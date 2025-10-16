FPT ra mắt ứng dụng FPT Life: Một chạm mở trọn tiện nghi cho gia đình Việt

Trong nhiều năm qua, các thiết bị nhà thông minh như camera giám sát, công tắc thông minh, cảm biến an ninh hay hệ thống chiếu sáng tự động đã dần trở nên quen thuộc với người dùng Việt. Theo báo cáo IMARC, Quy mô thị trường nhà thông minh tại Việt Nam đã đạt 692,1 triệu USD vào năm 2024. Trong thời gian tới, IMARC Group dự báo thị trường sẽ đạt 1.708,0 triệu USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 9,20% trong giai đoạn 2025-2033. Tuy nhiên, đa số thiết bị lại đi kèm ứng dụng riêng, gây ra sự phân mảnh, khó đồng bộ và phức tạp trong quá trình sử dụng.

Nhận thấy nhu cầu cần một giải pháp hợp nhất, FPT đã phát triển ứng dụng FPT Life - ứng dụng hợp nhất toàn bộ hệ sinh thái an ninh và điều khiển thông minh trên một nền tảng duy nhất. Với thông điệp ‘Chạm mở trọn tiện nghi’, FPT Life được kỳ vọng mang đến cho gia đình Việt một trải nghiệm công nghệ liền mạch, an toàn và thân thiện hơn.

Đây không chỉ đơn thuần là công cụ điều khiển, mà còn là ‘cầu nối’ giúp công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi thành viên trong gia đình.

Trải nghiệm đồng bộ, hợp nhất toàn diện





FPT Life tích hợp các dịch vụ trước đây như FPT Camera, FPT Smart Home… vào một ứng dụng duy nhất. Những khách hàng đang sử dụng FPT Camera hay FPT Smart Home, toàn bộ dữ liệu và thiết bị sẽ được đồng bộ vào FPT Life cho người dùng. Người dùng có thể giám sát an ninh, điều khiển chiếu sáng, đóng mở rèm cửa, bật tắt điều hòa, quạt điện hay kích hoạt kịch bản tự động chỉ với vài thao tác.

Đặc biệt, ứng dụng cho phép chia sẻ quyền truy cập cho nhiều thành viên. Thay vì chỉ một người kiểm soát toàn bộ, mỗi thành viên đều có thể tham gia sử dụng theo phân quyền, tạo nên một trải nghiệm đồng bộ và gắn kết hơn trong gia đình.

Khác với nhiều ứng dụng nhà thông minh trên thị trường, FPT Life tập trung vào sự đơn giản và trực quan. Người cao tuổi có thể nhanh chóng mở camera quan sát sân vườn, trẻ nhỏ có thể tự bật tắt đèn phòng học, trong khi cha mẹ dễ dàng quản lý toàn bộ ngôi nhà từ xa.

Theo khảo sát nội bộ của FPT, có tới 68% người dùng từng gặp khó khăn trong việc vận hành nhiều ứng dụng smart home cùng lúc. Việc hợp nhất trên một nền tảng duy nhất giúp tiết kiệm thời gian, giảm sự phức tạp và tăng tính tiện dụng.

Giao diện thân thiện, ứng dụng AI tăng hiệu năng vượt trội

Một điểm nhấn của FPT Life là hiệu năng xử lý vượt trội. Khi giám sát camera, độ trễ chỉ khoảng 1 giây - nhanh hơn đáng kể so với mức trung bình trên thị trường.

Đặc biệt, ứng dụng cho phép xem đồng thời nhiều camera trên cùng một thiết bị mà vẫn đảm bảo hình ảnh ổn định, rõ nét, không giật lag. Đây là tính năng được nhiều gia đình quan tâm khi muốn theo dõi nhiều không gian cùng lúc, từ phòng khách, sân vườn đến cửa ra vào.

Bên cạnh đó, FPT Life tích hợp AI giám sát chủ động: nhận diện người, phát hiện chuyển động bất thường, cảnh báo tiếng khóc trẻ em. Những tính năng này hỗ trợ phụ huynh trong việc chăm sóc con nhỏ và tăng cường an ninh cho gia đình.

Ông Nguyễn Anh Đức, Giám đốc FPT Camera và FPT Smart home, Tập đoàn FPT chia sẻ:

‘FPT Life được thiết kế với mục tiêu xóa bỏ rào cản công nghệ. Chúng tôi muốn bất kỳ ai trong gia đình - từ ông bà đến trẻ nhỏ - đều có thể sử dụng dễ dàng chỉ với một chạm’.

Với thông điệp ‘Chạm mở trọn tiện nghi’, FPT Life mong muốn mang đến một trải nghiệm an toàn, tiện nghi và gần gũi cho mọi gia đình Việt trong kỷ nguyên số.

Việc ra mắt FPT Life không chỉ dừng ở một sản phẩm mới, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của FPT trong việc kiến tạo chuẩn sống thông minh cho các gia đình Việt.

Trong tương lai, FPT dự kiến tiếp tục mở rộng khả năng kết nối với nhiều thiết bị IoT và nền tảng khác, từ điện thoại di động, Android TV đến các thiết bị gia dụng thông minh. Qua đó, ứng dụng khẳng định vai trò tiên phong của FPT trong lĩnh vực công nghệ gia đình, đồng hành cùng người Việt trên hành trình xây dựng một không gian sống hiện đại, an toàn và tiện nghi.