FPT hơn hai thập kỷ đồng hành cùng Đà Nẵng đột phá công nghệ

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng và 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.





Trong khuôn khổ triển lãm, đại diện HĐND Thành phố cùng các lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã đến tham quan gian hàng FPT. Ông Nguyễn Tuấn Phương, Chủ tịch Công ty Phần mềm FPT Miền Trung, Tập đoàn FPT đã giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến, góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số và phát triển thành phố. Sự quan tâm của lãnh đạo thành phố là minh chứng cho tầm quan trọng của công nghệ trong chiến lược phát triển Đà Nẵng, đồng thời khẳng định vị thế của FPT là một đối tác chiến lược, đáng tin cậy trong quá trình phát triển.

Lãnh đạo thành phố thăm và trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp của FPT

Hơn hai thập kỷ trước, FPT đã nhìn thấy tiềm năng to lớn của thành phố trẻ trung, năng động này. Không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ, FPT còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, những giải pháp đổi mới sáng tạo để góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ số hàng đầu khu vực.

Tại triển lãm lần này, FPT tự hào giới thiệu các nền tảng, sản phẩm, dịch vụ và giải pháp tiên tiến đã và đang được ứng dụng tại Đà Nẵng. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của FPT trong việc kiến tạo một thành phố thông minh, hiện đại và bền vững.

Đại diện Thành phố Đà Nẵng tham quan gian hàng FPT

Hơn hai thập kỷ FPT đồng hành cùng Đà Nẵng

Một thành phố hiện đại không chỉ được xây dựng bằng những tòa nhà cao tầng hay cơ sở hạ tầng hoành tráng, mà còn cần đến con người - những cá nhân ưu tú, sẵn sàng đổi mới và sáng tạo. Hiểu được điều đó, FPT đã không ngừng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao. Trường Đại học FPT tại Đà Nẵng đã trở thành cái nôi đào tạo hàng nghìn kỹ sư công nghệ xuất sắc, không chỉ đáp ứng nhu cầu nhân lực của thành phố mà còn lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và đổi mới. Từ giảng đường FPT, những sản phẩm công nghệ tiên phong như xe tự hành, hệ thống nhận diện khuôn mặt AI đã ra đời, góp phần đưa Đà Nẵng khẳng định vị thế là thành phố khoa học công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Song hành với phát triển nhân lực, FPT còn chung tay xây dựng một thành phố thông minh, nơi công nghệ hiện diện trong từng nhịp sống. Người dân Đà Nẵng có thể an tâm với FPT Camera - giải pháp an ninh tiên tiến bảo vệ hàng ngàn hộ gia đình, tận hưởng cuộc sống tiện nghi với FPT Smart Home, nơi các thiết bị IoT giúp tối ưu hóa mọi hoạt động sinh hoạt, nâng tầm giải trí số với FPT Play - kho nội dung phong phú và chất lượng cao. Đặc biệt, FPT còn ứng dụng AI để giám sát nội dung truyền hình, đảm bảo không gian số an toàn và lành mạnh cho mọi người.

Khách tham quan gian hàng FPT tại sự kiện

Không dừng lại ở đó, FPT đã góp phần đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ tại Đà Nẵng. FPT.IDCheck – giải pháp được ứng dụng để xác thực CCCD gắn chip và nhận diện khuôn mặt với độ chính xác 100%, giúp loại bỏ hoàn toàn hành vi giả mạo, nâng cao an ninh và trải nghiệm số. Các hệ thống như iSOMA giúp chính quyền vận hành hiệu quả hơn, Geobase hỗ trợ quy hoạch đô thị thông minh, trong khi AkaVerse sử dụng công nghệ bản sao số Digital Twin để bảo tồn di sản văn hóa, phục vụ du lịch ảo trên metaverse. Đồng hành cùng doanh nghiệp, FPT mang đến Kyta Platform, một nền tảng hỗ trợ giao kết hợp đồng điện tử nhanh chóng và an toàn, giúp thúc đẩy môi trường kinh doanh số hóa.

FPT cam kết cùng Đà Nẵng song hành trong tương lai

Bước vào kỷ nguyên AI, FPT không ngừng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành. Sản phẩm IvyChat - trợ lý AI thông minh của FPT, đang giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nhân viên FPT giới thiệu công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành thành phố

Hướng đến tương lai, FPT cam kết đồng hành cùng Đà Nẵng triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực trọng tâm sẽ bao gồm AI, điện toán đám mây, đô thị thông minh, chính quyền số, giúp Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.