FPT Telecom và sứ mệnh bảo vệ trọn vẹn mọi khoảnh khắc cho gia đình Việt

Hiện nay, phần lớn camera giám sát tại Việt Nam được sản xuất bởi nước ngoài. Nguy cơ, rủi ro thiết bị bị cài cắm mã độc và phần mềm gián điệp gây mất an toàn, an ninh thông tin ở các sản phẩm này rất cao.

Trong bối cảnh đó, một thương hiệu camera an ninh Việt thời gần đây đang chứng minh được năng lực sản phẩm dịch vụ và vị thế mạnh mẽ của mình trên thị trường Việt. Không khó để nhìn ra đó là thương hiệu FPT Camera do FPT Telecom phát triển đang tạo dựng được sự uy tín và chiếm lĩnh thị trường camera an ninh Việt trong thời gian gần đây.

Sứ mệnh đồng hành cùng gia đình Việt

Bước chân vào thị trường camera an ninh mới chỉ 5 năm, nhưng FPT Telecom không chỉ là đơn vị tiên phong mà còn nằm ở top đầu với thương hiệu camera an ninh uy tín tại Việt Nam. Bước đi đầu tiên của FPT Telecom khi lấn sân cung cấp các giải pháp, sản phẩm dịch vụ gắn liền với ngôi nhà là việc cho ra mắt thị trường thương hiệu FPT Camera vào năm 2019.

Dù chỉ là một thương hiệu camera an ninh còn trẻ tuổi, nhưng FPT Camera đang cho thấy sự uy tín và thế mạnh khác biệt của thương hiệu trên thị trường Việt. Điều này được thể hiện mạnh mẽ trong từng dòng sản phẩm và những giải pháp ứng dụng AI được FPT Camera tung ra thị trường giúp giải quyết những bài toán khó về an ninh an toàn cho gia đình, đồng thời tăng hiệu quả vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng cho doanh nghiệp. Các sự kiện trải nghiệm và giải thưởng uy tín mà đơn vị này đạt được gần đây cũng minh chứng rõ nét cho thành công của FPT Camera.

Vào cuối tháng 9, FPT Camera gây ấn tượng mạnh với độ chịu "chơi" khi mang đến không gian trải nghiệm ấn tượng 'Nhà AI tương tác không chạm đầu tiên', thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan tại Vincom Ocean Park (Hà Nội). Tất cả các trải nghiệm đều được tự động hóa, và người tham gia có thể chủ động kích hoạt các kịch bản an ninh an toàn của FPT Camera chỉ bằng giọng nói của mình.

Sự kiện trải nghiệm của FPT Camera không chỉ mang đến các ứng dụng công nghệ camera an ninh vượt trội, mà còn cho thấy sự kết nối chặt chẽ giữa con người và công nghệ thông minh AI trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó có thể thấy được cam kết của FPT Camera với mục tiêu mang đến sự an tâm cho mọi gia đình và truyền tải thông điệp sâu sắc về việc bảo vệ những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.

Đại diện FPT Telecom cho biết: "FPT Telecom không chỉ cung cấp các sản phẩm công nghệ, mà còn mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của mỗi gia đình Việt. Bằng chính những giải pháp công nghệ giúp giải quyết những bài toán về nhu cầu an ninh an toàn do FPT Telecom phát triển sẽ góp phần giúp mọi người dân Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với xu hướng toàn cầu và có sự kết nối giữa các thế hệ, biết cách tận hưởng trọn vẹn được những khoảnh khắc trong cuộc sống mỗi ngày với sự trợ giúp của công nghệ".

Thương hiệu cho người Việt

Dựa trên những giá trị cốt lõi về sự thấu hiểu, an toàn và hạnh phúc, thương hiệu FPT Camera do FPT Telecom phát triển luôn đồng hành mang lại sự an tâm cho hàng triệu người Việt. Do đó, FPT Telecom phát triển thương hiệu FPT Camera theo hướng "thuần Việt". Mỗi sản phẩm và giải pháp camera an ninh đều được đơn vị thiết kế dựa trên sự thấu hiểu thói quen sinh hoạt, nhu cầu của gia đình Việt.

FPT Telecom đã sản xuất ra các dòng camera "made in Vietnam", đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt, từ quá trình lựa chọn nguyên vật liệu đến sản xuất. FPT Telecom cũng là đơn vị tiên phong làm chủ công nghệ giúp bảo mật thông tin cho người dùng, đồng thời mang đến trải nghiệm sử dụng và dịch vụ hoàn hảo..

Ra đời từ năm 2019, FPT Camera cung cấp các giải pháp giám sát an ninh cho hộ gia đình và doanh nghiệp với các dòng Cloud Camera được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ FPT Telecom. Không chỉ đồng hành bảo vệ an ninh cho hàng triệu gia đình, FPT Camera còn cung cấp giải pháp an ninh cho doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ AI để nhận diện khách VIP, đếm lưu lượng khách, điểm danh nhân viên, phát hiện hành vi bất thường... Các giải pháp này không chỉ đảm bảo an toàn và an ninh mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong báo cáo của Q&Me về tình hình sử dụng các sản phẩm nhà thông minh an toàn của người Việt, hầu hết người dùng chọn camera an ninh khi đầu tư vào nhà thông minh. Trong lĩnh vực an ninh, FPT Camera mang đến giải pháp giám sát tối ưu với công nghệ AI hiện đại, giúp nhận diện và phân tích hình ảnh chính xác. FPT Camera quản lý dữ liệu trên Cloud Server đạt chuẩn Tier III tại Việt Nam, đảm bảo an toàn với hệ thống mã hóa và bảo mật hai lớp. Người dùng có thể giám sát ngôi nhà từ xa và nhận cảnh báo tức thì khi phát hiện sự cố.

FPT SmartHome và FPT Camera nhận giải tại giải thưởng Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc tại Việt Nam

Ngoài ra, FPT Camera và FPT Smart Home đã khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông minh, liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng uy tín: Asian Technology Excellence Awards 2024 hạng mục AI-Safety & Security, Cloud Camera AI tốt nhất tại Tech Awards, Top 10 doanh nghiệp AI-IoT tại giải ICT 2024 và Sao Khuê 2024 với giải thưởng 5 sao. Những thành tựu này là minh chứng cho cam kết của FPT Telecom trong việc mang lại các giải pháp công nghệ tiên tiến, an toàn và tiện lợi cho mọi gia đình Việt.

Với tầm nhìn chiến lược và sự cam kết mạnh mẽ, FPT Telecom không ngừng đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trên trên hành trình hướng tới một cuộc sống số toàn diện.

Thông tin chi tiết về các sản phẩm dịch vụ FPT Telecom tham khảo tại https://fpt.vn/vi hoặc số hotline 19006600.