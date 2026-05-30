Franci đồng hành cùng Triển lãm Vietnam Dairy 2026: Nâng tầm giá trị, khẳng định thương hiệu

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, triển lãm là diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp ngành sữa Việt Nam khẳng định vị thế, mở rộng hợp tác quốc tế, hướng tới phát triển bền vững và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn mới.

Hình ảnh gian hàng Franci

Là một trong những thành viên chính thức của Hiệp hội Sữa Việt Nam, Franci tự hào đồng hành cùng Vietnam Dairy 2026 với mong muốn mang đến những giá trị dinh dưỡng chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Tại sự kiện lần này, gian hàng Franci được đầu tư chỉn chu, thiết kế nổi bật với không gian trải nghiệm chuyên nghiệp cùng vị trí thuận lợi nhằm thu hút đông đảo khách hàng, đối tác và người tiêu dùng đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm.

Sự hiện diện của Franci tại Vietnam Dairy 2026 tiếp tục khẳng định uy tín thương hiệu, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong hành trình phát triển những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, đồng hành cùng sức khỏe gia đình Việt.