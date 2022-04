FPT Retail đạt doanh thu 7.786 tỉ đồng đầu năm 2022

Kết thúc quý 1/2022, FPT Retail ghi nhận doanh thu đạt 7.786 tỉ đồng, tăng trưởng 67% so với cùng kỳ năm 2021, hoàn thành 29% kế hoạch doanh thu năm 2022. Trong đó, doanh thu chuỗi Long Châu đạt 2.159 tỉ đồng, tăng trưởng 3,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 204 tỉ đồng, gấp 5,3 lần so với quý 1/2021, hoàn thành 28% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh thu online quý 1/2022 đạt 1.475 tỉ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 19% tổng doanh thu hợp nhất quý 1. Đáng chú ý, ngành hàng laptop ghi nhận doanh thu 1.407 tỉ đồng trong 3 tháng đầu năm 2022, tăng trưởng 74% so với cùng kỳ năm trước.





Kết thúc ba tháng đầu năm 2022, FPT Retail có tổng cộng 676 cửa hàng FPT Shop, tăng 29 cửa hàng so với hồi đầu năm. Ngày 31.3.2022, chuỗi Long Châu có 546 nhà thuốc, mở mới 146 nhà thuốc so với thời điểm đầu năm 2022.

Điểm qua một số hoạt động đáng chú ý của FPT Shop trong quý 1/2022 có thể kể đến gồm: tiếp tục mở mới 87 trung tâm laptop, nâng tổng số trung tâm laptop lên 157 phủ khắp 63 tỉnh, thành trên cả nước. Nhờ đó, khách hàng ở bất cứ đâu cũng có thể dễ dàng đến trải nghiệm và mua sắm các sản phẩm laptop chính hãng tại các trung tâm laptop của FPT Shop.