FPT cùng LG kiến tạo 'lớp học thông minh' cho 80 trường khó khăn trên toàn quốc

Hòa chung không khí mùa tựu trường trên cả nước, FPT và LG Electronics Việt Nam hợp tác cùng triển khai chương trình trách nhiệm xã hội (CSR) mang tên "Nối tri thức - Vững tương lai", trao tặng 80 TV LG Smart AI 4K và hệ thống FPT Internet, truyền hình FPT Play cho 80 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở vùng sâu, vùng xa trên toàn quốc. Đây là minh chứng cho sự thấu hiểu và đồng hành đầy nhân văn của doanh nghiệp trước những khó khăn về cơ sở vật chất và nền tảng công nghệ còn hạn chế trong môi trường giáo dục tại nhiều địa phương.

FPT cùng LG trao tặng cho trường Trường Tiểu học và THCS Triệu Long, tỉnh Quảng Trị

Tại mỗi điểm trường sẽ được lắp đặt TV Smart AI 4K màn hình lớn, độ phân giải cao, biến những bài học khô khan trở nên sống động, hấp dẫn hơn. Song song với đó là đường truyền Internet FPT tốc độ cao, ứng dụng các công nghệ tiên phong nhất thế giới như Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 và XGS-PON cho phép tốc độ lên tới 10Gbps, phủ sóng rộng, hỗ trợ gần 100 thiết bị cùng lúc, mang đến chất lượng kết nối vượt trội và giúp đảm bảo học sinh, nhà trường truy cập mượt mà, không gián đoạn vào các lớp học trực tuyến, các kho tài liệu giáo dục quốc tế cũng như các ứng dụng học tập hiện đại.

Ngoài ra, với kho nội dung giáo dục phong phú từ Truyền hình FPT Play mở ra một thế giới giải trí-giáo dục phong phú, giúp các em "học mà chơi, chơi mà học" một cách hiệu quả. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng thêm 180 phần quà balo, bút, vở… được trao tặng cho các em học sinh nghèo khó khăn tại địa phương.

Đại diện Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tìa Dình, Điện Biên nhận quà tặng từ FPT và LG

Bà Trần Thị Thu Trang, Giám đốc Marketing và Truyền thông FPT Telecom, Tập đoàn FPT, chia sẻ: "FPT tin rằng đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Khi trẻ em có cơ hội tiếp cận tri thức hiện đại, đó không chỉ là thay đổi cho một lớp học, một ngôi trường, mà còn là sự đầu tư cho cả một thế hệ - thế hệ nền tảng của đất nước bước vào kỷ nguyên số. Với chương trình Nối tri thức - Vững tương lai, FPT mong muốn mang công nghệ song hành cùng tri thức, để dù ở miền núi xa xôi hay nơi thành thị, các em đều có quyền được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại và đầy cảm hứng. Đây cũng chính là sứ mệnh mà FPT kiên định theo đuổi, dùng công nghệ để kiến tạo hạnh phúc, phát triển cộng đồng và cùng đất nước vững bước trong tương lai số".

Đồng quan điểm, đại diện LG Electronics Việt Nam nhấn mạnh: "Những chiếc TV AI thông minh từ LG sẽ trở thành người bạn đồng hành đầy thấu cảm, cùng các em khơi dậy niềm đam mê học tập và chinh phục kiến thức, từ đó hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Đó cũng chính là tôn chỉ Life's Good mà LG đang nỗ lực theo đuổi".

Thêm nhiều phần quà đặc biệt được chương trình gửi tặng các em nhỏ tại Trường phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tìa Dình, Điện Biên

Ngay trong tuần khai giảng, chương trình đã được triển khai tại các điểm trường ở tỉnh Quảng Trị, Kiên Giang, Điện Biên mang lại niềm vui bất ngờ cho thầy cô và học trò. Thầy Khương Cao Quyền, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tìa Dình, xúc động chia sẻ: "Nhà trường rất vui mừng khi nhận được sự hỗ trợ từ Công ty FPT và LG với những thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy. Đây là những trang thiết bị vô cùng hữu ích, giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả truyền đạt, đồng thời tạo thêm hứng thú cho học sinh trong quá trình học tập. Nhờ đó, các hoạt động dạy và học trở nên linh hoạt, hấp dẫn hơn, giúp các em dễ tiếp thu kiến thức hơn trong mỗi tiết học, đặc biệt là thông qua những hình ảnh trực quan và sinh động".

Các em học sinh thích thú với TV mới và kết nối với truyền hình FPT

Với sứ mệnh công nghệ kiến tạo hạnh phúc, chương trình "Nối tri thức - Vững tương lai" sẽ tiếp tục hành trình của mình ở nhiều tỉnh thành, khẳng định vai trò tiên phong của FPT và LG trong việc đặt lợi ích cộng đồng song hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Hơn cả một dự án CSR, chương trình khẳng định trách nhiệm xã hội và tầm nhìn nhân văn của hai thương hiệu lớn FPT và LG đối với trẻ em Việt Nam và cộng đồng nói chung. Với sự đồng hành của công nghệ, những lớp học nhỏ hôm nay sẽ trở thành những cánh cửa lớn mở ra tương lai, nơi tri thức được thắp sáng, ước mơ được chắp cánh, và một thế hệ Việt Nam mới tự tin bước vào kỷ nguyên số.

