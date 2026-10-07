FPT Polytechnic đồng hành chuyển đổi số trong lực lượng Cảnh sát cơ động

Chương trình tập huấn diễn ra trong 2,5 ngày tại phố Kiều Mai (P.Xuân Phương, TP.Hà Nội), dành cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu, huấn luyện. Khóa học tập trung vào 5 chuyên đề thiết thực: kỹ năng làm việc trong môi trường số; ứng dụng AI trong công tác tham mưu và quản lý; an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu; tin học văn phòng nâng cao; ứng dụng công nghệ xây dựng bài giảng điện tử và báo cáo trực quan.

Tại lớp tập huấn, học viên trực tiếp thực hành và đánh giá kết quả trên nền tảng phần mềm thi chuyên dụng do FPT Polytechnic phát triển. Bên cạnh việc cử đội ngũ giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực chiến trực tiếp đứng lớp, nhà trường còn hỗ trợ hạ tầng thiết bị máy tính xách tay phục vụ quá trình thực hành, kiểm tra của các học viên.

Đại diện Trung tâm Huấn luyện số 1 cho biết, chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030. Dịp này, hai đơn vị cũng thống nhất xúc tiến ký kết Quy chế phối hợp lâu dài, tạo tiền đề đẩy mạnh chuyển giao công nghệ số và đào tạo kỹ năng thực hành nghề nghiệp trong thời gian tới.

Hoạt động hợp tác không chỉ khẳng định uy tín, năng lực đào tạo công nghệ gắn liền thực tiễn của FPT Polytechnic mà còn thể hiện vai trò của nhà trường trong nỗ lực chuyển đổi số cùng các đơn vị lực lượng vũ trang.