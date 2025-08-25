FPT Retail được Forbes vinh danh 'Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam'

Danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam thực hiện thường niên từ năm 2013, được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng uy tín trên thị trường. Quy trình xét chọn trải qua nhiều vòng khắt khe, dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán với các tiêu chí định lượng như doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỉ đồng, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng kép, đạt các chỉ số ROE, ROIC… Bên cạnh đó, Forbes còn thực hiện thẩm định định tính về quản trị, vị thế ngành và triển vọng phát triển dài hạn.

FPT Retail được vinh danh trong “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất 2025” của Forbes Việt Nam Ảnh: CTV



Việc lần thứ hai có mặt trong danh sách Top 50 Forbes Việt Nam cho thấy sức mạnh nội tại và khả năng thích ứng linh hoạt của FPT Retail, không chỉ ở kết quả tăng trưởng bền vững mà còn ở năng lực quản trị minh bạch và chuyên nghiệp. Thành quả này là kết tinh của sự đồng lòng từ hơn 20.000 cán bộ nhân viên, cùng chiến lược phát triển linh động dựa trên hai trụ cột: FPT Long Châu trong lĩnh vực dược phẩm và FPT Shop trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ. Sự kết hợp này đã giúp FPT Retail xây dựng hệ sinh thái bán lẻ toàn diện, duy trì đà tăng trưởng ngay cả trong bối cảnh thị trường tiêu dùng còn nhiều thách thức, biến động.

Trong nửa đầu năm 2025, FPT Retail tiếp tục ghi nhận tăng trưởng ấn tượng khi đạt 23.060 tỉ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 479 tỉ đồng, tương đương khoảng 53% kế hoạch cả năm. Doanh thu trực tuyến cũng tăng mạnh, đạt 3.982 tỉ đồng, tương đương mức tăng 24%.



Chuỗi nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu vẫn là động lực chính, chiếm 70% tổng doanh thu hợp nhất với giá trị đạt 16.078 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Hệ thống đã mở thêm 248 cửa hàng mới trong 6 tháng, nâng tổng số lên 2.191 nhà thuốc và 178 trung tâm tiêm chủng, đạt 70% kế hoạch năm, với doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 1,2 tỉ đồng/tháng.

Bên cạnh đó, chuỗi FPT Shop đạt 7.122 tỉ đồng doanh thu, tăng 3% so với cùng kỳ. Mức doanh thu bình quân đạt 1,9 tỉ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 17%.