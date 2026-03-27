Giáo dục Nhà trường

FPT PolySchool sẵn sàng cho chung kết Olympic Toán học trẻ Việt Nam

27/03/2026 10:37 GMT+7

Trước thềm vòng chung kết Olympic Toán học trẻ Việt Nam - Vietnam Youth Mathematics Olympiad (VYMO 2026), FPT PolySchool đã hoàn tất toàn bộ công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra trong hai ngày 28 - 29.3, tại Hà Nội. Cuộc thi tiếp tục nhận được sự bảo trợ truyền thông từ Báo Thanh Niên.

Sẵn sàng vận hành vòng chung kết

Theo ban tổ chức, toàn bộ hệ thống phòng thi, khu vực đón tiếp, hướng dẫn và điều phối thí sinh đã được hoàn thiện. Công tác rà soát quy trình được triển khai đồng bộ, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch và đúng chuẩn học thuật.

Không gian thi được thiết kế theo hướng tối ưu trải nghiệm, vừa đảm bảo tính kỷ luật, vừa tạo sự ổn định tâm lý cho thí sinh trước giờ làm bài.

Đại diện ban tổ chức cho biết việc chuẩn bị được thực hiện ở mức cao nhất nhằm đảm bảo mỗi thí sinh có thể yên tâm thể hiện năng lực trong môi trường công bằng.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, ông Bùi Quang Hùng - Giám đốc FPT PolySchool, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Chúng tôi đã rà soát toàn bộ quy trình từ khâu đón tiếp, tổ chức thi đến chấm điểm, nhằm đảm bảo mọi hoạt động diễn ra nghiêm túc, công bằng và minh bạch. Điều quan trọng nhất là tạo ra một môi trường để thí sinh yên tâm thể hiện năng lực của mình một cách trọn vẹn".

Ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình

Vòng chung kết năm nay được triển khai trên hệ thống phần mềm riêng, mỗi thí sinh có tài khoản cá nhân để tham gia thi. Việc ứng dụng công nghệ giúp đảm bảo tính bảo mật, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý kết quả.

Đây là một trong những điểm nhấn của VYMO, thể hiện định hướng của FPT PolySchool trong việc đưa chuyển đổi số vào hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Theo ông Hùng, việc đầu tư vào công nghệ không chỉ dừng lại ở yếu tố kỹ thuật: "Chúng tôi muốn mỗi kết quả của thí sinh đều phản ánh đúng năng lực. Công nghệ là công cụ hỗ trợ để đảm bảo sự chính xác và công bằng những yếu tố cốt lõi của một kỳ thi học thuật."

Ghi nhận phản hồi tích cực từ thí sinh và phụ huynh

Sau vòng loại diễn ra trên toàn quốc, nhiều phụ huynh và học sinh đánh giá cao cách tổ chức bài bản, quy chế rõ ràng và môi trường thi nghiêm túc. Một số thí sinh cho biết đề thi yêu cầu tư duy và khả năng phân tích nhiều hơn so với hình thức học truyền thống.

Phụ huynh Lê Yến Lan chia sẻ: "Chị rất bất ngờ khi được đón tiếp tại cuộc thi. Các bạn hướng dẫn rất nhiệt tình. Banner cũng rất lớn, giúp phụ huynh cũng như thí sinh không bị rối, nhìn là sẽ biết không gian tổ chức ở đâu. Và chị cũng rất bất ngờ khi BTC chuẩn bị chỗ ngồi cho phụ huynh, có bánh, có nước rất chu đáo".

Trong khi đó, bạn Nguyễn Nhật Vương Gia đến từ FPT PolySchool Cần Thơ khi tham gia xong vòng loại cho biết: "Đề thi không quá nặng về công thức mà yêu cầu phải suy nghĩ nhiều hơn. Em thấy mình học được cách phân tích vấn đề và bình tĩnh hơn khi làm bài".

Những phản hồi này cho thấy cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra kiến thức, mà còn mang lại trải nghiệm học thuật thực chất cho người tham gia.

 

