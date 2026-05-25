FPT Schools là hệ thống K-12 duy nhất tại châu Á nhận chứng nhận Oxford Quality Gold

Lễ ký kết hợp tác và trao chứng nhận Oxford Quality Gold có sự tham dự của ngài Alex Strugnell - Phó đại sứ Anh tại Việt Nam cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn FPT, Khối giáo dục FPT và đại diện Nhà xuất bản Đại học Oxford.

Oxford Quality (OQ) là chương trình hợp tác giữa OUP và các trường học, tổ chức giáo dục được lựa chọn trên toàn cầu, cùng chung cam kết nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh theo các chuẩn mực quốc tế.

OQ Gold là chứng nhận cao nhất của Oxford Quality, ghi nhận những cơ sở giáo dục ưu tú với chất lượng đào tạo và cam kết mạnh mẽ trong giáo dục tiếng Anh.

Hiện nay, trên toàn cầu chỉ có khoảng 350 tổ chức giáo dục đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và được lựa chọn trở thành thành viên của OQ. Trong số đó, có 6 đơn vị bao gồm FPT Schools, đại diện cho Việt Nam được trao chứng nhận OQ Gold. Đặc biệt, FPT Schools là hệ thống phổ thông duy nhất hiện nay tại châu Á trong phân khúc K-12 đạt chứng nhận cao nhất của chương trình hợp tác này.

Đối với học sinh, việc hợp tác trong khuôn khổ OQ Gold mở ra cơ hội tiếp cận tài liệu và chương trình học tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế, được thiết kế dựa trên nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng và chuẩn CEFR. Học sinh được học trong môi trường thống nhất về chất lượng tài liệu - phương pháp - đánh giá. Đặc biệt, các em còn được tiếp cận bài kiểm tra Oxford Placement Test (OPT) giúp xác định trình độ đầu vào chính xác, và Oxford Test of English (OTE), bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế theo chuẩn CEFR do OUP phát triển và được Đại học Oxford (Anh) chứng nhận, với kết quả được công nhận rộng rãi tại nhiều quốc gia.

Ngài Alex Strugnell - Phó đại sứ Anh tại Việt Nam (ở giữa) tham dự Lễ ký kết hợp tác và trao chứng nhận Oxford Quality Gold

Việc tích hợp các công cụ đánh giá uy tín này giúp theo dõi tiến bộ học tập của học sinh một cách khách quan và chính xác, hỗ trợ giáo viên xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với nhu cầu, mục tiêu và năng lực của từng em. Nền tảng này giúp học sinh FPT Schools tự tin tham gia các kỳ thi tiếng Anh uy tín, từ đó mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển trong nước cũng như ở môi trường học thuật quốc tế.

Đối với giáo viên, chứng nhận OQ Gold mang đến các chương trình đào tạo chuyên môn chuyên sâu từ OUP, bao gồm phương pháp giảng dạy theo chuẩn quốc tế, khai thác hiệu quả tài liệu, xây dựng hoạt động học tập theo năng lực học sinh và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh. Giáo viên FPT Schools được tiếp cận mạng lưới hội thảo, tọa đàm và các chương trình phát triển chuyên môn liên tục, giúp thường xuyên cập nhật xu hướng giáo dục mới và nâng cao chất lượng giảng dạy.

TS Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc điều hành Hệ thống phổ thông FPT phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại buổi lễ trao chứng nhận OQ Gold, TS Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc điều hành Hệ thống phổ thông FPT cho biết: "Kết quả này cho thấy sự quyết tâm của chúng tôi trong việc thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Sau 3 năm đồng hành cùng OUP, FPT Schools đã kiến tạo thành công một hệ sinh thái học tập dựa trên các tiêu chuẩn và nguồn học liệu uy tín toàn cầu của OUP. Tại FPT Schools, học sinh được sống trong môi trường tiếng Anh, có nền tảng vững chắc để sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu có bản sắc, đủ năng lực cạnh tranh trên môi trường quốc tế".

Ông Oliver Bayley - Quản lý phát triển chuyên môn khu vực châu Á, Nhà xuất bản Đại học Oxford chia sẻ về hoạt động hợp tác giữa OUP và FPT Schools

Về phía đại diện OUP, ông Oliver Bayley - Quản lý phát triển chuyên môn khu vực châu Á chia sẻ: "Điều khiến cho mối quan hệ hợp tác trở nên đặc biệt, có giá trị là cam kết chung của OUP và FPT đối với các em học sinh. Bằng cách đặt người học làm trung tâm trong mọi hoạt động giảng dạy và đào tạo, chúng tôi đảm bảo rằng những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ mà còn góp phần phát triển các kỹ năng thiết yếu cho các em học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai".

Sự kiện FPT Schools trở thành thành viên OQ Gold là dấu mốc quan trọng trong chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, hướng đến mục tiêu giúp học sinh Việt Nam tiếp cận chuẩn quốc tế ngay từ bậc phổ thông. Với định hướng phát triển năng lực toàn diện, bồi dưỡng bản lĩnh toàn cầu và khả năng hội nhập, FPT Schools kỳ vọng quan hệ hợp tác với OUP sẽ tạo nên những bước đột phá trong hành trình đào tạo công dân toàn cầu. Đây không chỉ là sự ghi nhận từ một tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu, mà còn khẳng định cam kết lâu dài của FPT Schools trong việc đầu tư cho chất lượng giảng dạy, hệ sinh thái học tập và trải nghiệm giáo dục nhằm mang đến giá trị học thuật tốt nhất cho học sinh.

Là một bộ phận trực thuộc Đại học Oxford, mọi hoạt động của OUP đều được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu học thuật từ các chuyên gia hàng đầu, kết hợp với những hiểu biết thực tiễn từ lớp học và các đối tác toàn cầu.

Thành lập năm 2013, FPT Schools là hệ thống giáo dục phổ thông chất lượng cao của Tập đoàn FPT, đào tạo liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Hệ thống hiện diện tại nhiều tỉnh, thành trọng điểm và đang tiếp tục mở rộng trên toàn quốc.

