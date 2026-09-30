FPT Polytechnic tăng cường hợp tác, nâng tầm năng lực số cho tuổi trẻ Bắc Ninh

Sự kiện đánh dấu bước đi tiếp theo của FPT Polytechnic trong chiến lược mở rộng mạng lưới đối tác tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước như: Thái Nguyên, Đồng Nai, Thanh Hóa, Gia Lai, Đắk Lắk, TP.HCM... Đặc biệt, việc ký kết tại Bắc Ninh diễn ra ngay sau thời điểm địa phương bước lên tầm vóc mới - Thành phố trực thuộc Trung ương, đòi hỏi nguồn nhân lực số mới, để làm chủ công nghệ.

Theo thỏa thuận, hai bên tập trung triển khai các trụ cột: đào tạo kỹ năng số; định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm; hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác Đoàn - Hội và tổ chức các sân chơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, công tác, cho thanh thiếu niên.

Phát biểu tại lễ ký kết, TS Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng FPT Polytechnic khẳng định trách nhiệm xã hội của nhà trường là đồng hành phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ các cơ quan, đoàn thể tại địa phương cùng phát triển.

"AI đang thay đổi nhanh chóng và có thể thay thế nhiều vị trí làm việc, nhưng AI chắc chắn không thể thay thế cán bộ Đoàn. AI là công cụ đắc lực hỗ trợ lực lượng cán bộ Đoàn - những người đang đảm nhận khối lượng lớn công việc trong bộ máy Nhà nước. FPT Polytechnic sẽ đồng hành cùng cán bộ Đoàn các cấp ứng dụng AI thực chiến", TS Vũ Chí Thành nhấn mạnh.

Thỏa thuận hợp tác được kỳ vọng là bước đệm quan trọng giúp tuổi trẻ Bắc Ninh phát triển bứt phá, đóng góp trực tiếp vào sự lớn mạnh của "đô thị hạt nhân", trong kỷ nguyên mới.