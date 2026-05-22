Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ

Forest Onsen tại Eco Retreat với tầm view hồ Thiên Nga khoáng đạt

Khi chăm sóc sức khỏe chủ động trở thành ưu tiên mới

Sau đại dịch và trong bối cảnh áp lực đô thị ngày càng gia tăng, nhiều gia đình bắt đầu xem sức khỏe như một khoản đầu tư dài hạn. Chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở khám chữa bệnh khi cơ thể gặp vấn đề, mà còn nằm ở môi trường sống, thói quen vận động, khả năng phục hồi tinh thần và nhịp sinh hoạt cân bằng được duy trì mỗi ngày.

Cư dân chăm sóc sức khỏe bằng khoáng nóng tại Ecopark (Hưng Yên)

Thực tế, một cuộc sống khỏe mạnh và chủ động được hình thành từ ba yếu tố cốt lõi: môi trường sống chất lượng, phương pháp chăm sóc sức khỏe hiệu quả và lối sống lành mạnh được duy trì như thói quen hàng ngày. Khi hội tụ đủ ba yếu tố này, cơ thể sẽ dần thiết lập trạng thái cân bằng tự nhiên, cải thiện rõ rệt cả thể chất lẫn tinh thần, giảm chi phí điều trị và phục hồi nhờ hệ đề kháng được củng cố trước bệnh tật.



Nhà là nơi chăm sóc sức khỏe chủ động

Nếu trước đây, giá trị một căn nhà thường được đo bằng vị trí, diện tích hay hệ tiện ích, thì hiện nay xu hướng mới người mua bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến khả năng chăm sóc sức khỏe và phục hồi tinh thần trong không gian sống mỗi ngày. Sau giai đoạn biến động về môi trường và nhịp sống đô thị, xu hướng nhà ở cao cấp cũng dần dịch chuyển theo hướng đề cao trải nghiệm sống lành mạnh, nơi cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành, hệ sinh thái xanh và các tiện ích chăm sóc sức khỏe ngay trong khu đô thị. Với nhiều người, một căn nhà tốt không chỉ để ở, mà còn phải đủ thuận tiện để việc nghỉ ngơi, trị liệu và tái tạo năng lượng trở thành thói quen thường nhật.

Một bể khoáng ngoài trời tại Swan Lake Onsen Residences (Ecopark Hưng Yên)

Từ nhu cầu đó, loại hình bất động sản chăm sóc sức khỏe đã ra đời và ngày càng thịnh hành ở các quốc gia tiên tiến. Tại Việt Nam, Nhà sáng lập Ecopark là một trong những đơn vị tiên phong phát triển loại hình bất động sản chăm sóc sức khỏe như tổ hợp Swan Lake Onsen Residences (Ecopark Hưng Yên), Onsen Village (Ecovillage Saigon River), mới đây nhất là sự ra mắt Forest Onsen - tổ hợp căn hộ chăm sóc sức khỏe từ công nghệ khoáng nóng tiên phong tại miền Nam.



Forest Onsen nằm trong đại đô thị Eco Retreat (rộng 220ha, cửa ngõ phía Tây TP.HCM, cách bến Bạch Đằng 30 phút di chuyển).

Công nghệ khoáng nóng hiện đại tiêu chuẩn Nhật Bản tại Forest Onsen

Forest Onsen - tổ hợp Onsen trị liệu của Ecopark tại phía Tây TP.HCM

Forest Onsen gồm 2 cặp tháp đôi: Tháp đôi Forest và tháp đôi Onsen, được thiết kế liền mạch không gian cảnh quan mang tinh thần Zen Tropical từ tầng 1 lên đến hệ tiện ích nối liền 4 tòa nhà ở tầng 5A - nơi đặt tổ hợp khoáng nóng trị liệu, chăm sóc sức khỏe Onsen Clubhouse.



Onsen Clubhouse rộng 1800m2 gồm 20 bể và chum ngâm khoáng cùng hệ thống spa, phòng xông trị liệu đa dạng. Khoáng nóng không chỉ là tiện ích thư giãn, mà là liệu pháp chăm sóc sức khỏe được tích hợp vào cuộc sống mỗi ngày.

Onsen Clubhouse theo tinh thần onsen trị liệu chuẩn Nhật sẽ có tại Forest Onsen

Công nghệ khoáng nóng của Onsen Clubhouse mang đến chu trình đa dạng: từ việc ngâm mình trong nước nóng từ 38 - 42 độ C, giúp lớp sừng ngoài cùng của da mềm ra, lỗ chân lông giãn tối đa, các mao mạch dưới da giãn nở, kéo máu đổ về bề mặt. Trong trạng thái đó, các ion khoáng nhỏ đi qua biểu bì xuyên tế bào, qua khoảng liên tế bào và qua nang lông cùng tuyến mồ hôi. Sau đó, các bể ngâm lạnh sẽ giúp kích hoạt chu trình tắm tương phản nóng lạnh tạo ra một cơ chế mà các nhà sinh lý học gọi là "bơm mạch máu".

