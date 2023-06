FPT IS kiến tạo hạnh phúc trong quản trị nhân sự từ trải nghiệm số

Với chủ đề "Hành động cẩn trọng, phát triển bền lâu", Hội nghị Luật Lao động Việt Nam 2023 đã được tổ chức bởi Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) tại TP.HCM. Hội nghị có sự tham gia của hơn 600 nhà quản trị, chuyên gia trong công tác nhân sự, chuyên viên pháp chế, công ty tư vấn luật, các diễn giả, cùng nhiều đơn vị tham dự theo hình thức trực tuyến.



Không gian Hội nghị Luật Lao động Việt Nam 2023

Tại phiên thảo luận chính, ông Nguyễn Đức Minh Quân, Giám đốc Trung tâm Giải pháp thông minh, FPT IS đã có bài chia sẻ về chủ đề "HR ứng dụng trí tuệ nhân tạo và ChatGPT". Ông Quân đề xuất doanh nghiệp nên ứng dụng ChatGPT trong quản trị nhân sự/tuyển dụng, đồng thời mô phỏng buổi phỏng vấn việc làm ảo giữa ChatGPT và ứng viên - những nghiệp vụ thường gặp trong công tác nhân sự. Ông Quân cũng chia sẻ cách thức giúp doanh nghiệp có thể làm chủ ChatGPT, tạo thuận lợi cho nhà tuyển dụng, ứng viên và nhân sự tổ chức, đảm bảo an toàn thông tin cũng như yếu tố đạo đức trong công tác quản trị và tối ưu nguồn nhân lực.

"Bên cạnh ChatGPT, AI (trí tuệ nhân tạo) đã và đang trở thành cánh tay đắc lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là công tác quản trị nhân sự, tự động hóa quy trình tuyển dụng và onboarding. Với khả năng thu thập và phân tích dữ liệu nhân sự chuyên sâu, AI giúp xác định các ứng viên tiềm năng, cũng như tăng tính chính xác trong danh sách ứng viên cho doanh nghiệp. Xây dựng quy trình chuẩn và hệ thống công nghệ, giải pháp phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực của AI sẽ là chìa khóa thành công cho việc quản trị nhân sự tối ưu, tăng trải nghiệm người dùng", ông Quân cho biết.

Ông Nguyễn Đức Minh Quân, Giám đốc Trung tâm Giải pháp thông minh, FPT IS đã có bài chia sẻ tại sự kiện

Tham gia sự kiện, FPT IS cũng trình diễn Hệ sinh thái giải pháp Made by FPT IS trong lĩnh vực nhân sự, qua đó khẳng định thông điệp "Happy workplace by digital experience - Kiến tạo nơi làm việc hạnh phúc nhờ trải nghiệm số". Hiện thực hóa tầm nhìn công nghệ kiến tạo hạnh phúc, các giải pháp FPT IS được thiết kế và không ngừng cải tiến nhằm đơn giản và chuẩn hóa nhiều tác vụ, giúp tăng hiệu suất trong công việc nhân sự nói riêng và hoạt động kinh doanh, vận hành của doanh nghiệp nói chung.

Bộ giải pháp nhân sự số của FPT IS được thiết kế từ kinh nghiệm song hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp tháo gỡ nút thắt trong vận hành, bao quát mọi bài toán và phù hợp với mọi lĩnh vực, được tham chiếu các quy định về luật trong các lĩnh vực liên quan. Trong đó, giải pháp quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP giúp số hóa 95% nghiệp vụ nhân sự, phù hợp hoàn toàn với luật lao động, bảo hiểm và các quy định liên quan tại Việt Nam, giải pháp tuyển dụng số - PeopleX Hiring ứng dụng AI và GPT giúp tự động hóa và quản lý trọn vẹn vòng đời ứng viên, hệ thống đào tạo trực tuyến - FPT.eLearning giúp tổ chức kế thừa tri thức doanh nghiệp và đào tạo chất lượng đồng bộ cho nhân viên, giải pháp quản lý căn-tin Utop at work hỗ trợ chăm sóc trải nghiệm sống hằng ngày cho cán bộ….

Đặc biệt, sau hơn 2 thập kỷ ra đời và phát triển, giải pháp FPT.iHRP đã đi sâu vào nền tảng vận hành của gần 300 trăm doanh nghiệp tại mọi lĩnh vực, giải quyết trọn vẹn bài toán chuyển đổi số hoạt động quản trị nhân sự. Đến nay, FPT.iHRP đã và đang được triển khai cho hàng trăm doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực từ sản xuất, bán lẻ, F&B (dịch vụ nhà hàng và ăn uống), nông nghiệp, tài chính - ngân hàng… Các tổ chức hàng đầu trong các nhóm ngành như: Sovico Group, Masan Group, PTSC, Heineken Vietnam, Saigontourist, Lavie, Golden Gate, Canon Vietnam, Daikin Vietnam… đều tin tưởng ứng dụng FPT.iHRP và đạt được hiệu quả vận hành vượt trội.

Bên cạnh đó, giải pháp hợp đồng điện tử - FPT.eContract giúp giải phóng công việc lặp lại và tốn thời gian của cán bộ làm hợp đồng trong việc liên lạc, trình ký, theo dõi tiến độ giữa các bên ký, đồng thời tiết kiệm hoàn toàn tới 90% chi phí vận chuyển, lưu trữ hồ sơ, tài liệu ký. FPT.eContract hỗ trợ toàn trình từ xác thực chữ ký, bảo đảm nền tảng ký kết điện tử an toàn an ninh thông tin, hỗ trợ xác thực dấu thời gian và toàn vẹn nội dung ký kết qua trục xác thực hợp đồng điện tử Việt Nam của Bộ Công thương. Từ hợp đồng lao động, hợp đồng thương mại dịch vụ hay phê duyệt tài liệu, hồ sơ nội bộ, bất kể đối tác và người ký ở đâu hay vào thời gian nào, việc giao kết đều có thể được thực hiện tức thời ngay trên điện thoại di động.

Chung mục tiêu "Gắn kết và nâng tầm nguồn nhân lực Việt", trong thời gian tới, FPT IS cùng VNHR dự kiến triển khai nhiều hoạt động giúp các chuyên gia và người làm công tác nhân sự trong doanh nghiệp có cơ hội cập nhật kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mới nhất. Sẵn sàng các giải pháp từ quick-win (ứng dụng nhanh - hiệu quả tức thời) cho đến các giải pháp tích hợp nghiệp vụ đặc thù tại doanh nghiệp nhằm tối ưu quản trị, đào tạo, nâng cao trải nghiệm, giữ chân và thu hút nhân tài, FPT IS cùng hơn 100 chuyên gia công nghệ nhân sự luôn song hành cùng doanh nghiệp toàn quốc quản trị thông minh, mang lại trải nghiệm hạnh phúc cho nhân sự tổ chức.

Doanh nghiệp quan tâm tới bộ giải pháp nhân sự của FPT IS vui lòng truy cập: https://ihrp.fpt.com.vn/