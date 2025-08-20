FPT khánh thành trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam

Với quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam, công nghệ hiện đại đạt chuẩn quốc tế và định hướng phát triển bền vững, trung tâm dữ liệu của FPT đóng vai trò là hạ tầng trọng yếu phục vụ các nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây và chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành Digital Hub của Đông Nam Á vào năm 2030.

Đại diện FPT FPT chính thức công bố khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm Dữ liệu (Data Center) FPT Fornix HCM02 tại Khu Công nghệ cao TP.HCM Ảnh: T.L



Đón đầu làn sóng AI và nhu cầu dữ liệu khổng lồ

Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng về dữ liệu. Khi chuyển đổi số đang trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế, nhu cầu về lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu ngày càng tăng mạnh, đặc biệt dưới tác động của làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhất là AI tạo sinh (Generative AI). Sự phát triển của các mô hình tính toán hiệu suất cao, tiêu tốn nhiều năng lượng đang thúc đẩy nhu cầu mở rộng hạ tầng dữ liệu trên toàn cầu. Theo báo cáo của Mordor Intelligence, thị trường trung tâm dữ liệu trong nước ước tính đạt 524,7 MW năm 2025, dự kiến chạm mốc 950,4 MW vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng trung bình hơn 12,6% mỗi năm.

Tại Đông Nam Á, tâm điểm mới của kinh tế số toàn cầu, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành Digital Hub của khu vực vào năm 2030. Việc khai trương Trung tâm Dữ liệu Fornix HCM02 không chỉ khẳng định bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, mà còn là nền tảng vững chắc để triển khai các dịch vụ chiến lược như Fornix Private Cloud - giải pháp đám mây riêng đầu tiên tại Việt Nam kết hợp giữa chủ quyền dữ liệu, bảo mật quốc tế và khả năng mở rộng linh hoạt.

FPT Fornix HCM02 được xây dựng với quy mô 8 tầng, tổng diện tích lên đến 10.000 m² và sức chứa lên tới 3.600 rack. Trung tâm được xây dựng theo kiến trúc dự phòng vượt trội với các cấu hình N+1, N+2, 2N, cho phép bảo trì liên tục không gián đoạn, đảm bảo vận hành ổn định với uptime đạt ≥99,982%. Đây là yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực như ngân hàng, thương mại điện tử, logistics, cùng các dự án chuyển đổi số quốc gia - nơi đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin không được phép ngừng trệ dù chỉ trong vài giây.



“FPT Fornix HCM02 được phát triển theo mô hình Carrier Neutral (Trung lập nhà mạng), cho phép khách hàng chủ động lựa chọn và kết nối với nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong kết nối, tối ưu hóa chi phí, nâng cao khả năng dự phòng, cải thiện hiệu suất vận hành và đặc biệt là kiến tạo một hệ sinh thái số mở, góp phần đảm bảo chủ quyền và an toàn hạ tầng số quốc gia” - ông Trần Hải Dương - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT Telecom International, Tập đoàn FPT chia sẻ.

Bên trong khu trung tâm dữ liệu của FPT

Ảnh: CTV



Được thiết kế và xây dựng theo chuẩn ANSI/TIA‑942 Rated 3, trung tâm tích hợp hệ thống quản lý chất lượng và bảo mật đạt các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 và ISO 22301. FPT Fornix HCM02 đồng thời sở hữu các chứng chỉ an toàn dữ liệu và kiểm soát rủi ro như PCI DSS, SOC 2 và TVRA. Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam thiết kế theo chuẩn LEED Certification - hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh. Bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện quốc tế, trung tâm cũng tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất và an toàn chống sét đối với trạm viễn thông như QCVN 09, QCVN 32.

Không chỉ là nơi lưu trữ dữ liệu, FPT Fornix HCM02 đóng vai trò là nền tảng cung cấp hệ sinh thái dịch vụ toàn diện phục vụ chuyển đổi số cho mọi quy mô doanh nghiệp. Các dịch vụ bao gồm từ cho thuê chỗ đặt máy chủ, cho thuê và cung cấp máy chủ vật lý, dịch vụ điện toán đám mây, quản lý/vận hành hệ thống CNTT đến các giải pháp mạng và kết nối riêng biệt. Tất cả đều được “đo ni đóng giày” cho từng nhu cầu nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất và linh hoạt mở rộng quy mô phát triển của doanh nghiệp.

Tính đến nay, FPT đang sở hữu 4 trung tâm dữ liệu lớn tại Hà Nội (FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02) và tại TP.HCM (FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM02) với tổng diện tích hơn 17.000 m² và sức chứa vượt 7.000 rack, hệ sinh thái này đang là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số cho hàng ngàn tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước.