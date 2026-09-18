FPT Retail hai năm liên tiếp được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất

Đây là lần thứ ba FPT Retail được Forbes xướng tên, đồng thời đánh dấu năm thứ hai liên tiếp góp mặt trong danh sách, ghi nhận những nỗ lực duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng nền tảng phát triển bền vững.

Lễ vinh danh diễn ra chiều ngày 17.9.2026 tại TP.HCM trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh doanh 2026 do Forbes Việt Nam tổ chức. Bước sang năm thứ 14, danh sách năm nay quy tụ 50 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn hóa hơn 2,5 triệu tỉ đồng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

Theo Forbes Việt Nam, danh sách được xây dựng qua nhiều vòng đánh giá. Sau vòng sơ loại, các doanh nghiệp được chấm điểm định lượng dựa trên các tiêu chí về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, ROE, ROIC và quy mô vốn hóa trong giai đoạn 2021 - 2025. Forbes Việt Nam sau đó thực hiện đánh giá định tính dựa trên vị thế doanh nghiệp trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị và triển vọng ngành.

Duy trì tăng trưởng ở hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi

Việc hai năm liên tiếp góp mặt trong danh sách diễn ra trong giai đoạn FPT Retail tiếp tục củng cố nền tảng kinh doanh ở hai lĩnh vực cốt lõi là chăm sóc sức khỏe và bán lẻ công nghệ, đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành và tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

FPT Retail được vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, FPT Retail ghi nhận doanh thu hợp nhất 30.743 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỉ đồng, tăng 117% và hoàn thành 67% kế hoạch năm.

Trong đó, hệ thống chuỗi nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu 6 tháng đạt 21.448 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Song song với mở rộng mạng lưới, hệ thống tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, quản trị nguồn cung và tồn kho, đồng thời đầu tư vào chất lượng chuyên môn và trải nghiệm của người dân.

Long Châu tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, quản trị nguồn cung và tồn kho, đồng thời đầu tư vào chất lượng chuyên môn và trải nghiệm của người dân

Trên hành trình xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, Long Châu cũng tiếp tục mở rộng các hoạt động theo hướng gần dân, sát dân. Trong năm 2026, hệ thống đồng hành cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), Công an TP.HCM và các đơn vị triển khai mô hình Trạm Công dân số, góp phần đưa các tiện ích y tế số đến gần người dân ngay tại khu dân cư.

Bên cạnh đó, Long Châu tăng cường hợp tác với các đối tác dược phẩm, bệnh viện, trường đại học và tổ chức y tế trong và ngoài nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thuốc thế hệ mới, thuốc hiếm; phổ cập kiến thức y khoa; nâng cao năng lực sơ cấp cứu và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.

Song song với Long Châu, FPT Shop tiếp tục ghi nhận sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 9.387 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; doanh thu bình quân đạt khoảng 2,5 tỉ đồng/cửa hàng/tháng, tăng hơn 34%. Kết quả đến từ việc chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm, nguồn cung theo nhu cầu thị trường, kết hợp các chương trình bán hàng và giải pháp tài chính linh hoạt.

Kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững

Theo Forbes Việt Nam, điểm khác biệt của các doanh nghiệp nổi bật không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở khả năng tạo ra lợi nhuận bền vững, sử dụng vốn hiệu quả và duy trì sức cạnh tranh qua những giai đoạn biến động.

Với FPT Retail, việc ba lần được vinh danh, trong đó hai năm liên tiếp góp mặt trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam là sự ghi nhận cho những nỗ lực củng cố nền tảng kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hai hệ thống Long Châu, FPT Shop theo hướng bền vững.

Việc 2 năm liên tiếp được Forbes xướng tên cho thấy những nỗ lực duy trì hiệu quả kinh doanh, phát triển theo hướng bền vững của FPT Retail

Trong thời gian tới, FPT Retail tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Qua đó, doanh nghiệp hướng đến mục tiêu duy trì tăng trưởng dài hạn, đồng thời tạo thêm giá trị cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.

Về Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam là danh sách thường niên do Forbes Việt Nam thực hiện, năm 2026 đánh dấu mùa thứ 14.

Các doanh nghiệp niêm yết trên HSX và HNX được đánh giá qua nhiều bước. Ở vòng sơ loại, doanh nghiệp phải có lãi trong năm 2025, doanh thu và vốn hóa tối thiểu 500 tỉ đồng. Tiếp đó, Forbes Việt Nam đánh giá các tiêu chí định lượng về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, ROE, ROIC và vốn hóa trong giai đoạn 2021 - 2025, kết hợp đánh giá định tính về vị thế trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị và triển vọng ngành. Số liệu tính toán dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, vốn hóa được chốt tại ngày 30.6.2026.