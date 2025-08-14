Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

Free Fire xuyên Việt: Kết nối văn hóa địa phương và cộng đồng game thủ

Thành Luân
Thành Luân
14/08/2025 06:30 GMT+7

Từ Tràng An tới chợ nổi Cái Răng, chương trình thực tế Free Fire xuyên Việt đưa 24 KOL khám phá văn hóa đặc sắc của từng vùng miền, tái hiện trò chơi sinh tồn.

Theo đó, Free Fire - tựa game bắn súng sinh tồn hàng đầu khu vực, vừa ghi dấu ấn mới với chương trình thực tế lần đầu ra mắt mang tên "Free Fire xuyên Việt". Free Fire đã thành công đưa 24 KOL nổi bật trong cộng đồng game thủ đi dọc Việt Nam để khám phá văn hóa địa phương, đồng thời kết nối trực tiếp với người hâm mộ qua những hoạt động "có 1-0-2" đậm chất Free Fire.

Free Fire xuyên Việt: Kết nối văn hóa địa phương và cộng đồng game thủ - Ảnh 1.

Người hâm mộ Free Fire tham gia giao lưu cùng KOL và kết nối cộng đồng game thủ tại từng địa phương

Ảnh: CTV

Từ Hà Nội - Ninh Bình đến Quy Nhơn, Cần Thơ và TP.HCM, mỗi điểm đến là một chặng phiêu lưu vừa chân thực, vừa mang màu sắc đặc trưng của game sinh tồn, nơi Free Fire không chỉ là trải nghiệm trong game mà trở thành nhịp cầu kết nối, truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho cộng đồng người chơi.

"Free Fire xuyên Việt" là chương trình thực tế đầu tiên của Free Fire được quay bằng khung hình dọc, tối ưu cho thói quen xem nội dung trên điện thoại của thế hệ Gen Z. Với 24 KOL tham gia, chương trình đã tạo ra 24 góc nhìn và 24 luồng livestream riêng biệt.

Mỗi KOL mang đến một câu chuyện, một trải nghiệm độc đáo, giúp khán giả không chỉ xem mà còn cảm thấy như đang đồng hành cùng thần tượng của mình. Điều này đã tạo nên một hệ sinh thái nội dung phong phú, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, biến người xem từ thụ động thành những "người đồng hành" tích cực.

Kết thúc mỗi chặng hành trình, các buổi offline hoành tráng đã được tổ chức, thu hút hàng ngàn người hâm mộ. Tại đây, các game thủ có cơ hội giao lưu trực tiếp với thần tượng, tham gia minigame và nhận những món quà độc đáo. Hơn 2.100 người chơi đã tham gia các buổi offline này, tạo nên một không khí sôi động và gắn kết.

Qua chương trình, Free Fire không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sân chơi ảo mà đã thành công xây dựng một cộng đồng vững mạnh ngoài đời thực.

