Foton mở rộng hiện diện ở thị trường Việt Nam với dải sản phẩm đa dạng

Trên thị trường, nhiều hãng xe thương mại đang điều chỉnh chiến lược sản phẩm nhằm đáp ứng xu hướng này, trong đó có thể kể đến Foton, thương hiệu hàng đầu Trung Quốc với 15 năm đứng đầu về xuất khẩu xe thương mại, và doanh số xe tải toàn cầu.

Vị thế của Foton trên thị trường quốc tế

Thành lập từ năm 1996, Foton đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhà sản xuất xe thương mại lớn nhất toàn cầu. Với hơn 12 triệu xe được bán ra trên toàn thế giới, Foton không chỉ là niềm tự hào của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc mà còn là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn danh tiếng như: Daimler AG, ZF và Cummins Inc...

Foton đạt cột mốc 12 triệu xe xuất xưởng toàn cầu vào cuối 2025

Chiến lược sản phẩm tại Việt Nam - chinh phục khách hàng bởi sự đa dạng, chất lượng và trải nghiệm người dùng

Tại thị trường Việt Nam, Foton đang chinh phục khách hàng với danh mục sản phẩm phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ vận chuyển hàng hóa nhẹ trong đô thị đến tải nặng liên tỉnh.

Hiện tại Foton đang cung cấp các dòng xe tải nhẹ đô thị từ 1T-2,5T bao gồm Wonder và Aumark X25, các dòng xe tải nhẹ và trung Aumark từ 3,5T đến 9T, tải nặng Auman với tải trọng lên tới trên 13 tấn và các sản phẩm xe đầu kéo với thiết kế chuyên biệt và đa dạng lựa chọn.

Không chỉ có vậy, lợi thế của các dòng sản phẩm này còn đến từ liên kết giữa Foton và hàng loạt tập đoàn công nghiệp ô tô và hộp số, động cơ có uy tín toàn cầu như Daimler AG, ZF và Cummins Inc... Việc hợp tác với các đối tác này giúp Foton tiếp cận nền tảng công nghệ đã được kiểm chứng, từ thiết kế động cơ, hệ thống truyền động đến quy trình kiểm soát chất lượng.

Foton cung cấp dải sản phẩm đa dạng với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Anh Đỗ Long, chủ sở hữu xe Foton Auman tại Bắc Ninh chia sẻ: Mình chọn Foton để chuyên chở hàng nội thất, do đặc thù công việc nên xe phải đi liên tục không ngừng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm, xe chạy đầm, máy khỏe, đi đường dài ổn áp, tiết kiệm nhiên liệu tốt trong phân khúc, cabin rộng, ngồi lâu đỡ mệt hơn mấy dòng xe cũ.

Chị Hoàng Linh, chủ một cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội cho biết, bản thân đã lựa chọn Foton Wonder và rất hài lòng sau 6 tháng sử dụng "Xe nhỏ gọn, dễ dàng đi lại trên phố và trong ngõ hẹp, điều hòa mát sâu, thùng hàng rộng rãi và quan trọng là mức đầu tư ban đầu rất hợp lý"

Trong năm nay, Foton liên tục triển khai chiến lược tiếp cận khách hàng trực tiếp tại các điểm giao thương (như chợ đầu mối, bến cảng, kho bãi…), nơi nhu cầu vận tải luôn ở mức cao nhằm rút ngắn khoảng cách giữa sản phẩm và người dùng thực tế. Thông qua đó, khách hàng có cơ hội đánh giá trực tiếp khả năng vận hành, tải trọng và tính phù hợp của từng dòng xe với nhu cầu mưu sinh hằng ngày. Cách tiếp cận "đưa xe đến tận nơi khách cần" không chỉ gia tăng tính thực tiễn trong trải nghiệm mà còn giúp Foton thấu hiểu sâu hơn hành vi sử dụng, từ đó tối ưu sản phẩm và dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng.

Foton mang giải pháp vận tải đến tận tay khách hàng tại các chợ đầu mối, bến cảng, kho bãi

Khẳng định vị thế - Đồng hành cùng sự phát triển của vận tải Việt Nam

Với nền tảng vững chắc từ thị trường quốc tế, cùng chiến lược phát triển bài bản tại Việt Nam, Foton Motor đang từng bước chinh phục niềm tin của khách hàng.

Bên cạnh việc liên tục mở rộng chuỗi đại lý phân phối, Foton còn khẳng định lợi thế bằng hệ sinh thái dịch vụ sau bán hàng toàn diện và vượt trội. Thương hiệu triển khai loạt chính sách bảo hành ưu việt như gói mở rộng bảo hành, chương trình 1 đổi 1 block động cơ trong 2 năm đầu cho các dòng Aumark X25/X25L/S35 (2026 - 2027), cùng chế độ bảo hành xe tải nặng 24 tháng không giới hạn km và bảo hành động cơ đầu kéo lên đến 60 tháng. Không chỉ là cam kết về chất lượng, đây còn là lời bảo chứng cho sự đồng hành dài hạn của Foton, giúp khách hàng an tâm vận hành, tối ưu hiệu suất và bứt phá hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh dải sản phẩm chất lượng và đa dạng, Foton còn cung cấp dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp

Sự kết hợp giữa chất lượng sản phẩm, giá trị kinh tế và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp đã giúp Foton trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe thương mại. Trong thời gian tới, thương hiệu này hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành vận tải Việt Nam.