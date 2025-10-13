FPT Camera AI đồng hành cùng chính quyền địa phương trong chuyển đổi số

Cú đúp giải thưởng danh giá

Được mệnh danh là ‘Oscar của giới kinh doanh’, Stevie Awards 2025 thu hút hơn 3.800 đề cử từ 78 quốc gia, với hội đồng giám khảo đến từ các tập đoàn toàn cầu như Amazon, Paypal, eBay. Sau 23 năm tổ chức, giải thưởng này đã trở thành biểu tượng ghi nhận những thành tựu nổi bật của các tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới. Tháng 9/2025, FPT Camera AI xuất sắc giành Giải Đồng Stevie Awards ở hạng mục ‘Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc nhất - Best AI-Enabled Product’. Thành tựu này cho thấy công nghệ ‘Made in Vietnam’ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra kỷ nguyên mới về quản trị thông minh cho doanh nghiệp và bán lẻ.

Song song với đó, Vietnam Digital Awards 2025 do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, được xem là giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số tại Việt Nam. Qua nhiều năm tổ chức, VDA đã trở thành sân chơi quan trọng nhằm tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ số tiêu biểu, đóng góp thiết thực cho tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việc FPT Camera AI được vinh danh tại hạng mục ‘Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc’ cho thấy giải pháp này không chỉ phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả tại các cơ quan, chính quyền tại địa phương.

FPT VMSmart - Giải pháp đồng bộ hóa quản lý công

Được chứng minh hiệu quả trong nhiều mô hình quản trị công, nền tảng FPT VMSmart trở thành một trong những điểm mạnh nổi bật của giải pháp FPT Camera AI. Hệ thống này có khả năng quản lý tập trung hàng trăm nghìn camera và thiết bị IoT trên nhiều nền tảng khác nhau như Web App, Mobile App, Desktop App, đáp ứng nhu cầu giám sát đa điểm, đa khu vực. Đồng thời, VMSmart cho phép phân quyền chi tiết theo phòng ban, đơn vị hành chính hay chức năng công vụ, kết hợp với cơ chế đăng nhập một lần (SSO - Single Sign On), giúp nâng cao hiệu quả quản trị và giảm thiểu sai sót trong vận hành.

Đến nay, FPT Camera AI đã được triển khai tại nhiều cơ quan, đơn vị hành chính và địa phương trên cả nước, hỗ trợ đắc lực cho công tác điều hành, giám sát an ninh, cũng như phục vụ người dân theo hướng hiện đại, minh bạch.

Tại tỉnh Hòa Bình, FPT đồng hành cùng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh triển khai phong trào ‘Bình dân học vụ số’ trong khuôn khổ Ngày hội Chuyển đổi số năm 2025, với hệ thống camera ứng dụng AI & IoT được quản lý tập trung qua nền tảng FPT VMSmart. Hệ thống này hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, đếm người, xác định độ tuổi, phát hiện hành vi bất thường, cảnh báo sớm các rủi ro an ninh như cháy nổ hay tụ tập đông người. Mô hình đã góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, đồng thời lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến mọi tầng lớp người dân.

Tại TP.HCM, phường Bến Thành (Q.1) đã triển khai lắp đặt 46 camera an ninh FPT trên các tuyến đường trọng điểm. Giải pháp này giúp chính quyền địa phương dễ dàng phân quyền quản lý từng khu vực, tăng hiệu quả giám sát đô thị và đảm bảo trật tự an toàn cho người dân. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ an toàn trên nền tảng đám mây (Cloud) của FPT, giúp địa phương yên tâm trong công tác bảo mật và vận hành hệ thống.

Camera an ninh tại phường Bến Thành (Q.1, TP.HCM), hỗ trợ chính quyền tăng cường giám sát và bảo đảm trật tự đô thị.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực hành chính công, FPT Camera AI còn được ứng dụng trong mô hình ‘Bệnh viện thông minh’. Tại Bệnh viện 199 - Bộ Công an (Đà Nẵng), hệ thống camera AI hỗ trợ check-in tự động bằng nhận diện khuôn mặt, phân luồng bệnh nhân theo thời gian thực, và bản đồ nhiệt hiển thị lưu lượng người ra vào theo từng khu vực. Giải pháp giúp bệnh viện tối ưu nhân lực, giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh cho người dân.

Bệnh viện 199 ứng dụng giải pháp FPT Camera AI thông minh, góp phần nâng cao trải nghiệm người bệnh và tối ưu hóa công tác vận hành y tế.

Những minh chứng này cho thấy FPT Camera AI không chỉ là công cụ giám sát an ninh, mà đã trở thành nền tảng AIoT phục vụ toàn diện cho quản trị công, tổ chức sự kiện, y tế và an sinh xã hội, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong quá trình chuyển đổi số.

Đồng hành cùng chính quyền trong tương lai

Sau cú đúp giải thưởng trong nước và quốc tế, FPT Camera AI đặt mục tiêu mở rộng hệ sinh thái AIoT ‘Made in Vietnam’, đồng hành cùng chính quyền địa phương trên hành trình xây dựng mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và gần gũi với người dân.

Trong giai đoạn tới, FPT sẽ tập trung phát triển sâu hơn các ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu hành vi công dân, tối ưu hóa vận hành hành chính công và mở rộng tích hợp sang nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, tài chính và đô thị thông minh. Bên cạnh đó, FPT cam kết đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ và trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm an toàn thông tin.

Ông Nguyễn Anh Đức - Giám đốc FPT Camera và FPT Smart Home - khẳng định: ‘Cú đúp giải thưởng trong năm 2025 mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi kiên định với định hướng phát triển FPT Camera AI trở thành nền tảng quản trị thông minh thế hệ mới, đồng hành cùng chính quyền địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tiến trình chuyển đổi số, góp phần kiến tạo xã hội an toàn, thông minh và bền vững’.