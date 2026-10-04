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    FPT Polytechnic và Tỉnh đoàn Điện Biên hợp tác nâng cao năng lực số cho thanh niên

    Nguồn: FPT Polytechnic
    Nguồn: FPT Polytechnic
    Chiều 3.10, đại diện lãnh đạo Trường cao đẳng FPT Polytechnic và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, mở ra nhiều cơ hội đào tạo công nghệ, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho thế hệ trẻ địa phương.

    Lễ ký kết diễn ra tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi (cơ sở 1), tỉnh Điện Biên. Tham dự và thực hiện nghi thức ký kết có ông Mùa Chiến Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên và ông Nguyễn Thanh Nam, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng FPT Polytechnic.

    Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hai bên tập trung huy động nguồn lực nhằm bồi dưỡng kỹ năng số toàn diện cho cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Trọng tâm là trang bị các kiến thức công nghệ đón đầu xu hướng như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud), phân tích dữ liệu (Data) và an toàn thông tin. FPT Polytechnic cam kết phát huy thế mạnh thực chiến, đội ngũ chuyên gia cùng hạ tầng hiện đại để trực tiếp tập huấn và hỗ trợ giải pháp số hóa phong trào Đoàn - Hội tại cơ sở.

    FPT Polytechnic và Tỉnh đoàn Điện Biên hợp tác nâng cao năng lực số cho thanh niên - Ảnh 1.

    Bên cạnh đó, chuỗi chương trình "Ngày hội nghề nghiệp số - FPT cùng sinh viên" và mô hình "Thực tập - thực tế doanh nghiệp FPT" sẽ được triển khai, giúp thanh niên địa phương kết nối trực tiếp với mạng lưới doanh nghiệp uy tín. Hai đơn vị cũng phối hợp thành lập các đội hình "Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số", đồng thời triển khai các dự án phụng sự cộng đồng ý nghĩa như phục dựng di ảnh liệt sĩ, cuộc thi sáng tạo công nghệ.

    Chương trình hợp tác khẳng định cam kết của Trường cao đẳng FPT Polytechnic và Tỉnh đoàn Điện Biên trong nỗ lực chung của toàn tỉnh, đó là thu hẹp khoảng cách số, lan tỏa tri thức công nghệ và tiếp sức cho thanh niên vùng cao tự tin lập thân, lập nghiệp.

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