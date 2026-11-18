Vòng chung kết cuộc thi VIBE-CODING 2026 vừa diễn ra tại Trường cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội với sự tham gia của 16 đội thi. Thay vì trực tiếp viết từng dòng mã nguồn, thí sinh sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả yêu cầu, xác định tính năng và phối hợp với AI xây dựng các Mini App (ứng dụng nhỏ tích hợp trên nền tảng số). Không yêu cầu thí sinh phải có nền tảng lập trình chuyên sâu, cuộc thi tập trung vào khả năng nhận diện vấn đề, phát triển ý tưởng và ứng dụng công nghệ vào nhu cầu doanh nghiệp.

Sinh viên kinh tế tự tin "lấn sân" làm ứng dụng công nghệ

Vượt qua 250 đội thi và cá nhân ở vòng sơ loại, 16 đội xuất sắc nhất đến từ nhiều cơ sở đào tạo như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Trường đại học Công nghệ (ĐHQGHN), Trường cao đẳng FPT Polytechnic... bước vào vòng chung kết với hai bảng thi Kinh tế và Kỹ thuật. Đề bài được công bố trực tiếp tại thời điểm thi, yêu cầu các đội hoàn thành sản phẩm trong 60 phút.

Trong khi bảng Kỹ thuật tập trung phát triển hệ thống thẻ thành viên tích điểm, đổi thưởng và quản lý giao dịch, bảng Kinh tế đặt ra bài toán xây dựng ứng dụng giới thiệu khách hàng và phân tích hiệu quả kinh doanh. Cách chia bảng giúp thí sinh ở nhiều chuyên ngành vận dụng kiến thức vào phát triển sản phẩm số.

Các đội thi tập trung nghe thể lệ cuộc thi

Là sinh viên khối ngành kinh tế, Trần Văn Huy (Trường cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội) cho biết nhóm ban đầu không khỏi áp lực khi phải hoàn thành sản phẩm công nghệ trong 60 phút. Thay vì tập trung vào thao tác lập trình chuyên sâu, các thành viên tận dụng kiến thức về website, mã QR và phân tích hành vi khách hàng để xác định yêu cầu, sau đó sử dụng AI hỗ trợ xây dựng ứng dụng.

"Nhóm thi chúng em vận dụng các kiến thức cơ bản về website, mã QR được học trên lớp kết hợp với kỹ năng phân tích hành vi khách hàng để 'đặt hàng' cho AI viết code. Thay vì quá chú trọng vào kỹ thuật, nhóm em tập trung tối ưu trải nghiệm sao cho ứng dụng dễ dùng và sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp nhất", Huy chia sẻ.

Sinh viên Trần Văn Huy - Ngoài cùng, bên trái, cùng nhóm thi “Ong nhỏ”- Giải nhất bảng Kinh tế

Trải nghiệm cho thấy AI không thay thế kiến thức nền tảng: người dùng vẫn phải hiểu bài toán, xác định chức năng và đánh giá kết quả. AI hỗ trợ phần kỹ thuật, còn chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào tư duy và khả năng định hướng.

Cuộc thi cũng là dịp để sinh viên chuyên ngành kỹ thuật giao lưu, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Trịnh Minh Đức (Trường đại học Công nghệ - ĐHQGHN) hào hứng chia sẻ rằng việc tham gia sân chơi Vibe Coding do FPT Polytechnic tổ chức có sự tham gia của sinh viên nhiều trường giúp em có thêm cơ hội thử sức với các đề bài thực tế từ doanh nghiệp, qua đó hình dung rõ hơn những yêu cầu đặt ra đối với nguồn nhân lực trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng.

AI vừa là "trợ lý" của thí sinh, vừa tham gia chấm điểm

TS Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic, Tập đoàn FPT cho biết, "nhà trường dự kiến mở rộng quy mô cuộc thi trên toàn quốc vào năm 2027, tận dụng mạng lưới đào tạo tại 17 tỉnh, thành để kết nối học sinh, sinh viên từ nhiều cơ sở giáo dục, tạo thêm cơ hội trải nghiệm công nghệ và tiếp cận các bài toán thực tiễn".

TS Vũ Chí Thành- Hiệu trưởng FPT Polytechnic

Không chỉ dừng lại ở sân chơi trải nghiệm, cuộc thi còn phản ánh cách AI đang tham gia ngày càng sâu vào quá trình phát triển sản phẩm. Tại vòng chung kết, bên cạnh hội đồng gồm 5 chuyên gia doanh nghiệp công nghệ và giảng viên, ban tổ chức còn đưa một "giám khảo AI" vào quy trình đánh giá. Hệ thống chấm điểm được số hóa thông qua Mini App do chính ban tổ chức xây dựng, thay cho phiếu giấy truyền thống.

Giảng viên Phạm Thị Như Quỳnh, Chủ nhiệm Bộ môn thương mại điện tử (Trường cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội) cho biết: "Ban tổ chức muốn đưa AI vào nhiều khâu, từ thiết kế ấn phẩm truyền thông đến hỗ trợ đánh giá sản phẩm. Hệ thống được xây dựng dựa trên bộ tiêu chí có sẵn nhằm chuẩn hóa quy trình và hỗ trợ công tác chấm điểm.

AI vừa hỗ trợ tạo sản phẩm, vừa tham gia đánh giá, cho thấy phạm vi ứng dụng ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, AI vẫn cần được đặt trong quy trình có tiêu chí rõ ràng và sự kiểm soát của con người, nhất là với những quyết định đòi hỏi đánh giá chất lượng, tính phù hợp và khả năng ứng dụng".

Ở góc độ doanh nghiệp, là thành viên ban giám khảo, sau khi đánh giá các bài thi của các nhóm tham gia, ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Cốc Cốc khuyến nghị sinh viên rèn luyện tư duy phân tích, chủ động ứng dụng AI nhưng không xem nhẹ kiến thức nền tảng để kiểm chứng chất lượng sản phẩm. Ông cũng cổ vũ người học mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm thực tế ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Ban lãnh đạo FPT Polytechnic tri ân nhà tài trợ và ban giám khảo. Ông Nguyễn Trung Kiên - Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Cốc Cốc đứng giữa

60 phút chưa đủ để biến ý tưởng thành sản phẩm thương mại hoàn chỉnh, nhưng cuộc thi VIBE-CODING 2026 do Trường cao đẳng FPT Polytechnic tổ chức thu hút sự tham gia của nhiều trường học, nhiều sinh viên cho thấy: AI mở rộng cơ hội tham gia phát triển sản phẩm số cho cả những người không có nền tảng lập trình chuyên sâu. Khả năng nhận diện vấn đề, xác định nhu cầu người dùng, kiểm chứng kết quả do AI tạo ra sẽ ngày càng có ý nghĩa đối với người trẻ.

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