Phối cảnh bể khoáng ngoài trời tại Forest Onsen

Khi cơ thể chuyển đột ngột từ nước nóng sang nước lạnh, các mạch máu bề mặt co rút mạnh. Lỗ chân lông khép lại. Áp lực cơ học tạo ra đẩy dòng máu mang khoáng chất từ bề mặt da vào sâu bên trong mô, đến các khớp, cơ và cơ quan nội tạng. Quan trọng hơn, sự co mạch ngăn khoáng chất vừa hấp thụ thoát ngược ra ngoài qua tuyến mồ hôi. Một nghiên cứu được Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) lưu trữ chỉ ra rằng chu trình nóng lạnh lặp lại giúp thanh thải a xít lactic tích tụ trong cơ, đồng thời kích hoạt hệ bạch huyết. Cùng với tắm nóng, lạnh, hệ thống phòng xông đa dạng như: xông khô, xông ướt, xông tuyết, xông đá muối cũng gia tăng trải nghiệm chất lượng chăm sóc sức khỏe cư dân. Quá trình xông này thường diễn ra sau quá trình tắm khoáng.



Bên cạnh không gian, hệ thống bể tắm, phòng xông, Onsen Clubhouse tại Forest Onsen đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ khoáng hóa giúp khoáng chất dễ dàng được thẩm thấu vào cơ thể; kết hợp việc nhập khẩu các dòng khoáng tự nhiên nổi tiếng từ Nhật Bản để tái hiện nguyên bản chất lượng khoáng phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cư dân.

Món quà chăm sóc sức khỏe cho người trung niên, cao tuổi

Với người bước vào tuổi trung niên hoặc nghỉ hưu, một nơi ở tốt không chỉ cần yên tĩnh. Đó còn là nơi kích thích họ bước ra ngoài mỗi sáng, đi bộ dưới tán cây, gặp gỡ những người cùng nhịp sống, ngâm khoáng, xông hơi, đọc sách bên mặt nước hoặc đơn giản là tận hưởng một ngày ý nghĩa bên cạnh người thân.

Vì vậy, lựa chọn Forest Onsen cho cha mẹ không chỉ là mua một bất động sản. Đó là trao tặng một nhịp sống mới - nơi sức khỏe được chăm sóc đều đặn, tinh thần được nâng đỡ và thể chất được duy trì.

Forest Onsen nằm trong đại đô thị Eco Retreat với 4 triệu cây xanh

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy việc sống gần thiên nhiên giúp giảm hormone gây stress, cải thiện huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nhưng điều quan trọng hơn cả là cảm giác được sống trong một môi trường "không vội vã" - điều ngày càng hiếm trong các đô thị hiện đại.

Khi nhà là không gian sống tiện nghi như đi nghỉ dưỡng

Tại Forest Onsen, việc chăm sóc sức khỏe của người trung niên, lớn tuổi, không diễn ra trong vài giờ spa cuối tuần, mà trở thành một lối sống, nhịp sống mỗi ngày. Buổi sáng cư dân có thể bắt đầu bằng tắm khoáng. Ban ngày là những hoạt động vận động nhẹ giữa thiên nhiên. Buổi chiều thư giãn với xông hơi, thiền hoặc trò chuyện trong cộng đồng cư dân cùng thế hệ. Đó là nhịp sống giúp người lớn tuổi duy trì kết nối xã hội, hạn chế cảm giác cô đơn - một trong những nguyên nhân ảnh hưởng mạnh đến tinh thần tuổi nghỉ hưu.

Mỗi góc không gian là một tiện ích thư giãn, chăm sóc sức khỏe, tinh thần

Forest Onsen đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng với các căn hộ diện tích từ 38m2 - 200m2 như: studio, căn hộ 1 - 3 phòng ngủ, duplex, dual key, penthouse. Forest Onsen sở hữu vị trí đắc địa khi view trọn ra Hồ Thiên Nga, mở rộng tầm nhìn mãn nhãn cho các căn hộ tầng cao khi thu trọn cả khu rừng retreat 4 triệu cây xanh.

Bể bơi vô cực điện phân muối sẽ có tại Forest Onsen

Ngoài tiện ích khoáng nóng, cư dân còn chăm sóc sức khỏe với bể bơi điện phân muối, tập gym, yoga, sân vườn cảnh quan phong cách Zen Tropical và hệ sân thể thao liên hoàn trong cự li đi bộ.



