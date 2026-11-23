Ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang), Giám đốc Nhân sự FrieslandCampina Việt Nam nhận danh hiệu từ Anphabe ẢNH: DNCC

Khảo sát Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn đối với sinh viên Việt Nam 2026 do Anphabe thực hiện, với sự tham gia của hơn 5.000 sinh viên tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Chương trình đánh giá gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, ghi nhận mức độ hấp dẫn của các thương hiệu tuyển dụng qua góc nhìn của sinh viên.

Theo FCV, kết quả khảo sát phản ánh sự quan tâm của sinh viên đối với môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Là doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu quen thuộc như Dutch Lady, Friso và Yomost,... luôn đặt con người ở vị trí trung tâm trong hoạt động . Với doanh nghiệp, sứ mệnh "Nuôi dưỡng thế hệ tương lai Việt Nam" (Nourishing Vietnam) thể hiện qua việc mang đến sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cho hàng triệu gia đình Việt và qua cam kết phát triển nguồn nhân lực, những con người góp phần hiện thực hóa sứ mệnh đó mỗi ngày.

Với thông điệp tuyển dụng "Unleash Your Nature" (Nơi bạn được là chính mình), doanh nghiệp khuyến khích nhân viên chủ động phát huy năng lực cá nhân, liên tục học hỏi và đón nhận những thử thách mới. Công ty cho biết chú trọng xây dựng môi trường làm việc đề cao sự đa dạng, hợp tác và đổi mới, đồng thời tạo cơ hội để nhân viên vừa phát triển nghề nghiệp vừa tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng

FCV đề cao văn hóa đa dạng và hợp tác, khuyến khích người trẻ phát triển và tạo nên giá trị tích cực ẢNH: DNCC

Cam kết đầu tư cho thế hệ nhân tài tương lai được thể hiện rõ nét thông qua các chương trình phát triển tài năng trẻ như FCV Sales Fresher. Được thiết kế dành cho sinh viên năm cuối và người mới tốt nghiệp, chương trình mang đến lộ trình phát triển bài bản kết hợp giữa đào tạo chuyên sâu, trải nghiệm thực tế và cơ hội tham gia vào các dự án kinh doanh trọng điểm.

Sự gắn kết của mỗi thành viên góp phần vun đắp văn hóa FCV ẢNH: DNCC

Mới đây, 7 Sales Fresher xuất sắc đã chính thức gia nhập FrieslandCampina Việt Nam, bắt đầu hành trình học hỏi, trải nghiệm thực tế và hòa nhập vào văn hóa doanh nghiệp. Không chỉ được trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, các bạn trẻ còn được truyền cảm hứng về mục tiêu lớn hơn, đó là đóng góp vào sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng tốt hơn cho người Việt. Thông qua các chương trình như Sales Fresher, FrieslandCampina Việt Nam không chỉ thu hút và phát triển nhân tài trẻ mà còn góp phần xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa cho tương lai.

7 Sales Fresher bắt đầu hành trình học hỏi và phát triển tại FCV ẢNH: DNCC

Trong hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, FrieslandCampina Việt Nam kiên định theo đuổi sứ mệnh "Nuôi dưỡng Thế hệ Tương lai Việt Nam" thông qua nghiên cứu, đổi mới dinh dưỡng và các sáng kiến nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển của trẻ em. Với doanh nghiệp, đầu tư vào con người và đầu tư vào dinh dưỡng đều hướng đến cùng một mục tiêu: Tạo nền tảng vững chắc để các thế hệ tương lai phát triển khỏe mạnh, tự tin và bền vững.

Nhân viên FCV cùng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong môi trường làm việc cởi mở ẢNH: DNCC