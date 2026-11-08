FPT Poly vô địch Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026

Trận chung kết tổng của Đấu Trường Danh Vọng (ĐTDV) Mùa Đông 2026 diễn ra với thế trận rượt đuổi tỷ số căng thẳng giữa hai ứng viên vô địch. BME nhập cuộc chủ động ở ván đấu mở màn với đội hình đẩy đường sớm gồm Dolia, Valhein và Annette, nhanh chóng áp đảo đối thủ sau hơn 11 phút thi đấu với tỷ số hạ gục tuyệt đối 8-0.

Dù đối mặt với sức ép tâm lý nặng nề, FPT Poly nhanh chóng điều chỉnh cấm chọn ở ván hai, kiên trì giằng co đến phút 15 trước khi tận dụng thành công pha tranh chấp bùa lợi Tà thần để san hòa 1-1. Sự giằng co tiếp diễn sang ván thứ ba khi BME tận dụng các pha bắt lẻ chuẩn xác để tái lập thế dẫn trước 2-1.

FPT Poly lên ngôi vô địch ngay trong năm đầu tiên tham dự Đấu Trường Danh Vọng Ảnh: BTC

Bước ngoặt của trận chung kết xuất hiện từ ván thứ tư, thời điểm khả năng phối hợp giao tranh của FPT Poly phát huy tối đa hiệu quả. Xạ thủ Sindhu thi đấu thăng hoa với con bài Violet khi duy trì vị trí chuẩn xác, xả lượng sát thương dồi dào mà không phải nằm xuống bất kỳ lần nào, đưa trận đấu về vạch xuất phát 2-2.

Ở hai ván đấu quyết định, tuyển thủ Vịt của FPT Poly trở thành tâm điểm định đoạt cục diện trận đấu. Tại ván bản lề thứ năm, quân bài Airi của Vịt liên tục tạo đột biến, xé toang hàng phòng ngự kiên cố của BME để đưa FPT Poly lần đầu vươn lên dẫn trước 3-2.

Sang ván sáu, sự áp đảo được cụ thể hóa ngay từ phút thứ 7 khi Maloch trong tay Vịt tung đòn mở giao tranh chuẩn xác, giúp FPT Poly quét sạch toàn bộ đội hình đối phương. Nắm lợi thế hơn người, đội tuyển lập tức thâu tóm các bùa lợi lớn và tiến vào phá hủy nhà chính, khép lại trận chung kết tổng với chiến thắng chung cuộc 4-2.

Ba chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn cuối đã đưa FPT Poly bước lên ngôi vị cao nhất của mùa giải Mùa Đông 2026. Với những màn trình diễn mang tính đột biến cao trong các tình huống then chốt, tuyển thủ Vịt đã được vinh danh với danh hiệu FMVP (Tuyển thủ xuất sắc nhất trận chung kết), đánh dấu sự xuất hiện của một nhà vô địch mới trên đấu trường thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Khán giả tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đã có một đêm bùng nổ với những màn giao tranh nghẹt thở Ảnh: BTC

Đây cũng được xem như một "chung kết có hậu" đầu tiên cho sự nghiệp của Nguyễn Quốc Hân - HLV của FPT Poly, người từng giữ vai trò đội trưởng của V Gaming. Khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp, Han (tên thi đấu của Hân) luôn thể hiện vai trò xuất sắc trong mỗi trận đấu, nhiều lần cùng đội tuyển tiến vào chung kết tổng nhưng chưa một lần chạm tay vào gươm và khiên Danh Vọng. Ở vai trò mới, khát khao vô địch của Han cũng đã được đền đáp.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tính ổn định của phần cứng thi đấu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng của Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 - mùa giải đánh dấu cột mốc 10 năm của Liên Quân Mobile Việt Nam. Sự kiện đánh dấu mùa thứ 3 liên tiếp realme tham gia đồng hành với tư cách đơn vị tài trợ thiết bị thi đấu, cung cấp dòng máy realme 16 Series (gồm hai phiên bản 16 5G và 16T 5G).

Thiết bị thi đấu tại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Đông 2026 được trang bị viên pin dung lượng 8.000 mAh, hệ thống tản nhiệt nâng cấp cùng các thuật toán điều phối hiệu năng như GT Boost và Flux Engine, nhằm kiểm soát nhiệt độ và duy trì độ ổn định khung hình trong các loạt trận kéo dài.