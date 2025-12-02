Fortune vinh danh PNJ ‘Công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025’

Sáng 2.12, Fortune lần đầu tiên công bố danh sách Top 100 công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á, trong đó PNJ là nhà bán lẻ trang sức và lifestyle duy nhất tại Việt Nam được xướng tên. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của PNJ trong việc xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, mà còn là minh chứng cho hành trình kiến tạo văn hóa doanh nghiệp đặt con người làm trung tâm.

Fortune vinh danh PNJ là công ty tốt nhất để làm việc ở Đông Nam Á 2025 ẢNH: GIA THỊNH

Chiến lược nhân sự toàn diện

Danh sách Fortune 100 Best Companies to Work for Southeast Asia 2025 được thực hiện bởi Fortune và Great Place To Work® - tổ chức nghiên cứu uy tín toàn cầu về văn hóa doanh nghiệp. Khác với nhiều giải thưởng khác, quy trình đánh giá của Fortune đặc biệt chú trọng vào phản hồi thực tế từ chính người lao động thông qua khảo sát, kết hợp với đánh giá chuyên sâu về văn hóa doanh nghiệp và chiến lược nhân sự của các công ty.

Theo Fortune, việc công bố Top 100 này nhằm ba mục đích quan trọng: công nhận những chiến lược nhân sự xuất sắc đang được triển khai trong khu vực; thúc đẩy và giới thiệu văn hóa doanh nghiệp tích cực đến cộng đồng; đồng thời truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác trong việc xây dựng môi trường làm việc bền vững.

Tập thể PNJ liên tục nhấn nút "F5" tái tạo nội năng mỗi ngày ẢNH: GIA THỊNH

Trải qua quy trình thẩm định chặt chẽ, việc PNJ được vinh danh khẳng định công ty đã tạo dựng được niềm tin và sự gắn kết mạnh mẽ từ đội ngũ nhân sự, đồng thời phản ánh những chính sách và sáng kiến nhân sự của doanh nghiệp mang lại giá trị thiết thực.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường lao động khu vực ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc thu hút và giữ chân nhân tài không chỉ phụ thuộc vào phúc lợi hấp dẫn mà còn đòi hỏi doanh nghiệp phải kiến tạo một môi trường làm việc vượt trội.

"Công ty liên tục tái tạo và đổi mới chiến lược nhân sự thông qua các sáng kiến đột phá về tuyển dụng cũng như đào tạo nhân tài, xây dựng chính sách thăng tiến sự nghiệp rõ ràng và minh bạch, đồng thời tạo ra không gian khai phóng để tối đa hóa nội năng của từng cá nhân. Đây là nền tảng để giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững" - Đại diện PNJ cho biết.

PNJ tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống ẢNH: GIA THỊNH

Điển hình năm 2025, PNJ kiến tạo hàng loạt "sân chơi" nâng tầm nhân sự. Từ không gian Trạm Sáng - nơi nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và văn hóa học tập liên tục, đến các buổi Townhall với những cuộc đối thoại thẳng thắn, minh bạch giữa ban lãnh đạo và nhân viên, công ty đã tạo nên không gian giao tiếp đa chiều hiệu quả.

Đặc biệt, chuỗi chương trình Pitstop và Ngày hội văn hóa còn đóng vai trò then chốt trong việc giữ lửa bản sắc cũng như gắn kết đội ngũ. Song song đó, PNJ đầu tư mạnh vào các chương trình truyền cảm hứng như: The Retail Talk, Campus Connection và chuỗi câu chuyện "PNJer The Series",... qua đó khơi gợi tinh thần doanh chủ nơi mỗi con người PNJ.

Đa thế hệ cùng một tầm nhìn

Với hành trình hơn 37 năm tôn vinh vẻ đẹp cho con người và cuộc sống, PNJ đã có những thay đổi tích cực trong hệ sinh thái nguồn nhân lực, chứa đựng cơ hội lớn để doanh nghiệp bứt phá.

Từ những ngày đầu sáng lập với đội ngũ tiên phong mở đường, PNJ đã song hành cùng sự phát triển của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua nhiều cột mốc lịch sử, giờ đây, doanh nghiệp đang bước vào kỷ nguyên vươn mình trên "sân chơi" quốc tế với đội ngũ quản lý trẻ tài năng cùng lực lượng lao động mới - thế hệ làm chủ công nghệ và tư duy sáng tạo.

PNJ trình làng thương hiệu nam trang Mancode by PNJ ẢNH: GIA THỊNH

Chính sự đa dạng thế hệ này đã tạo nên sức mạnh đặc biệt cho PNJ. Thế hệ tiên phong mang đến bề dày kinh nghiệm, sự thấu hiểu thị trường và những giá trị cốt lõi được đúc kết qua thời gian. Trong khi đó, thế hệ trẻ đóng góp tầm nhìn mới, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ số, xu hướng quốc tế và những ý tưởng đột phá. Sự giao thoa giữa hai nguồn lực nhưng cùng một tầm nhìn đã giúp PNJ không ngừng làm mới mình với những bộ "ADN" mới, những tổ hợp kỹ năng đầy khác biệt, tạo nên lợi thế cạnh tranh sắc bén cho doanh nghiệp.

Nhờ đó, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 20,8%, tăng so với mức 16,7% cùng kỳ năm 2024.

Tháng 6.2025, PNJ hai liên tiếp vào danh sách Fortune 500 Đông Nam Á dựa trên doanh thu và tốc độ tăng trưởng bền vững. Mới đây, công ty còn nằm trong Top 10 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2025, với giá trị thương hiệu đạt 523 triệu USD, tăng gần 9% so với năm ngoái theo đánh giá của Brand Finance. PNJ hiện sở hữu đội ngũ gần 9.000 nhân sự chất lượng cao và quy mô 429 cửa hàng tại 31 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập).