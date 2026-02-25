FPT PolySchool khởi động Olympic Toán học trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Mathematics Olympiad (VYMO)

Nhằm xây dựng một sân chơi học thuật uy tín, góp phần phát hiện và bồi dưỡng năng lực tư duy toán học cho học sinh, sinh viên, FPT PolySchool chính thức khởi động Olympic Toán học trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Mathematics Olympiad (VYMO), với sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên.

Cuộc thi hướng tới học sinh THCS, THPT và sinh viên FPT PolySchool trên toàn quốc, tạo cơ hội để các em được cọ xát trong môi trường thi cử nghiêm túc, chuẩn mực, đồng thời khơi dậy niềm đam mê toán học và khoa học công nghệ.

Sân chơi học thuật quy mô toàn quốc

Theo Ban Tổ chức, VYMO được triển khai đồng loạt tại 16 cơ sở FPT PolySchool trên toàn quốc, dự kiến thu hút hàng trăm thí sinh tham gia ngay trong mùa giải đầu tiên.

Cuộc thi được tổ chức theo hai cấp học: THCS và THPT

Thời gian đăng ký tham gia: 23.2 - 8.3.2026

Vòng loại (15.3.2026): tổ chức tại 16 cơ sở FPT PolySchool trên toàn quốc (Gồm: FPT PolySchool Thái Nguyên, FPT PolySchool Vĩnh Phúc, FPT PolySchool Bắc Giang, FPT PolySchool Hà Nội, FPT PolySchool Hải Phòng, FPT PolySchool Hà Nam, FPT PolySchool Thanh Hóa, FPT PolySchool Huế, FPT PolySchool Đà Nẵng, FPT PolySchool Bình Định, FPT PolySchool Tây nguyên, FPT PolySchool Bình Dương, FPT PolySchool Đồng Nai, FPT PolySchool TP.HCM, FPT PolySchool Bà Rịa-Vũng Tàu và FPT PolySchool Cần Thơ).

Vòng chung kết (28.3 - 29.3.2026): tại FPT PolySchool Hà Nội (Tòa E - FPT PolySchool, Trường cao đẳng FPT Polytechnic, số 13, đường Phan Tây Nhạc, phường Xuân Phương, TP.Hà Nội).

Việc tổ chức trên quy mô rộng khắp thể hiện nỗ lực của FPT PolySchool trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động học thuật chất lượng cao cho học sinh ở nhiều địa phương, không giới hạn bởi khu vực hay điều kiện học tập.

Định hướng đánh giá năng lực, khuyến khích tư duy sáng tạo

Olympic Toán học trẻ Việt Nam - VYMO được thiết kế theo định hướng đánh giá năng lực tư duy logic, khả năng phân tích, lập luận và vận dụng kiến thức toán học, thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ.

Nội dung đề thi được xây dựng phù hợp với từng cấp học, đảm bảo tính khoa học, chính xác, mức độ phân hóa rõ ràng, khuyến khích tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Thông qua cuộc thi, học sinh, sinh viên không chỉ được thử thách kiến thức mà còn rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần chinh phục tri thức.

Ứng dụng công nghệ trong tổ chức và chấm thi

Một điểm nhấn của VYMO là việc ứng dụng công nghệ trong công tác tổ chức, quản lý và chấm thi, nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và công bằng cho tất cả thí sinh.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt của FPT PolySchool trong đổi mới giáo dục, gắn học thuật với công nghệ, giúp học sinh, sinh viên từng bước làm quen với môi trường học tập hiện đại.

Kỳ vọng lan tỏa giá trị giáo dục bền vững

Thông qua Olympic Toán học trẻ Việt Nam - VYMO, FPT PolySchool kỳ vọng góp phần thúc đẩy phong trào học tập toán học, khơi dậy niềm yêu thích nghiên cứu khoa học, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển tư duy logic và năng lực học tập suốt đời của thế hệ trẻ Việt Nam.

VYMO nhận được sự bảo trợ truyền thông của Báo Thanh Niên, góp phần lan tỏa thông tin cuộc thi đến đông đảo phụ huynh, học sinh sinh viên và cộng đồng giáo dục trên cả nước, đồng thời khẳng định uy tín và giá trị học thuật của Olympic Toán học trẻ Việt Nam.

Đăng ký tham gia Olympic Toán học trẻ Việt Nam - VYMO tại đây.