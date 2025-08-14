Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Fortinet sử dụng giải pháp Keysight để tăng hiệu quả bảo mật mạng

Thành Luân
Thành Luân
14/08/2025 06:26 GMT+7

Keysight Technologies vừa công bố Fortinet đã lựa chọn công cụ kiểm thử bảo mật và ứng dụng mạng BreakingPoint QuickTest của Keysight để xác thực khả năng kiểm tra sâu gói tin SSL và hiệu quả bảo mật của thiết bị tường lửa thế hệ mới (NGFW) FortiGate 700G series.

Theo đó, BreakingPoint QuickTest là giải pháp "chìa khóa trao tay" của Keysight trong lĩnh vực kiểm thử hiệu suất và bảo mật, được trang bị các thuật toán tự ổn định và tìm kiếm mục tiêu, giúp nhanh chóng đánh giá hiệu suất và hiệu quả bảo mật của nhiều hạ tầng mạng khác nhau.

Fortinet hợp tác với Keysight Technologies để nâng cao bảo mật mạng hiệu quả hơn - Ảnh 1.

Keysight đang cung cấp các giải pháp bảo mật khác nhau

Ảnh: AFP

Mạng và hệ thống của doanh nghiệp hiện phải đối mặt với làn sóng tấn công liên tục, bao gồm phần mềm độc hại, lỗ hổng bảo mật và các kỹ thuật lẩn tránh (evasion). Những cuộc tấn công này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, với 67% doanh nghiệp báo cáo đã bị xâm nhập trong hai năm qua, trong khi các vụ kiện liên quan đến vi phạm bảo mật đã tăng 500% trong bốn năm gần đây.

Fortinet phát triển dòng NGFW FortiGate 700G nhằm giúp bảo vệ vùng biên mạng của doanh nghiệp và các hệ thống phân tán trước những mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng, đồng thời vẫn đảm bảo xử lý lưu lượng truy cập hợp pháp từ khách hàng, yếu tố then chốt đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi của họ. 

FortiGate 700G được trang bị Bộ Xử Lý Mạng 7 (NP7) và Bộ Xử Lý Bảo Mật 5 (SP5) ASIC độc quyền của Fortinet, cùng hệ điều hành hợp nhất FortiOS. Với nhu cầu cần một giải pháp kiểm thử ứng dụng và bảo mật có khả năng tái tạo lưu lượng mạng thực tế, đánh giá bảo mật chính xác và đáng tin cậy, cho kết quả nhất quán và thời gian phân tích nhanh, Fortinet đã tin tưởng lựa chọn công cụ kiểm thử ứng dụng mạng và bảo mật BreakingPoint QuickTest của Keysight.

Ram Periakaruppan, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Bộ phận Giải pháp Kiểm thử và Bảo mật Mạng của Keysight, chia sẻ: "Hình thái các mối đe dọa mạng đang không ngừng thay đổi, vì vậy các doanh nghiệp phải luôn cảnh giác và liên tục điều chỉnh hệ thống phòng thủ mạng, đồng thời vẫn đảm bảo các mục tiêu kinh doanh. Giải pháp kiểm thử ứng dụng và bảo mật mạng của Keysight giúp giảm áp lực cho các nhà sản xuất thiết bị mạng trước những yêu cầu này bằng cách cung cấp một gói giải pháp dễ sử dụng, với các bài kiểm thử hiệu suất và bảo mật được định sẵn, các thuật toán tìm kiếm mục tiêu sáng tạo, cùng nội dung đo lường chuẩn mực được cập nhật liên tục, đảm bảo giải pháp đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành".

Tin liên quan

Keysight lắp đặt hệ thống kiểm soát lượng tử thương mại tại Nhật Bản

Keysight lắp đặt hệ thống kiểm soát lượng tử thương mại tại Nhật Bản

Keysight Technologies vừa cung cấp hệ thống điều khiển lượng tử thương mại lớn nhất thế giới (QCS) cho Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia (AIST) tại Nhật Bản.

Khám phá thêm chủ đề

Bảo mật Keysight doanh nghiệp hệ thống Fortinet Thuật toán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận