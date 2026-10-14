FPT và hành trình làm chủ công nghệ lõi

Từ dịch vụ công nghệ thông tin đến AI, UAV, lượng tử…

Một doanh nghiệp dịch vụ ô tô hàng đầu thế giới vẫn đối mặt với nghịch lý: Mỗi khi cần sửa một tính năng hay phát triển phần mềm mới, kỹ sư phải mất 40 - 60% thời gian chỉ để tìm thông tin trong hệ thống mã nguồn đồ sộ. Để giải bài toán này, FPT đồng hành cùng đối tác sử dụng Flezi Metis, nền tảng AI kết nối mã nguồn, tài liệu kỹ thuật và dữ liệu vận hành thành một bản đồ tri thức duy nhất cho toàn hệ thống. Kết quả thử nghiệm ban đầu trên một dự án khoảng 1 triệu dòng mã cho thấy thời gian tìm kiếm mã nguồn giảm khoảng 50%, thời gian hoàn thành công việc của đội kỹ thuật giảm khoảng 30%. Sau thử nghiệm với khách hàng tại Mỹ, Flezi Metis đang được mở rộng sang những lĩnh vực có yêu cầu vận hành phức tạp như: ngân hàng, bảo hiểm và khu vực công…

FPT đã hoàn thiện hai AI Factory tại Nhật Bản và Việt Nam ẢNH: FPT

Từ một bài toán cụ thể, công nghệ đang trở thành một giải pháp có khả năng triển khai trong môi trường vận hành thực tế. FPT đã xác định AI là một trong những hướng công nghệ trọng tâm và đầu tư nghiên cứu, phát triển từ năm 2013. Đến nay, Tập đoàn đã hoàn thiện hai AI Factory tại Nhật Bản và Việt Nam lần lượt xếp thứ 36 và 38 trong Top 500 các hệ thống siêu máy tính hiệu năng cao toàn cầu. Cùng với hạ tầng tính toán, FPT phát triển hệ sinh thái nền tảng, sản phẩm và dịch vụ AI để đưa năng lực này vào các bài toán doanh nghiệp quy mô lớn.

Nếu AI là lĩnh vực FPT đã có quá trình tích lũy dài và những sản phẩm được triển khai thực tế, thì ở các công nghệ mới như UAV và lượng tử, doanh nghiệp đang xây dựng năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển nhân lực. Cụ thể, với thiết bị bay không người lái (UAV), một trong những hướng tiếp cận của FPT là đưa UAV vào những bài toán thực tế để kiểm chứng khả năng của công nghệ. Tại Điện Biên, FPT phối hợp cùng các đối tác thử nghiệm ứng dụng UAV trong phun phân bón cho cây cà phê. Kết quả ban đầu cho thấy năng suất phun có thể tăng từ khoảng 1 ha/ngày lên 5 - 15 ha/ngày, cho thấy tiềm năng của UAV khi được tích hợp với các công nghệ số để giải quyết những bài toán cụ thể trong sản xuất. Từ những thử nghiệm như vậy, FPT tiếp tục xây dựng năng lực ở các lớp công nghệ phía sau UAV, từ AI, phần mềm điều khiển, xử lý dữ liệu đến khả năng tích hợp các nền tảng phần cứng. Tháng 8 vừa qua, FPT tiếp tục hợp tác với NARMA Inc. (Hàn Quốc) để nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa UAV thế hệ mới, trước mắt tập trung vào AI và phần mềm tự hành. Sự hợp tác này cho thấy doanh nghiệp không nhất thiết phải tự làm toàn bộ sản phẩm, mà có thể tập trung làm chủ những lớp công nghệ tạo ra giá trị cốt lõi, đồng thời kết hợp với đối tác có thế mạnh về phần cứng và các lĩnh vực chuyên biệt.

Trong lĩnh vực lượng tử, FPT cũng tập trung xây dựng năng lực nghiên cứu. Từ cuối năm 2025, Tập đoàn cũng trở thành đơn vị tiên phong thành lập Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber security (Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ lượng tử và An ninh mạng - QACI) và cam kết đầu tư 100 triệu USD. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu lượng tử đầu tiên của doanh nghiệp Việt Nam tới thời điểm hiện tại.

Đến những "cú bắt tay" quốc tế

Trên hành trình tiến đến mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, FPT không đi một mình mà kết hợp với các đối tác từ trong nước đến quốc tế. Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa khẳng định: Doanh nghiệp không thể phát triển bền vững nếu cứ đi một mình. Thời đại này, phát triển là phát triển theo hệ sinh thái. Ông dẫn chứng từ chính thực tiễn tại FPT và các khách hàng đối tác, rằng những doanh nghiệp mạnh không phải là những đơn vị làm mọi thứ, mà là những đơn vị biết chia sẻ năng lực - từ công nghệ, dữ liệu, quản trị, đến thị trường. "Ngay cả những sản phẩm tưởng như rất đặc thù như thiết bị bay không người lái, hay hệ thống phân tích dữ liệu y tế, cũng không thể do một doanh nghiệp đơn lẻ tạo ra. Chúng ta cần liên kết, cần chia sẻ và cần tin tưởng nhau để đi xa. Khi cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái, chúng ta không chỉ mạnh hơn mà còn an toàn hơn", ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

FPT và Viện nghiên cứu AI hàng đầu thế giới mở rộng hợp tác, thúc đẩy làm chủ công nghệ chiến lược ẢNH: FPT

Từ chiến lược đó, FPT đã liên tục có những hợp tác với các tập đoàn lớn để bổ sung năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm và nguồn nhân lực. Ở lĩnh vực AI, FPT và Mila - Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới có trụ sở tại Quebec (Canada) bắt tay hợp tác về nghiên cứu AI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức. Gần đây nhất, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9.2026, FPT cùng các doanh nghiệp hai nước trao đổi cơ hội hợp tác trong khoa học công nghệ, AI và đổi mới sáng tạo, hướng tới giải quyết những bài toán phát triển lớn và tạo ra giá trị dài hạn cho cả hai thị trường. Như vậy, hợp tác quốc tế không chỉ đóng vai trò mở rộng thị trường, mà còn trở thành một phần trong quá trình xây dựng năng lực công nghệ: Kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác có năng lực bổ trợ, từ đó rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa.

Làm chủ công nghệ lõi không có nghĩa một doanh nghiệp phải tự làm mọi thứ, mà là từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu, phát triển, tích hợp và đưa công nghệ vào những bài toán thực tế. Với FPT, hành trình này đang được triển khai trong những lĩnh vực đòi hỏi đầu tư dài hạn vào công nghệ, nhân lực và tài sản trí tuệ. Đây cũng là cách FPT góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị: Đưa nguồn lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn, qua đó từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của Việt Nam.