẹn 24 chiếc giao đến tay khách hàng.