Fortinet sử dụng giải pháp Keysight để tăng hiệu quả bảo mật mạng

Theo đó, BreakingPoint QuickTest là giải pháp "chìa khóa trao tay" của Keysight trong lĩnh vực kiểm thử hiệu suất và bảo mật, được trang bị các thuật toán tự ổn định và tìm kiếm mục tiêu, giúp nhanh chóng đánh giá hiệu suất và hiệu quả bảo mật của nhiều hạ tầng mạng khác nhau.

Keysight đang cung cấp các giải pháp bảo mật khác nhau

Ảnh: AFP



Mạng và hệ thống của doanh nghiệp hiện phải đối mặt với làn sóng tấn công liên tục, bao gồm phần mềm độc hại, lỗ hổng bảo mật và các kỹ thuật lẩn tránh (evasion). Những cuộc tấn công này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, với 67% doanh nghiệp báo cáo đã bị xâm nhập trong hai năm qua, trong khi các vụ kiện liên quan đến vi phạm bảo mật đã tăng 500% trong bốn năm gần đây.

Fortinet phát triển dòng NGFW FortiGate 700G nhằm giúp bảo vệ vùng biên mạng của doanh nghiệp và các hệ thống phân tán trước những mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng, đồng thời vẫn đảm bảo xử lý lưu lượng truy cập hợp pháp từ khách hàng, yếu tố then chốt đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ.

FortiGate 700G được trang bị Bộ Xử Lý Mạng 7 (NP7) và Bộ Xử Lý Bảo Mật 5 (SP5) ASIC độc quyền của Fortinet, cùng hệ điều hành hợp nhất FortiOS. Với nhu cầu cần một giải pháp kiểm thử ứng dụng và bảo mật có khả năng tái tạo lưu lượng mạng thực tế, đánh giá bảo mật chính xác và đáng tin cậy, cho kết quả nhất quán và thời gian phân tích nhanh, Fortinet đã tin tưởng lựa chọn công cụ kiểm thử ứng dụng mạng và bảo mật BreakingPoint QuickTest của Keysight.